Tisuće ljudi na ulicama u Austriji: "Našu zemlju neće preuzeti novi fašisti"

Screenshot: Twitter

TISUĆE Austrijanaca okupilo se u središtu Beča kako bi prosvjedovalo protiv nove desne vlade.

Organizatori su kazali kako nova koalicija Narodne stranke (OeVP) kancelara Sebastian Kurza i desničarske Slobodarske stranke (FPOe) Heinz-Christiana Strachea ima rasističke, ultradesničarske i neofašističke tendencije.

"Našu zemlju neće preuzeti ti novi fašisti", vikao je tijekom prosvjeda Michael Genner iz Platforme za čovječnu azilantsku politiku.

in the meanwhile in Vienna:

mass protest against #Austria's right-wing government pic.twitter.com/hoX3wZcJVD photo by @karin_links