Tko je kriv za katastrofu u Slavonskom Brodu?

U SLAVONSKOM Brodu ni danas nema pitke vode iz slavina, a neće je biti ni sljedećih dana. Voda je u ovom šestom po veličini hrvatskom gradu zagađena od subote, a ne može je se koristiti niti nakon prokuhavanja. Oko 90 tisuća ljudi ostalo je bez pitke vode. Brojni građani su, umjesto s obitelji, na misi ili gdje su god već zamislili, Uskrs i današnji dan proveli u redovima za pitku vodu.

Tko je kriv za ovu katastrofu?



Nakon svega, kao toliko puta u Hrvatskoj, postavlja se naizgled jednostavno pitanje: Tko je kriv za ovu katastrofu?



Jasno, odgovor još nemamo, a pitanje je kad ćemo i hoćemo li ga uopće imati.



Ekološka katastrofa počela je u petak. Nakon što je inspekcija poslije izlijevanja nafte u zapadnom dijelu grada ustanovila da voda nije za piće, građani su navalili u trgovine. Već u subotu rano ujutro voda u svim trgovinama u Slavonskom Brodu bila je rasprodana. Uskoro su u grad stigle cisterne pa su vrlo brzo formirani dugi redovi. Isprva je nedostajalo cisterni pa su nervozni građani dugo morali čekati na nešto toliko svakodnevno kao što je pitka voda. A nervozu građana na svojoj je koži osjetio i Plenković koji se nije baš snašao nakon kritika jedne majke zabrinute zbog činjenice što ne može jednostavno doći do pitke vode.





Gradonačelnik Duspara kaže da se sve pokušalo zataškati i sumnjiči Čermakov Crodux

Jasno, u potrazi za krivcem slučaj je postao i dijelom političke arene. Najglasniji je baš gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, bivši pravaš koji je izbore dobio kao nezavisni kandidat, koji napada kako vladu tako i firmu Crodux umirovljenog generala Ivana Čermaka, u kojem vidi mogućeg krivca.



"Problem se ne rješava u cijelosti, to je igra HDZ-a. Neka se stide i župan (Danijel Marušić, HDZ) i saborski zastupnik (vlasnik vodoprivredne tvrtke Brodska Posavina Pero Ćosić, HDZ), koji će danas dobiti još jedan milijunski posao. Građani Grada Slavonskog Broda to sve ispaštaju. Što je sa sanacijom? Trebala je započeti 28.ožujka pa zagađenja ne bi bilo ili bi ga bilo u manjem obimu. Sanacija se još uvijek ne radi. Kaže da nisu bili fokusirani na sanaciju. Nisu oni bili uopće fokusirani, dok ih ja nisam u petak sve uzbunio. Ne bi ovo ni radili i ne bi znali da je voda onečišćena", kazao je Duspara u ponedjeljak. On se, zanimljivo, na vlastitu inicijativu pojavio u Sikirevcima gdje je boravio ministar energetike Tomislav Ćorić.



Dapače, Duspara tvrdi kako se sve pokušalo zataškati.



"Sva njihova nastojanja da se ovo zataška onemogućavaju nalazi koji pokazuju da smo imali čistu vodu (nalazi od 19. i 20. ožujka). O pokušaju zataškavanja govore i njihove tvrdnje da je isticanje iz produktovoda moglo krenuti prije 15 godina", rekao je Duspara koji od petka proziva nadležne inspekcije da nisu kvalitetno obavile nadzor na mjestu isticanja naftnih derivata iz produktovoda.



A što se tiče krivca za incident, Duspara ne krije kako sumnja na Crodux. Nakon što je na površini iznad produktovoda u srijedu zamijećena prisutnost naftnih derivata, tvrtka Crodux energetika pokrenula je sanaciju onečišćene zone. U svom priopćenju ustvrdili su da je ondje isteklo 150-200 litara derivata, a tom količinom za sada barata i inspekcija zaštite okoliša.



Duspara tvrdi da, uzimajući u obzir područje koje je zahvaćeno onečišćenjem, količina derivata koja je istekla mora biti znatno veća. Duspara je u svojim izjavama procijenio da se radi o nekoliko desetaka tisuća litara naftnih derivata te da provedeno skidanje desetak centimetara travnatog pokrova nije učinkovita mjera sanacije onečišćenog područja.



"Mislim da ima elemenata za kazneni progon. Bez obzira na to tko je napravio ovo, činjenica je da je nama tvornica vode izbačena iz funkcije. Činjenica je da je 90.000 građana ostalo bez pitke vode", rekao je Duspara još u nedjelju.



Kako bi se utvrdile sve okolnosti tog incidenta, Grad je podnio i kaznenu prijavu. U nedjelju kasno navečer Policijska uprava brodsko-posavska oglasila se priopćenjem u kojem navode da slučaj istražuju od samog početka, te da istraga ide u suradnji s Državnim odvjetništvom.

Ministarstvo nema pojma tko je kriv, sve istražuje policija

Na pitanje novinara što je uzrok onečišćenja slavonskobrodskog vodocrpilišta, ministar Ćorić je ponovio da i dalje ostaje kod stava koji je Ministarstvo iznijelo u svom priopćenju i kojim ne povezuje izravno incident s curenjem naftnih derivata koje se dogodilo u srijedu dok je Crodux energetika ispitivala stanje produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu.



"Temeljem zaključka inspekcije, 150 do 200 litara naftnih derivata isteklo je u okoliš i inspekcija je poduzela sve što je mogla. Treba učiniti sve kako bi se utvrdile okolnosti u kojima je do ovog onečišćenja došlo", rekao je Ćorić dodavši da se nalazi s terena i dalje prikupljaju.Tvrtka Crodux energetika ispitivala je ispravnost naftnog produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Radovi na produktovodu su počeli nakon što je vlada s BiH i rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu dogovorila proces plinofikacije koji bi trebao pomoći da se ubrza modernizacija te rafinerije i spriječi zagađenje zraka u Slavonskom Brodu. Tvrdi da je istekla količina od 150 do 200 litara naftnih derivata i da ta količina nije mogla zagaditi vodu sa slavonskobrodskog vodocrpilišta.U cijeloj ovoj priči postavlja se još jedno zanimljivo pitanje. Zašto se dva dana čekalo da započne sanacija?Spajanje Slavonskog Broda na vodocrpilište u Sikirevcima počelo je tek u ponedjeljak, a tamo je danas stigao i ministar Tomislav Ćorić. On je najavio da će Brođani i stanovnici okolnih općina pogođenih ovom katastrofom pitku vodu dobiti za 15 dana, a sve bi trebalo koštati do pet milijuna kuna.Radovi su počeli u ponedjeljak ujutro u 8 sati, a u prvoj fazi se mogu očekivati povremene redukcije u vodoopskrbi na području Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Prvi kontakt dva vodoopskrbna sustava dogodit će se u petak, a zatim će uslijediti ispiranje vodoopskrbnog dijela sustava na slavonskobrodskom području."U prvoj fazi možemo očekivati da će tijekom dana dolaziti do kratkotrajnih redukcija. Konačno rješenje je za tri mjeseca puna aktivacija zdenaca na području Sikirevaca. To znači njihovo čišćenje, proširivanje, kupovina pumpi i priključenje na sustav", rekao je ministar Ćorić, koji je s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem obišao mjesto spoja i vodocrpilište.Zbog izvanrednog priključenja Slavonskog Broda, čije je vodocrpilište onečišćeno ugljikovodicima, na vodocrpilište u Sikirevcima u sljedeća tri mjeseca redukcije mogu osjetiti i potrošači s područja Vukovarsko-srijemske županije koje se vodom opskrbljuje iz Sikirevaca."Redukcije će se događati povremeno tijekom dana. U tijeku je razmatranje punjenja vodosprema na tom području. Ono što je sigurno jest da ni jedna općina niti grad neće cijeli dan biti bez vode. To je prelazno rješenje dok ne kreiramo povećanje kapaciteta dovoljno za potrebe Slavonskog Broda i okolnih općina i Vukovarsko-srijemske županije", rekao je Ćorić pojašnjavajući da se za sada od vodocrpilišta u Slavonskom Brodu ne odustaje, ali se sustav vodoopskrbe priprema kako bi opskrba cijelog područja bila normalizirana i bez problema i u vrijeme povećane potrošnje.Vlasti obećavaju da će se situacija riješiti kroz 15-ak dana, a u međuvremenu će redukcije vode biti česte. Novac će se potrošiti zbog nečije pogreške, a građani će iz istog razloga i sljedećih dana čekati u redovima ispred cisterni. Policija je rekla da istražuje cijeli slučaj, a javnost s pravom očekuje da se ustanovi tko je glavni krivac za ovaj ekološki incident kojim je ugroženo zdravlje desetaka tisuća ljudi.