TJEDNA PROGNOZA Napokon stiže pravo proljeće, uskoro ćemo se grijati na skoro +25

U ISTOČNOJ Hrvatskoj bit će djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Vjetar će većinom biti slab istočni i jugoistočni. Jutro hladnije nego danas, najniža temperatura od -3 do -1 stupanj, a danju toplije, između 7 i 10.



U središnjim krajevima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i slab vjetar, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Temperatura zraka od -2 do 0 ujutro, te oko 9 stupnjeva poslijepodne.



U gorskim će krajevima uz promjenljivu naoblaku također biti djelomice sunčano, a ujutro je mjestimice moguća magla, pogotovo po kotlinama Like. Na sjevernom Jadranu sunčanije nego u gorju. Vjetar uglavnom slab, na sjevernom Jadranu većinom umjerena bura, podno Velebita lokalno i jaka. Jutarnja temperatura zraka od -6 do -4, uz obalu između 3 i 6, a poslijepodne od 4 do 8, uz obalu između 11 i 14 stupnjeva.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice se očekuje malo kiše, većinom na otocima i na otvorenome moru, javlja HRT.



Puhat će umjeren, prema otvorenome i jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura uglavnom od 2 do 7, a najviša dnevna od 10 do 15. Na južnom Jadranu umjereno do većinom oblačno, mjestimice s kišom, osobito prema kraju dana. Vjetar umjeren, prema otvorenome i jak istočni, i jugo. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna oko 12.



U prvoj polovini idućeg tjedna u unutrašnjosti promjenljivo i uglavnom suho. U ponedjeljak je malo veća vjerojatnost kiše na istoku, a potkraj srijede na zapadu. Vjetar većinom slab, u srijedu će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura u postupnom porastu, a u početku još može biti slabog jutarnjeg mraza, osobito po kotlinama.Krajem tjedna bi se dnevne temperature, ako je za vjerovati sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti mogle podići blizu 25 Celzijevih stupnjeva.U ponedjeljak će se na sjevernom Jadranu zadržati slično vrijeme, dok će u Dalmaciji biti umjereno do pretežno oblačno uz češću kišu i jugo na južnom dijelu. U utorak djelomice i pretežno sunčano, a malo kiše još može biti na jugu. Nakon bure zapuhat će sjeverozapadnjak, pa jugozapadnjak, a u srijedu će jačati i okrenuti na jugo.Prema kraju srijede porast vjerojatnosti za kišu, osobito na sjeveru. Temperatura u blagom porastu, a u srijedu ujutro zamjetno viša. Glavno obilježje vremena idućih dana bit će postupan porast temperature i odlazak zime. No i dalje neće biti stabilno te se malo kiše u idućim danima očekuje na jugu, a od srijede i drugdje.