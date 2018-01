Todorić objavio dva posta na blogu, opet prozvao američke strvinare

Foto: FAH, Twitter

OSNIVAČ i bivši predsjednik uprave koncerna Agrokor Ivica Todorić u utorak je na svome blogu ustvrdio da su tvrtke AlixPartners i Houlihan Lokey i Kirkland & Ellis dio različitih interesnih skupina koje su se organizirale "kako bi na protuzakonit način preuzele Agrokor radi ostvarenja svoje osobne koristi".



Tvrtka AlixPartners, navodi Todorić koji se nalazi u Londonu i pod istragom je hrvatskog pravosuđa, navodno je uključena u procese restrukturiranja Agrokora, a u stvarnosti se "udružila s ljudima iz Knighthead fonda i ministricom (Martinom) Dalić te su svi zajedno preuzeli potpuno upravljanje svim procesima u Agrokoru".



"Tako su Knighthead fond i Alix Partners preuzeli i upravljanje Agrokorovom bilancom kako bi na kraju završili sa likvidacijskom bilancom. Glavna zadaća AlixPartners u tom procesu je pranje novca, a za što angažiraju razne povezane i zainteresirane firme (Ramljakovu firmu, firmu Ramljakove djevojke, Bricelj, InterCapital itd), troše enormna Agrokorova sredstva koja su višestruko veća od onih potrebnih za restrukturiranje. S obzirom da oni rade ne na restrukturiranju nego na likvidaciji firme, svakome je jasno da je navodni trošak restrukturiranja zapravo najobičnija pljačka", piše Todorić najavljujući da će ove navode u sljedećim danima detaljnije opisati i dokumentirati.



Navodi zatim da je s tvrtkom Houlihan Lokey u jesen 2016. u ime Agrokora osobno potpisao Ugovor o savjetovanju i, na njihov zahtjev, angažirao kao pravne savjetnike tvrtku Kirkland & Ellis te da su obje aktivno savjetovale i njega i menadžment Agrokora "tijekom početnog višemjesečnog razdoblja političkog i medijskog pritiska". Dodaje da je osobno s predstavnicima Kirkland & Ellisa raspravio brojna povjerljiva pitanja i razmijenio s njima razne povjerljive informacije i prijedloge, a da su obje tvrtke nakon njegovog odlaska i odlaska ranijeg menadžmenta iz Agrokora "nastavile raditi u Agrokoru kao savjetnici novog izvanrednog Povjerenika (Ante Ramljak)".



"S obzirom da je Vladin izvanredni povjerenik protiv mene osobno podnio kaznenu prijavu, smatram da su obje institucije u ozbiljnom sukobu interesa te odgovorne za teško kršenje profesionalne etike", ocjenjuje Todorić te zaključuje "kako su sukob interesa i neprofesionalno ponašanje uobičajena praksa u djelovanju izvanredne uprave Agrokora, u koju su se ovi potonji odlično uklopili".



"Toliko o moralu onih koji 'spašavaju' Agrokor i Hrvatsku", poručuje Todorić na kraju objave.U drugom postu, koji je objavio prije ovoga, ponavlja da je "Lex Agrokor neustavan"."Nema nikakve dvojbe, a to je mišljenje eminentnih pravnih stručnjaka, da je Lex Agrokor protuustavan. No, od te strašne činjenice još je pogubnija ona da je donesen pritiskom interesnih grupa bez da je za to postojao ijedan razlog. To je, u svojoj prezentaciji Vladi prije njegova donošenja, jasno prikazala i Martina Dalić koja je jedan od ideologa i provoditelja ideje o Lexu koju je, politički naivno, a za državu pogubno, prihvatio i podržao premijer Plenković. Stoga je nužno da još jednom, na jednom mjestu, podsjetim na sve relevantne činjenice da razloga za donošenje najnakaradnijeg zakona u suvremenoj Europi, nije uopće bilo. Na linkovima možete utvrditi i provjeriti činjenice o kojima govorim.Zašto je Lex ipak donijet? Jesu li doista financijski interesi pokrenuli političku odluku premijera Plenkovića i Martine Dalić? Je li bio presudan interes geopolitičkih igara na koje je bila prisiljena Vlada? Bez obzira na odgovore, učinjena je zastrašujuća šteta hrvatskom gospodarstvu, izgubljene su sinergije koje je ostvarivao sustav u cijeloj regiji, a širom su otvorena vrata neviđenom kriminalu epskih razmjera. I to na otetom privatnom vlasništvu", napisao je Todorić.