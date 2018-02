Todorić: Stvarni vlasnik Agrokora je Knighthead

Foto: Hina, Screenshot: Ivica Todorić

IVICA Todorić danas je opet pisao na svom blogu. "Pravnim aktom treba regulirati poziciju Knightheada i Roll Up-a", naslov je teksta u kojem se kaže kako je pravi vlasnik Agrokora Knighthead.



"Knighthead je od 10. travnja 2017. god. neformalni (stvarni) vlasnik Agrokora, što mu je omogućio Lex Agrokor. U međuvremenu, Knighthead ojačava svoju pravnu i financijsku poziciju roll-up ugovorom. Ovim nastaju pravne i kriminalne okolnosti, prestaje vladavina prava, a i financijski položaj Agrokora je bitno otežan.



Roll-up aranžman je zamijenio neustavni Lex i došlo je do privatizacije državnih ovlasti. U ovakvoj situaciji - pravu su ruke vezane. Nemoguće je zakonito poslovati u nezakonitom okviru i nemoguće je postići opstanak Agrokora dok su sve glavne odluke delegirane lešinarskom fondu, čiji apetit je isključivo preuzimanje. Preuzimaju u suradnji sa onima koji su to omogućili.



Potpisom roll-up ugovora Ante Ramljaka i Knighthead su ucijenili sve i time osigurali svoju vlast nad Agrokorom i to sa milijardom EUR koje kontrolira Knighthead. Znači time preuzimaju kontrolu nad vođenjem procesa i sudbinom opstanka Agrokora. Jednostavno rečeno, ovaj nezakonit aranžman je ubiti prividan posao koji u svojoj suštini predstavlja preuzimanje kontrole nad kompanijom. Ovo je istina! Takav aranžman je sponzorirala Vlada RH koja je time garantirala provođenje bezakonja. Dok postoji ovaj ugovor - svaki mogući povjerenik je Ramljak, a svaka moguća ministrica - Dalić.



Jedino rješenje za:



a) povratak na pravni put;b) da se pravnim aktom regulira roll-up ugovorc) da se pravnim aktom regulira Knightheadova pozicija, zbog trgovanja utjecajima koji su mu omogućili ministrica Dalić i izvanredni povjerenik Ante Ramljak pravnim aktom (roll-up ugovorom)d) debokloadu Agrokora i nastavljanje procesa u skladu sa Ustavom i svim pravnim propisima RH, u interesu svih dionika kao i nastavka uspješnog poslovanja Agrokora.Sud mora reagirati, pravni poredak Hrvatske je na kušnji", piše Todorić.