Tko je kriv za smrt male izbjeglice Madine? Srpska policija optužuje hrvatsku

Foto: Twitter/Caritas/Guardian



HRVATSKA policija nije poštovala sporazum o readmisiji u slučaju prisilnog vraćanja obitelji šestogodišnje afganistanske djevojčice Madine Hussiny, koja je poginula u željeznićkoj nesreći neposredno pošto su je hrvatski policajci na silu pokušali vratiti natrag u Srbiju, izvijestio je MUP Srbije, kako prenosi agencija Beta.

Podsjetimo, Madine je poginula u željezničkoj nesreći 21. studenoga na kolosijeku željezničke pruge Šid-Tovarnik.

Kako je odgovorio MUP Srbije na pitanja Centra za zaštitu i pomoć tražiteljima azila iz Beograda, hrvatski granični policajci nisu postupili u skladu sa sporazumom o readmisiji, odnosno prihvaćanju stranaca i Protokolom ministarstava unutarnjih poslova Srbije i Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji boravak nije legalan.



U Srbiji se ne vodi istraga o njezinoj smrti



Centar za zaštitu i pomoć tražiteljima azila iz Beograda je MUP-u Srbije postavio pitanje i je li u Srbiji pokrenuta istraga o Madineinoj smrti, a srpski MUP ih je uputio na Više javno tužiteljstvo u Sremskoj Mitrovici.



Centar je pravni zastupnik obitelji djevojčice, a Više javno tužiteljstvo u Sremskoj Mitrovici im je odgovorilo kako istraga nije pokrenuta i to zato što je do incidenta došlo gotovo na samoj liniji razgraničenja između Hrvatske i Srbije te da je po samom događaju vlak ušao u Srbiju.



Podsjetimo, prije mjesec dana šestogodišnja djevojčica iz Afganistana smrtno je stradala u naletu vlaka. Ona je sa svojom majkom i obitelji bila u grupi migranata koji su s područja srpske općine Šid pokušavali ući na teritorij Hrvatske, krećući se uz željezničku prugu. O nesreći je tada javnost izvijestila humanitarna organizacija za potporu izbjeglicama i tražiteljima azila Are You Syrious?.



MUP Srbije tvrdi da je Madineina obitelj u Srbiju vraćena suprotno sporazumu



AYS je tada objavio i snimku u kojoj očevidac nesreće, također izbjeglica, govori kako je hrvatska policija tjerala grupu izbjeglica koji su prethodno prešli granicu natrag preko granice i obližnje željezničke pruge. U tom trenutku naletio je vlak i udario djevojčicu iz grupe.



MUP Srbije je u dopisu Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila naveo da su predstavnici Uprave granične policije predočili hrvatskoj strani na bilateralnom sastanku tim povodom svoj stav, da je obitelj poginule djevojčice prebačena u Srbiju iz Hrvatske suprotno sporazumu dviju zemalja.





Policija je potvrdila i da je hrvatska policija razdvojila majku djevojčice i ostalu djecu od njenog tijela nakon pogibije.Ipak, nisu odgovorili na pitanje tko je preuzeo tijelo djevojčice nekoliko dana poslije nesreće, kao i je li ju pratila bilo kakva dokumentacija i procedura. Centar su u vezi tih informacija uputili na Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije, prenosi agencija Beta.

Istraga u Hrvatskoj



Podsjetimo, hrvatski MUP objavio je službeno očitovanje o nesreći, u kojem su demantirali tvrdnje da je grupa izbjeglica prešla hrvatsku granicu i potom bila protjerana natrag u Srbiju.



Obitelj djevojčice je pak u Hrvatskoj podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja i očekuje da će se povodom prijave poduzeti sve potrebne mjere.



Slučaj istražuje Ured pučke braniteljice RH, a izvještaj o slučaju zatražio je i Odbor za nacionalnu sigurnost sabora.

Ubrzo se oglasila i hrvatska policija



Nedugo ptom, oglasili su se i iz hrvatske policije.

"Postupak u slučaju povrede readmisijskog sporazuma predviđen je samim sporazumom. Republika Hrvatska do sada nije zaprimila službeni prigovor Republike Srbije o povredi sporazuma na način kako je to predviđeno sporazumom. Nastavno, smatramo da se nikako ne može smatrati povredom readmisijskog sporazuma postupanje u slučajevima „više sile“, kao u ovom događaju u kojem policija nije spriječila majku da se sama vrati u Srbiju", stoji u priopćenju MUP-a, prenosi RTL.



Iz MUP-a tvrde i kako su se o ovom slučaju već nekoliko puta očitovali.



"Policijski službenici upoznali su majku djevojčice o daljnjem tijeku događaja te je majka dragovoljno pristala vratiti se ostatku grupe koja je bila zadržana na graničnoj crti, a potom u Republiku Srbiju. Niti u jednom trenutku majka stradale djevojčice nije izrazila želju za međunarodnom zaštitom, već isključivo za povratak u grupu osoba koja nije bila na području Republike Hrvatske.



Dopuštanje ulaska majki s teško ranjenom djevojčicom smatramo našom obvezom pomaganja u hitnim situacijama spašavanja života, kako smo i postupili, te se ne smatra ilegalnim prelaskom državne granice. Majka je, po preuzimanju tijela djeteta od hitne medicinske pomoći, na svoj zahtjev otišla do grupe koja je bila zadržana na graničnoj crti van Republike Hrvatske, u Republici Srbiji. Obzirom da je legalno ušla u Republiku Hrvatsku zbog „više sile“ i humanitarnih razloga, navedeno nije i ne može biti predmetom readmisijskog postupka", poručili su.