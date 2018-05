Tinejdžerica koja je ubila muža nakon što ju je silovao osuđena na smrt u Sudanu

Screenshot: Twitter

TINEJDŽERICA koja je ubila svog supruga nakon što ju je silovao uz pomoć rođaka osuđena je na smrt u Sudanu.

Sud u Omdurmanu potvrdio je smrtnu kaznu za Nouru Hussein (19), nakon što je obitelj njenog supruga odbila primiti novčanu naknadu, piše BBC.

Skupine za ljudska prava pozivaju na ukidanje presude. Noura je prisiljena na brak kada je imala 16 godina i pokušavala je pobjeći od svog muža, a željela je završiti obrazovanje i postati učiteljica.

Njezin slučaj izazvao je veliku pažnju na društvenim medijima i na Twitteru je pokrenuta kampanja #JusticeforNoura (Pravda za Noru).

I wrote this piece about the #JusticeForNoura campaign, and am aiming it at all those folk who want to tell us this is the fault of our faith, when Muslim women are the ones fighting for their own rights, every where around the world. https://t.co/twm8b6xexS