Tko su vođe dviju Koreja? Jedan je prijestolonasljednik, drugi je prognanik

SJEVERNOKOREJSKI čelnik Kim Jong-un i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in, koji će se u petak naći na povijesnom summitu u graničnoj demilitariziranoj zoni, do političkog su vrha stigli putevima koji su različiti koliko i njihove države.



Život u luksuzu



Rani dani Kim Jong-una obavijeni su velom tajne, toliko da mu se čak ne zna niti datum rođenja. A to je svojevrsna tradicija u tajanstvenoj dinastiji Kim jer postoje različite teorije o tome i gdje i kada je rođen njegov otac i prethodnik na vlasti Kim Jong-il.



Ali zna se da je mladi Kim odrastao i živio u luksuzu.



On je plod trećeg braka svoga oca, s pokojnom korejskom plesačicom Ko Yong-hui koja je rođena u Japanu. Školovao se Švicarskoj gdje su se za njega brinuli njegovi ujna i ujak.



Djelatnici škole i prijatelji, koji navodno nisu znali da je Kim dio vladajuće sjevernokorejske obitelji, sjećaju ga se kao sramežljivog dečka koji je volio skijanje, glumačkog majstora borilačkih vještina Jean-Claudea Van Dammea i košarku, piše AFP.



Da će postati sjevernokorejski čelnik znao je od svog osmog rođendana kada je dobio generalsku uniformu, a pred njim se postrojio vojni vrh.



No Kim, danas u svojim tridesetima, javnosti je postao poznat tek 2008. kad je njegov otac doživio moždani udar, a Pjongjang se pripremao na drugu promjenu vlasti u vladajućoj dinastiji.



Na vlasti od 2011. godine



Vlast je naslijedio 2011., a isprva su ga smatrali neiskusnim, ranjivim i podložnim manipuliranjem. Autoritet je, međutim, definitivno nametnuo dvije godine poslije kada je zbog izdaje smaknuo svoj utjecajnog tetka i mentora Jang Song-thaeka.



Vjeruje se i kako sjevernokorejski lider stoji iza dramatičnog ubojstva svoga polubrata u egzilu Kim Jong-nama koji je prošle godine umoren zabranjenim nervnim otrovom u zračnoj luci u Maleziji.



Kim je preuzeo frizuru, ponašanje, govornički stil te čak i rukopis svog djeda. Kolaju i nagađanja da je posegnuo i za plastičnim operacijama kako bi mu bio sličniji, piše dpa.





Ali na međunarodnoj sceni Kim je i dalje nepoznat. Iznenađujući posjet savezničkom Pekingu prošlog mjeseca kad je izrazio poštovanje kineskom predsjedniku Xi Jinpingu njegovo je prvo putovanje otkad je stupio na vlast.Političari mu nisu dolazili u goste u Pjongjang, ali je zato ondje bio njegov košarkaški idol Dennis Rodman.Južnokorejski predsjednik Moon dijete je Sjevernokorejaca koji su u Južnu Koreju pobjegli tijekom Korejskog rata.Njegovi roditelji rođeni su u malenom selu Hungnamu, te su krajem 1950-ih bili među 100 tisuća civila koji su pobjegli na jug u sklopu evakuacije nazvane po tom selu, inače jedne od najvećih američkih akcija spašavanja civila u Korejskom ratu.Moona je majka rodila u izbjegličkom kampu u južnom priobalnom gradu Geojeu, a kao mladić studirao je pravo u Seulu. Vojsku je služio kao pripadnik specijalnih snaga. Njegov visokoobrazovani no povučeni otac pratio je društvena pitanja i čitao književni časopis popularan kod tadašnje inteligencije, no nije bio uspješan na gospodarskom planu, zbog čega je nagomilao dugove i obolio od depresije, piše AFP."Čak i kada je otvorio malen dućan, to je bilo na lokaciji za koju su svi rekli da neće biti uspješna. Uvijek je bio takav", napisao je Moon u svojoj autobiografiji. Za obitelj se brinula majka, piljarica, a ovisili su i o donacijama katoličkih časnih sestara. Južnokorejski čelnik se zbog toga i danas smatra katolikom.Otac mu je preminuo 1978. u 58. godini. "Patio je cijeli život kao izbjeglica i kasnije u siromaštvu. Od mene je imao tolika očekivanja, no nije svjedočio mom uspjehu. To mi je slomilo srce i osjećao sam veliku grižnju savjesti", napisao je kasnije Moon.Ali je naslijedio očev akademski duh i društvenu osjetljivost - postao je odvjetnik, a tijekom diktature Park Chung-heeja koja je trajala do 1979. djelovao je kao aktivist za ljudska prava.Politički se počeo uspinjati kada ga je liberalni predsjednik Roh Moo-hyun imenovao svojim posebnim pomoćnikom 2003. godine.Predsjednik države postao je prošle godine jer se činio kao najsigurniji izbor nakon korupcijskog skandala koji je potopio njegovu konzervativnu prethodnicu Park Geun-hye, od koje je izgubio na izborima 2012., piše dpa.Neke zabrinjava da je Moon previše popustljiv prema Sjevernoj Koreji, posebice nakon što je s velikim entuzijazmom prigrlio izmijenjenu verziju tzv. sunčane politike približavanja sjevernom susjedu koju su promicali bivši predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung i njegov nasljednik Roh Moo-hyun.