TJEDNA PROGNOZA Stiže obilni snijeg, za dijelove zemlje na snazi je crveni alarm

Foto: Robert Anic/PIXSELL

SUTRA će biti barem djelomice sunčano, u unutrašnjosti ponegdje s maglom i niskim oblacima, a na Jadranu još u početku danas jakom i olujnom burom.



U ponedjeljak sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, na kopnu i snijegom, a oborina će biti i u utorak, mjestimice i obilnijih.





Hladna nedjelja



U Slavoniji, Baranji i Srijemu nedjelja će biti većinom oblačna, ali bez oborina, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od -4 do -2 °C, a najviš dnevna između 3 i 5 °C.



Podjednako relativno hladno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, premda uz djelomice sunčano vrijeme, prijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom, ponegdje i maglom. Vjetar slab.



Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali prijepodne s jakom i olujnom burom, te umjereno valovitim i valovitim morem. U gorskim krajevima umjerena naoblaka, tek ponegdje uz mogućnost za malo kiše, a ujutro mjestimice magla. Jutro u gorju hladno s temperaturom i oko -5 °C, uz obalu između 2 i 5 °C, a najviša dnevna od 0 do 2, uz obalu između 7 i 9 °C.



U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Prijepodne vjetrovito, uz jaku i olujnu buru, koja će poslijepodne slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. More većinom umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6 °C, u unutrašnjosti i oko -2 °C, a najviša dnevna između 7 i 11 °C.Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, iako oblačnije, ponegdje uz mogućnost za malo kiše, uglavnom prema otvorenom moru, koje može biti i jače valovito. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima, koja će poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak, javlja HRT U unutrašnjosti u ponedjeljak sa zapada stiže postupno naoblačenje s kišom i snijegom. U utorak većinom oblačno sa snijegom, uz stvaranje novog snježnog pokrivača, i to ne samo u gorju nego i u nizinama. U srijedu postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada. U četvrtak i petak djelomice sunčano i uglavnom suho.Na Jadranu u ponedjeljak naoblačenje s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana. U utorak promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Na sjevernom dijelu puhat će bura, a na južnom jugo i južni vjetar. U srijedu djelomice sunčano, a malo kiše još može pasti na krajnjem jugu.

Crveni alarm zbog bure



Za danas i sutra su na snazi narančasto i crveno upozorenje meteoalarma zbog olujne i orkasnke bure na obali. Narančasti alarm je na snazi za područje cijele obale, što znači da se mogu očekivati naleti bure jači od 110 kilometara na sat. Za područje Velebitskog kanala na snazi je crveno upozorenje, očekuju se orkanski udari bure i do 140 kilometara na sat.