Todorić na blogu napao Dalićku: Tko će konačno zaustaviti njezine laži?

Foto: Hina, ivicatodoric.hr

IVICA Todorić objavio je novi post na blogu. U njemu piše o tome kako radi potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

"Što to ministrica Dalić pred cjelokupnom hrvatskom javnošću otvoreno tjednima radi, tko će konačno zaustaviti njene laži i manipulacije? Ona i ljudi iz njezine organizacije prijete menadžmentu Agrokora (to je njezin uobičajeni, već puno puta viđeni stil) tražeći da namjernim knjigovodstvenim manipulacijama dovedu svoja poduzeća u insolventnost! Ministrica Dalić dobro zna da je to što radi teško kazneno djelo! Ovo je potez očajnika! Gdje je tu pravna država?

Gdje je interes države; zašto se dopušta kriminal?

Štiti li se Ustav i vladavina prava? ⮕ sigurno NE jer je već utvrđen niz protupravnih radnji i ogromna šteta koju proizvodi slučaj Agrokor