Tibetski mastif: Zanimljivosti o "najskupljim psima na svijetu"

Foto: www.123rf.com

KAKO joj i naziv kaže pasmina tibetski mastif potječe iz Tibeta gdje se (uključujući područje Himalaje) koristio kao pas čuvar stoke, ali i kuće svojih gospodara. Sve do sredine 20. stoljeća pasmina koja je poznata i pod nazivom Do Khyi je u Europi bila gotovo nepoznata, a upravo europski uzgajivači najzaslužniji su što ista nije izumrla.



Zanimljivosti o pasmini



Pišući upozorenja za buduće vlasnike tibetanmastiffinfo.com kako tibetski mastif nije pas za svakoga jer njihova socijalizacija zahtijeva puno vremena kako bi ih se upoznalo sa svim situacijama, tipovima ljudi, ali i životinja koje će kao ljubimac susretati.



Riječ je o tvrdoglavom i izuzetno teritorijalnom psu koji će sve učiniti da zaštiti kuću i obitelj. To u praksi znači da će prema svim ljudima i životinjama koje ne poznaje biti oprezan i sumnjičav, a po potrebi i agresivan. Pogotovo su agresivni mužjaci prema mužjacima odnosno ženke prema ženkama.



Uzimajući u obzir njihovu veličinu, snagu i dominantnost prema drugim psima (koje ne znaju) obavezno ih morate naučiti da vas bezpogovorno slušaju. Što budući da je riječ o tvrdoglavim psima nije uvijek lagano. Važno je naglasiti kako ćete vikanjem i fizičkim kažnjavanjem kod ove pasmine postići kontraefekt.

Živi li u dvorištu budite spremni na to da će ga prekopati "uzduž i poprijeko", a razmišljate li psa noću držati na dvorištu kao čuvara trebate znati da su skloni glasnom lajanju. U pravilu to će više smetati vašim susjedima nego vama.



DUGO godina tibetski mastifi bili su najpoznatiji kao "najskuplji psi na svijetu". Nažalost, OVDJE možete vidjeti što im se dogodilo nakon što su prestali biti popularni.