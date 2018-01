Todorić na blogu opet napao Ramljaka: Od političke korupcije i kriminala nema zaštite

Foto: Hina, ivicatodorić.hr

OSNIVAČ koncerna Agrokor Ivica Todorić objavio je na svom blogu da će koncern u 2017. godini imati prihod manji za jednu milijardu eura. Izvanrednom vladinom povjereniku za Agrokor Anti Ramljaku poručuje kako od političke korupcije i kriminala nema zaštite.

Objavu s bloga Ivice Todorića donosimo u cijelosti.

"Sve je pod velom tajne"

"Nažalost, danas, 9 mjeseci nakon otvaranja postupka Izvanredne Uprave Agrokora vezano na Lex, u potpunosti je razvidno da se cjelokupan posao odvija pod velom tajnosti, te da Izvanredna Uprava u svojim izvješćima ne udovoljava niti minimumu dužne forme kojoj bi moralo biti udovoljeno, a kamoli da iscrpno i točno izvješćuje javnost o suštini bitnih činjenica. Izvješća su nepotpuna, javnost saznaje za uvjete iz potpisanih ugovora s mjesecima zakašnjenja, tek nakon objava medija, koncept nagodbe se prezentira pozivajući se na "Chatham house" pravila (mogu se dati informacije o tome što je rečeno, bez da se otkrije tko je rekao) i sl. Transparentno je vidljivo da ovdje javnost kao i najveći dio dionika ne postoje, a niti javni interes, već samo tajni dogovori radi interesa pojedinaca", piše Todorić.

"Zašto ovo radite? Zašto sve tajite?

Pogledajmo mjesečno izvješće Izvanredne Uprave Agrokora od 17.12.2017. do 10.01.2018. godine. Predlažem da pogledate čitavo izvješće. Mene interesiraju rezultati poslovanja, njihove brojke. Kao primjer prezentacije uzet ću Konzum d.d. koji loše posluje, ali još uvijek bolje od ostalih kompanija kao na primjer Konzum BiH, Tisak i Velpro", dodaje.

Iz izvješća je nemoguće napraviti analizu

"Kao i sve drugo, i ovdje se stalno nešto sakriva. Iz njihovih izvješća ne može se napraviti gotovo nikakva analiza, niti zaključak. Očito je to izvanrednoj upravi jedini cilj. Kako investitori mogu na temelju ovakvih dokumenata donositi bilo kakve odluke?

Pogledajte pažljivo i pokušajte bilo šta zaključite, uvodi i objašnjenja nesuvisla, brojke sa ničim ne možeš usporediti, a onda sami pričaju šta god hoće. Ramljak i društvo su uvjereni da ih Lex Agrokor dovoljno štiti (jer su ih sami pisali). Vlast je preko Plenkovića u njihovim rukama, a očito ima i tetka iz Amerike...Ovom prilikom im ja želim poručiti da od političke korupcije i kriminala nema zaštite.

U sljedećem prilogu se nalaze tri stranice koje sam izvadio iz prezentacije Agrokorove Izvanredne Uprave i ovom prilikom predlažem da pogledate cijela izvješća. Svuda ćete naići na iste ili slične okolnosti kakve sam ja ovdje uzeo kao primjer", piše na svojem blogu Ivica Todorić.

"U prilogu su izvadci iz poslovne grupe Maloprodaja i Veleprodaja Konzuma d.d.

Maloprodaju i veleprodaju u studenom su obilježili relativno dobri rezultati. Konzum kao najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj ostvario je bolje rezultate u odnosu na očekivanja po svim pozicijama poslovanja, prihod, marža, broj kupaca, trošak i EBITDA, što je sve rezultat intenzivnog rada u prethodnim mjesecima. Na tragu Konzuma je i poslovanje Tiska koji je proširio svoju ponudu s novim asortimanom što je dovelo do bolje bruto marže i EBITDA. Velpro i Konzum BIH za razliku od Konzuma u Hrvatskoj i Tiska, imaju veće izazove u pregovorima oko isporuka pojedinih roba što se direktno odrazilo na prihod, a time i na maržu i EBITDA. Kompanije su nastavile s provođenjem troškovnog restrukturiranja te su sve, izuzev manjim dijelom Velproa, ostvarile zacrtane ciljeve. Smanjenje troškova je velikim dijelom utjecalo na pozitivne trendove u EBITDA, a s povratom prihoda realizirana je i očekivana profitabilnost.

Studeni predstavlja prijelom između ljetne i zimske sezone te je mjesec s najmanjom potrošnjom, što je naravno utjecalo i na prihod u odnosu na druge mjesece, ali su prihodi Konzuma u Hrvatskoj i Tiska unatoč ovoj okolnosti iznad očekivane razine", dodaje Todorić.

Opskrba ostala izazov za dio kompanije

"Opskrba robom za dio grupacije još uvijek predstavlja izazov i u narednom razdoblju glavnina fokusa bit će na stabilizaciji asortimana kako bi povratili povjerenje kupaca koje je poljuljano početkom 2017.godine.

Kompanije iz poslovne grupe Prehrana nastavljaju s realizacijom solidnih poslovnih rezultata u prvih jedanaest mjeseci 2017. godine. Prihodi od prodaje u studenom su rasli u skladu s očekivanjima, kao rezultat kontinuirane optimizacije i prilagodbe novoj tržišnoj situaciji. Operativna dobit (EBITDA) ostvarila je rezultat u skladu s očekivanjima za studeni. Jedan od ciljeva je bilo povećanje razine zaliha, kao priprema za blagdansku sezonu u prosincu. Stabilnija financijska situacija je osnažila pregovaračku moć kompanija. Tijekom studenog je lansirano nekoliko inovacija u segmentima smrznute hrane i ulja.

Kompanije su nastavile s kontinuiranim poboljšanjem efikasnosti poslovanja kroz nekoliko mjera: smanjivanje troškova, optimizacija proizvodnog portfelja i analiza profitabilnosti kupaca i dobavljača", piše Ivica Todorić.

"U poslovnoj grupi Poljoprivreda, što se tiče prihoda od prodaje, studeni 2017. godine bio je najbolji mjesec za PIK Vinkovce uslijed povećanja prodaje prasadi i junećeg mesa, povećane prodaje ratarskih proizvoda najvećim djelom osigurane kroz kooperantsku mrežu, kao i uslijed boljeg prinosa šećerne repe od očekivanog. EBITDA marža ostvarena u studenom 2017. godine bila je nešto ispod prosjeka u odnosu na prethodni mjesec ove godine, što je uglavnom rezultat smanjenja cijene svinjskog mesa na svjetskom tržištu. Unatoč tome, EBITDA marža je još uvijek značajno viša u usporedbi s prethodnim mjesecima 2017. godine, a što je posljedica optimizacije troškova u svim poduzećima, uz izvrsne pokazatelje stočarske proizvodnje, visoke prinose poljoprivrednih kultura kao i zbog visoke profitabilnosti farmi."

Komentira tekuće poslovanje

"Komentari na tekuće poslovanje

• U studenom su došli do izražaja napori iz prethodnih mjeseci, što je vidljivo kroz nekoliko parametara koji pokazuju pozitivan trend u poslovanju, pa su tako i prihodi i EBITDA iznad očekivanoga.

• Realizacijom prihoda na većoj razini od očekivane znatno je umanjen pad iz prethodnog razdoblja. Aktivnosti koje su poduzete kroz intenzivnu marketinšku komunikaciju, agresivniji pristup kupcu kroz atraktivne akcijske prodaje, bolje upravljanje zalihama i smanjenje nedostatka robe razlog su navedenom ostvarenju prihoda. Ovakav pristup kupcu doveo je do povećanja broja kupaca i povećanja potrošačke košarice.

• Ostali troškovi poslovanja u studenom su manji od očekivanih kao rezultat strogog praćenja troškova, mnogih aktivnosti ušteda te zatvaranja neprofitabilnih prodavaonica s kojim se započelo ranije u 2017. godini. Smanjenje troškova uz istovremeno povećanje prihoda kao i veća bruto marža rezultirali su većim EBITDA od očekivanog no i dalje negativnom kao što je i dugogodišnji trend mjeseca studenoga.

• Dani zaliha povećali su se u odnosu na prethodni mjesec kao rezultat pravovremene pripreme za nadolazeću sezonu blagdanske kupovine.

• Dani naplate potraživanja su na razini kretanja ove godine s blagim rastom koji je rezultat povećanog obujma poslovanja veleprodaje koja u drugoj polovici studenog raste zbog nadolazeće božićne sezone.

• Kao proces operativnog restrukturiranja mreže započele su, uz minimalnu kapitalnu investiciju, preuređenja prodavaonica u Solinu i Zagrebu. U Zagrebu, na projektu OPG Oporovečka, se radi na optimizaciji prodajnog prostora uz ograničeno smanjenje asortimana, a sve u cilju davanja dodane vrijednosti", piše Todorić.

"Komentari na tekuće poslovanje

• Bruto marža je također niža od plana za 3,6% uslijed povećanja u udjelu promocija/akcijske prodaje i snižavanja cijena radi povećanja konkurentnosti, sve s ciljem postizanja bolje frekventnosti i ponovnog dolaska kupaca.

• Frekventnost/broj dolazaka kupaca za 10 mjeseci do listopada smanjio se u usporedbi s prvih devet mjeseci. Zbog sezonskog karaktera poslovanja ljetni mjeseci uvijek imaju povećani broj dolazaka u usporedbi s godišnjim prosjekom. Listopad pokazuje stabilizaciju u broju dolazaka u usporedbi s prosječnim brojem dolazaka u 2017. godini uz povećanje od 2,1% ‘isto za isto’.

• Ukupni prihod u listopadu niži je od planiranog pretežno zbog smanjenja veleprodajnog poslovanja. Maloprodajni prihod je niži od plana uslijed smanjenja prosječne košarice u listopadu u odnosu na prosječnu košaricu u 2017. godini.

• Trend smanjenja dana naplate nastavio se, što je bilo očekivano uslijed smanjenja veleprodajnog poslovanja.

• Povećanje zaliha u usporedbi s rujnom rezultat je povećanja isporuka dobavljača i početka božićne sezone", dodaje osnivač koncerna Agrokor Ivica Todorić.

Analizira podatke o prihodima od prodaje

"Ako su brojke Agrokor Izvanredne Uprave točne, onda to izgleda na sljedeći način:

Prihodi od prodaje I – XI 2017 (mil. HRK) 8,086 / 11mj. = 735 – prosjek prihoda po mjesecima

Prihodi od prodaje I – X 2017 (mil. HRK) 7,553

Prihodi od prodaje samo XI 2017 (mil. HRK) 533

Rečenica pod točkom 2, stranica 10: "Realizacijom prihoda na većoj razini od očekivane znatno je umanjen pad iz prethodnog razdoblja." Kako se u ovom gornjem izračunu vidi, prosječni prihod od prodaje u jednom mjesecu Konzum je imao u iznosu od 735 mil. HRK, a samo u XI mjesecu je imao 533, što čini pad od 27% u odnosu na prosjek. Kako to povezati s gore žuto-podcrtanom rečenicom?", pita se Todorić.

"Mislim da bi svatko od nas imao čitav niz pitanja vezano na ova izvješća, kao na primjer:

Koliki je prihod u 2017. u odnosu na 2016.?

Koliki je bio plan prodaje bivše Uprave za isto razdoblje?

Kolika je realizacija u odnosu na tržišne mogućnosti u odnosu na 2017. godinu?", dodaje Todorić na svojem blogu.

"Naravno, pitanje o marži, pitanje o EBITDA, pitanje o troškovima, itd. koje oni spominju, ali ih je nemoguće na bilo koji način sa bilo čim usporediti.

Nažalost, brojke koje Izvanredna Uprava Agrokor prikazuje svojim izvješćima u konačnosti će u kompanijama u poslovnoj grupi Maloprodaja i Veleprodaja za 2017. očito bilježiti pad prodaje od oko 20%, kao što sam to pisao prije nekoliko mjeseci. Isto tako, iz toga proizilazi pad prihoda od oko 4 milijardi HRK u toj grupi. Da li su Uprava i investitori svjesni gdje takav posao vodi? Kada bi to bila istina, to bi značilo likvidaciju poslovne grupe Maloprodaja i Veleprodaja, a oni to tako ne predstavljaju. O svemu tome u narednim blogovima", zaključuje Todorić.