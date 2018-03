TJEDNA PROGNOZA Temperature idu do +20, prijete poplave i odroni. Za vikend stiže novi hladni val?

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL, Nova TV, DHMZ



I SLJEDEĆIH će dana biti relativno toplo, ali manje nego tijekom vikenda. U utorak i srijedu bit će i manje vjetrovito. No, kiša će biti češća, na Jadranu i uz njega gotovo svakodnevna.



Ponedjeljak - povremena kiša, relativno toplo



U istočnoj Hrvatskoj bit će promjenljivo oblačno. Povremeno će biti kiše, češće u noći i ujutro te ponovno poslijepodne. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 9 i 12 °C, a najviša dnevna od 17 do 20 °C, piše meteorologinja HRT-a.



Sunčana razdoblja bit će česta u središnjoj Hrvatskoj, a uz više oblaka mjestimice može biti kiše, osobito u noći i ujutro. Uz umjeren do jak jugozapadnjak najviša temperatura zraka bit će između 15 i 17 °C.



U gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, češćom u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, uz obalu i jugo i južni vjetar. Bit će razmjerno toplo, u gorju uz temperaturu između 6 i 12°C, na Jadranu od 10 do 15°C.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Povremeno će biti kiše, a mogući su i pljuskovi i grmljavina, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će umjereno do jako jugo, a more će biti umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.



Podjednako toplo bit će i na jugu Hrvatske. Povremeno će biti kiše, pa i obilnijih pljuskova. Puhat će umjereno i jako jugo, prema otvorenom i vrlo jako. More valovito, prema otvorenom i jače valovito.



U nastavku tjedna - promjenljivo, malo manje toplo i vjetrovito



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

I u sljedeća dva dana u kopnenom će se području zadržati promjenljivo oblačno i razmjerno toplo, povremeno s kišom, češćom u gorskim krajevima. U četvrtak djelomice sunčano i uglavnom bez oborina. Od petka ponovno promjenljivo uz mjestimičnu kišu, ali i malo hladnije.Na Jadranu također sljedećih dana promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, češćom na sjevernom Jadranu. U četvrtak uglavnom suho. Puhat će jugozapadnjak i jugo, koje će u četvrtak ponovno pojačati. Temperatura zraka bit će oko prosječne za sredinu ožujka.

Odroni, poplave...

Zbog brzog otapanja velike količine snijega, u Hrvatskoj Kostajnici odronilo se nekoliko velikih komada stijena koje su ugrozile kuće u podnožju brda Djed u samom središtu grada.



Odron je umalo izazvao tragediju jer se usred noći kamenje obrušilo na kuću u kojoj je spavao i slijepi dječak. Obitelj je evakuirana.

Zbog opasnosti od mogućih novih odorna i klizanja preostalih odlomljenih komada stijena na obroncima Djeda, stanovnici najugroženijih kuća noć će provesti kod rodbine.

Rijeke čiji vodostaji brzo rastu već su izazvale probleme u dijelovima Hrvatske. Na području općine Lekenik, izlila se Kupa. Poplavila je nekoliko cesta i odsjekla stotinjak građana. Mještani najviše strahuju pred danima koji dolaze, zbog najavljenog vodnog vala.





Na vrhunac vodnog vala, koji se očekuje u utorak, pripremaju se i stanovnici karlovačkog područja.



Kupa u Karlovcu u 18 sati bila je 568 cm, a u podne je bio 538 cm. Karlovački krizni stožer ističe kako je Karlovac ovoga puta primjer kako se treba pripremati za obranu od poplave. U posljednjih 10-ak dana izgrađeno je više od 3 km nasipa od "box barijera". Dio uz Mrežnicu i Koranu bit će gotov do sutra ujutro, a uz Kupu će se graditi još nekoliko dana.



U Kriznom stožeru ističu da je Karlovac spreman za visinu vodostaja Kupe od 850 cm. No u Hrvatskim vodama su poručili da takvog vodostaja neće biti. Vrhunac vodenog vala kroz Karlovac bi trebao proći u utorak prijepodne.

Stiže novi hladni val?

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, koju ipak treba uzeti s rezervom, krajem idućeg tjedna očekuje se zahlađenje. Jutarnje temperature na kopnu mogle bi se opet spustiti ispod ništice, dok će dnevne temperature biti nešto niže nego početkom tjedna - kretat će se između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.



Kako javlja servis Severe Weather Europe, ali i kako poazuju drugi prognostički modeli za idućih tjedan dana, krajem tjedna će se nad sjevernom i sjeveroistočnom Europom nadviti novi hladni val, koji će se opasno približiti i Hrvatskoj. Hoće li nas zahvatiti ili će nas ovog puta zaobići, zasad nije moguće pouzdano predvidjeti.



"Krajem idućeg tjedna moglo bi doći do osjetnog zahlađenja, ali zasad takve izglede nije moguće potvrditi", piše Severe Weather Europe.