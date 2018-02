Tisuće Rusa prosvjeduju u Moskvi, traže odlazak Putina

Screenshot: Twitter

TISUĆE ljudi marširalo je danas središtem Moskve u znak sjećanja na ubijenog oporbenog političkog vođu Borisa Nemcova pozivajući na rušenje ruskog predsjednika Vladimira Putina tri tjedna prije predsjedničkih izbora.

Nemcov, jedan od najglasnijih Putinovih kritičara, ubijen je 27. veljače 2015. dok je hodao mostom u blizini Kremlja. Imao je 55 godina i radio je na izvješću koje je propitivalo rusku ulogu u sukobu u Ukrajini.

Njegovo je ubojstvo poslalo pogubnu poruku oporbenim krugovima i pokrenulo redovite godišnje prosvjede u Moskvi koji su ujedinili različite oporbene stranke i one nezadovoljne vlastima.

Za njegovu smrt krive Putina

Neki za njegovu smrt krive Putina, no on na te optužbe nikad nije odgovorio. U 2015. kazao je kako je ubojstvo bilo "provokativne prirode" i da pozorno prati istragu.

"Nemcovljevo ubojstvo je čin političkog terorizma. Sva je odgovornost na Putinu", kazao je predsjednički kandidat liberalne strane Jabuka Grigorij Javlinski za televiziju.

Oko 7600 ljudi sudjelovalo je u prosvjedima koje su odobrile gradske vlasti na temperaturi od 14 stupnjeva Celzija ispod ništice.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

In #Moscow and in other cities in #Russia, thousands turn up to marches to commemorate #BorisNemtsov, who was murdered 3 years ago just outside the #Kremlin walls in an obviously political assassination pic.twitter.com/ciNTiyvNDA