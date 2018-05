Todorić o novim mailovima: Ovo je korupcija! Sve ću prijaviti FBI-ju

Foto: FAH, ivicatodoric.hr

INDEX je jučer objavio privatne mailove Martine Dalić iz kojih se vidi na koji je način nastajao Lex Agrokor. Iz dokumentacije i mailova koje posjeduje Index jasno proizlazi kako su Andrej Plenković i Martina Dalić ne samo namjerno obmanjivali hrvatsku javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru, nego su i kao premijer i potpredsjednica vlade iskoristili svoje položaje kako bi posebna skupina koju je birala Martina Dalić, mogla zaraditi na poslovima u Agrokoru nakon 10. travnja.

Naime, vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno su radili za vladu na pripremi zakona te izvukli osobnu korist s obzirom na to da je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Todorićeve bivše tvrtke u posljednjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.



O najvećoj aferi Plenkovićeve vlade danas se na svom blogu opet oglasio Ivica Todorić. Njegov komentar prenosimo u cijelosti:

"Mailovi objavljeni 9. i 10. svibnja 2018. godine govore o nečemu što više nije nikakav slučajni sukob interesa, već obična, iskonska korupcija u kojoj sudjeluju najviši državni dužnosnici.



Riječ je pljački dogovaranoj i slavljenoj u podrumu šarmantnog, uistinu sjajnog, zagrebačkog restorana, daleko od javnosti, u posebnoj prostoriji za pušače. Da atmosfera bude potpuna. Samo, ovo nije film o ekipi iz podruma jednog američkog grada u tridesetim godinama prošlog stoljeća. Ovo je hrvatska realnost iz prve polovice prošle godine! A realnost je i to da ću protiv cijele te družine organiziranih otimača privatnoga vlasništva pokrenuti čitav niz pravnih koraka pred međunarodnim i hrvatskim tužiteljstvima. Konkretne korake u tom sam smjeru već poduzeo.



Napominjem da je Alix Partners američka kompanija.



Napominjem da je ovo sad postao posao za Department of Justice (DOJ) i Federal Bureau of Investigations (FBI) u okviru Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) koji daje nadležnost američkim organima nad svim koruptivnim djelovanjima njihovih kompanija u cijelome svijetu.



Danas znamo da:



- Martina Dalić kao ministrica, koristeći sakriven privatni mail, piše Lex Agrokor za skupinom koja čini nekoliko lokalnih hrvatskih tvrtki;

- Martina Dalić kao ministrica, obećava da će im biti vječito dužna zbog angažmana, i sugerira da ovo nije kraj i da će biti posla za sve;

- Martina Dalić kao ministrica, već koordinira tko će biti izvanredni povjerenik i štiti imenovanje Ante Ramljaka;

- Plenković je obaviješten o svemu kao premijer i organizira stalne sastanke sa ovim skupinama;



- Ista skupina koja je pisala zakon, sada BIRA ALIX PARTNERS kao savjetnika za restrukturiranje;- Ante Ramljak, izabranik Martine Dalić, i jedan od autora zakona onda ISTOGA DANA KAD JE ANGAŽIRAN ALIX šalje ISTOVJETNE UGOVORE za angažman PODIZVOĐAČA SAVJETNIKA koji su svi skupina Martine Dalić i svi ista skupina koji su pisali zakon i realizirali otimanje Agrokora;- PODIZVOĐAČI SAVJETNICI KOJI SU OFORMLJENI OD STRANE MINISTRICE DALIĆ KAO DRŽAVNOG DUŽNOSNIKA DOBIVAJU IZVANREDNE MILIJUNSKE NOVČANE NAKNADE.- Postajanje tajne skupine u jednom je intervjuu današnji ministar unutarnjih poslova, a tadašnji šef kabineta premijera Plenkovića i potvrdio. Istaknuo je tada kako je u vladi od početka siječnja postojao WAR ROMM za Agrokor! Nakon objave mailova jasno je i tko su članovi toga, kako ga on zove, War rooma ,odnosno, pojednostavljeno, UROTNIČKE SKUPINE ZA OTIMANJE AGROKORA kojom upravljaju Plenković i Dalić.Kao što američko državno odvjetništvo zna, FCPA široko pokriva sve oblike korupcije državnim dužnosnicima pa i omogućavanje raznih dobiti drugima – agentima takvih dužnosnika.ALIX PARTNERS JE, KAO ŠTO SAM RANIJE KAZAO, OVDJE JEDNOSTAVNO SUSTAV ZA CIRKULACIJU NOVCA ODABRANIM IGRAČIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA.Ovaj krug angažiranja, te očuvanje beneficija agentima državnih dužnosnika, se zove MITO.Ovo više nije stvar samo DORH-a; ovo više nije stvar samo hrvatske policije. Ovo je od danas stvar FBI i DOJ koji će ovih dana biti obaviješteni o svim elementima ove visoke korupcije, onda ćemo imati priliku vidjeti kako pravna država efikasno djeluje.Kao i uostalom i s kupnjom obveznica Knighthead-a ovo će biti međunarodni skandal i školski primjer političke korupcije. Klupko će se cijelo odmotati. To sam Vam obećao.