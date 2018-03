Theresa May žestoko napala Rusiju, kaže da izvodi agresiju na cijelu Europu

Foto: Hina/EPA

BRITANSKA premijerka Theresa May izjavila je u četvrtak u Bruxellesu da je Rusija izvela "drzak i bezuman" napad na ulicama Salisburyja u Engleskoj, koji predstavlja dio obrasca ruske agresije protiv Europe i njezinih susjeda.



"Rusija je izvela drski i bezumni napad protiv Ujedinjene Kraljevine kada je pokušala ubiti dvoje ljudi na ulicama Salisburyja. Ja ću to pitanje iznijeti danas pred svojim kolegama jer je jasno - ruske prijetnje ne poštuju granice. Incident u Salisburyju dio je obrasca ruske agresije protiv Europe i njezinih susjeda, od zapadnog Balkana do Bliskog istoka", izjavila je premijerka May prije početka sumita čelnika EU-a.



Čelnici EU-a okupili su se u četvrtak u Bruxellesu na svom proljetnom, dvodnevnom summitu, na kojem će, između ostaloga, razgovarati o trgovini i američkim carinama na čelik i aluminij, o ekonomskoj situaciji u EU-u, o oporezivanju multinacionalnih internetskih kompanija, odnosima s Rusijom i Turskom.



Na dnevnom redu je također i Brexit, pripreme za summit EU-zapadni Balkan u svibnju u Sofiji, a predviđen je i zaseban summit 19 šefova država ili vlada eurozone, koji će razgovarati o dugoročnim reformama ekonomske i monetarne unije.Napad u Engleskoj komentirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković."Mi danas očekujemo punu i cjelovitu informaciju o tom napadu. O tome ćemo razgovarati i onda postići zajedničko stajalište o tome pitanju. U ovakvim situacijama dok se u cijelosti ne provede istraga moramo se prije svega osloniti na činjenice, a potom donositi političke zaključke i eventualne mjere", rekao je Plenković.