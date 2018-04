Tko je uhićeni otac ubojice Komšića? Prvo se derao na sutkinju, a onda ju je pratio

Foto: Jurica Galoić/Pixsell



IVO KOMŠIĆ, otac ubojice Davida Komšića, uhićen je u srijedu poslijepodne u Zagrebu zbog prijetnje 33-godišnjaku, a dan ranije priveden je i na obavijesni razgovor jer je pratio sutkinju koja je njegovog sina osudila na 30 godina zatvora zbog ubojstva 18-godišnje Kristine Krupljan, kojoj je zadao 88 uboda nožem.

>> Uhapšen otac Davida Komšića

>> Policija objavila zašto je uhapšen otac Davida Komšića

Njegovo agresivno ponašanje vidjelo se i na sudu. Komšićev otac Ivo prilikom izricanja presude sinu podivljao je u sudnici te povikao: "Sramota, on je dijete. Sudite mu zato što je iz Bosne." Zatim je demonstrativno ustao i sa suprugom, kumom i ostalom obitelji (osim jedne kćeri) napustio sudnicu. Tom prilikom su ga i pravosudni policajci pokušali smiriti, ali im se istrgnuo iz ruke i otišao iz sudnice.



Ivo Komšić je pozivanjem na njihovo podrijetlo na, blago rečeno, neprimjeren način pokušao umanjiti monstruozan zločin svog sina koji je trudnu Kristinu 88 puta ubo nožem.







Trudio se ocrniti Kristinu



Tijekom suđenja Komšić je zajedno s ostatkom svoje obitelji pokušavao ocrniti Kristinu.



"David se ljutit vraćao kući jer je ona bila sa Zdravkom, Sliškom i drugima", rekao je njegov otac. Kada ga je sutkinja pitala kako ne zna neke detalje iz sinovljeva života, a zna imena onih s kojima je navodno bila Kristina, rekao je da se "raspitivao". "Ona je hodala s ovim i onim... Tad su počeli ti problemi", rekao je u svom svjedočenju Ivo Komšić.



Za svog sina je rekao da je nosio nož i to od prometne nesreće kad je prije dvije godine očevim Mercedesom na Vukovarskoj usmrtio 72-godišnjeg muškarca. Tada je Davidu Komšiću, tvrdi njegov otac, jedan od sinova poginulog muškarca zaprijetio, pa je David počeo nositi nož.



Opravdavao je sina što nosi pištolj i puši travu. "Ferenščica je takav kvart. Svi puše travu i nose noževe", pojasnio je otac ubojice, a za sina je još rekao da je imao psihičkih problema i slabo učio.



Komšićevi sina, prema vlastitom svjedočenju, nisu vodili na liječenje u Zagreb gdje su živjeli, nego ga je otac vodio u Bosnu, u Sarajevo, Kreševo, Kiseljak, Bugojno "kod doktora Brenje". Ostala četiri doktora, kod kojih je navodno vodio sina, Ivo Komšić nije se mogao sjetiti. Na pitanje zašto to ne samo da nisu spomenuli u prvom iskazu nego su psihičke probleme ubojice izravno negirali, i Ivo i Olivera Komšić imali su isti odgovor - bilo ih je stid.

Detalji uhićenja Davidovog oca



Za sebe je rekao da je u odgoju popustljiviji, a supruga stroža.Ivo Komšić 2000. godine kupuje kuću u Zagrebu, a 2010. kompletna obitelj iz Kiseljaka u BIH doseljava u Zagreb iz ekonomskih razloga. Davidov otac radio je kao ugostitelj, a u Kiseljaku je bio vlasnik kafića. U Zagrebu isto vodi kafić i do unatrag godinu dana otvara hotel.Policija je danas objavila detalje uhićenja Ive Komšića."Policijski službenici V. policijske postaje Zagreb dovršili su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca zbog sumnje da su počinili kazneno djelo prijetnje na štetu 33-godišnjaka.Sumnja se da su 52-godišnjak, 48-godišnjak i 42-godišnjak u utorak 10. travnja 2018. oko 13:45 sati došli u kafić na području Medveščaka i prijetili oštećenom 33-godišnjaku zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa između trećih osoba.Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podnijeto je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu", stoji u priopćenju policije.

Pratio sutkinju koja je osudila njegovog sina



No, podsjetimo kako je Ivo Komšić prije dva dana priveden na obavijesni razgovor u zagrebačku policiju nakon što je, prema dostupnim informacijama, pratio sutkinju Sanju Mazalin koja je njegovog sina Davida Komšića osudila na 30 godina zatvora zbog okrutnog ubojstva mlade Kristine Krupljan.



Nakon što je sutkinja Mazalin jučer ušla u zgradu suda, Komšić je nakon nekoliko minuta stigao na isto mjesto. Navodno se zagledavao u parkirane automobile i njihove registracije te se zadržao kraj auta sličnog onome koji vozi sutkinja. Zbog Komšićeva obilaženja automobila na parkiralištu kraj suda djelatnici protueksplozijskog odjela policije pregledali su parkirane automobile.



Iako ga je nakon prekjučerašnjeg obavijesnog razgovora policija pustila na slobodu jer nisu pronašli obilježja kaznenog djela, Komšić je uhićen u srijedu poslijepodne i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje 33-godišnjaku zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa između trećih osoba.