Tisuće ljudi na ulicama Istanbula prosvjedovale protiv američkog veleposlanstva u Jeruzalemu

SAD je danas službeno otvorio novo veleposlanstvo u Jeruzalemu, priznajući tako taj grad za izraelsku prijestolnicu. Palestinci su zbog tog čina masovno prosvjedovali na granici s Izraelom, a izraelska vojska odgovorila je otvorivši vatru na njih. U prosvjedima su poginula najmanje 52 Palestinca, a ozlijeđeno ih je više od 2400.

Tijekom poslijepodnevnih sati na ulicama Istanbula protiv nasilja na granici Izraela i Gaze, ali i protiv preseljenja američkog veleposlanstva, prosvjedovale su tisuće Turaka.

Podsjetimo, američka ambasada u Jeruzalemu otvorena je u 16 sati po našem vremenu. Tim povodom Trump se oglasio na Twitteru. "Čestitam. Dugo smo ovo čekali", poručio je. U to vrijeme, na granici Izraela i Gaze brojali su se mrtvi Palestinci.

Poginula najmanje 52 Palestinca

Najmanje su 52 Palestinca poginula, a 2410 je ozlijeđeno u prosvjedima na granici Izraela i Gaze.

Palestinski dužnosnici optužili su izraelske snage da provode "masakr" nad civilnim stanovništvom, a izraelska vojska uzvratila je kako su "pobunjenici bacali bombe i razne eksplozivne naprave" na ogradu i izraelske vojnike koji su bili razmješteni u blizini.

Turska smatra da SAD nosi dio odgovornosti za pokolj

Turska je danas ocijenila da Sjedinjene Države nose dio odgovornosti za pokolj u Gazi. "Američka administracija je odgovorna za pokolj koliko i Izrael", objavio je glasnogovornik turske vlade Bekir Bozdag na Twitteru.

Europska unija pozvala je sve strane na "najveću moguću suzdržanost". "Deseci Palestinaca, među njima i djeca, ubijeni su, a stotine su ranjene u izraelskoj vatri na masovnim prosvjedima koji još traju na granici u Gazi. Pozivamo sve strane da budu što suzdržanije kako bi se spriječile nove ljudske žrtve", priopćila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Federica Mogherini.

Palestinske vlasti pozvale su na "hitnu međunarodnu intervenciju" kako bi se zaustavio "strašan pokolj koji čine izraelske okupacijske snage protiv Palestinaca", izjavio je glasnogovornik vlade Youssef Mahmoud.

Pozvao na zaustavljanje krvoprolića

U prosvjedima su poginula najmanje 52 Palestinca, a Mahmoud je pozvao muslimanske i "prijateljske" vlade da "iskoriste svoj utjecaj kako bi zaustavili krvoproliće koje se posljednjih tjedana događa zbog izraelske okupacije".

#Istanbul NOW

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Raad Al Hussein osudio je današnja događanja nazvavši to "šokantnim nasiljem na granici između Izraela i Gaze" te dodao kako bi trebalo prozvati one koji su "odgovorni za stravična kršenja ljudskih prava". Smatra i da je potrebno osigurati pravdu za sve žrtve.

Arapska liga osudila otvaranje veleposlanstva

Arapska liga osudila je otvaranje veleposlanstva kao "sramotno". "Sramotno je vidjeti da se neke zemlje pridružuju SAD-u i Jeruzalemu u proslavi premještanja veleposlanstva u okupirani Jeruzalem, u očitom kršenju međunarodnog prava i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a", rekao je šef Arapske lige Abdul Gheit.

"Današnja smrt palestinskih mučenika od ruku izraelskih okupatora zvono je na uzbunu" državama koje zauzimaju "nemoralna i ilegalna stajališta", dodao je.

Kuvajt je zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju na Bliskom istoku i Gazi odmah sutra ujutro.

Za sutra najavljen opći štrajk i trodnevna žalost

Palestinski vođa Mahmoud Abbas najavio je opći štrajk i tri dana žalosti koja će početi sutra, za sve poginule u Gazi tijekom današnjeg prosvjeda.

Općim štrajkom i danima žalosti obilježit će se i 70. obljetnica Nakbe (arapski: katastrofe). Palestinci tim terminom nazivaju masovni egzodus koji je pratio osnivanje izraelske države.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu komentirao je današnja događanja u Gazi, gdje su ubijena najmanje 52 Palestinca, a ozlijeđeno ih je više od 2400.

"Svaka zemlja ima dužnost braniti svoje granice", kazao je Netanyahu. Optužio je Hamas za slanje tisuća ljudi da probiju ogradu na granici Gaze kako bi ostvarili svoj cilj - uništenje Izraela. Dodao je da će "nastaviti djelovati odlučno kako bi zaštitili izraelsku suverenost i građane".