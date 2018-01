Todorić: Trgovanje povlaštenim informacijama u svijetu se kažnjava, u Hrvatskoj se donese Lex Agrokor

Foto: Hina, ivicatodoric.hr

IVICA TODORIĆ u novoj je objavi na svom blogu ustvrdio kako je sve što su vlada i svi Agrokorovi dionici dobili Lex Agrokorom - isključivo pogodovanje osobnim interesima kroz sve vidljivija kriminalna djela; te da Ante Ramljak javno uništava Agrokorove vrijednosti koje bi trebao štititi.



"Naime, prezentacija posebnog povjerenika Ante Ramljaka 20. prosinca nije samo skandalozna, protuzakonita i kriminalna, već je i sama po sebi dokaz toga kriminala jer je izrečena pred javnošću. Riječi čovjeka koji je pisao Lex Agrokor, a danas ga provodi, potvrđuju da je sve što su Vlada i svi Agrokorovi dionici dobili Lexom - isključivo pogodovanje osobnim interesima kroz sve vidljivija kriminalna djela. A Ramljak, koji bi trebao štititi Agrokorove vrijednosti, javno ih uništava", ustvrdio je Todorić u nedjelju na svom blogu.



Citirajući dvije Ramljakove izjave, Todorić ga proziva da je posljedica njegovih izjava da su dionice Agrokor grupe pale na rekordno niske razine te su praktički obezvrijeđene, a to je otvorilo prostor špekulantima koji su u kratkom roku na račun malih dioničara pet puta zaradili.

"Nažalost, ulaganje u dionice i trgovanje na burzi vrlo je rizičan posao. Prema ovoj strukturi nagodbe, dioničari Leda i svih drugih kompanija iz sustava Agrokor, ovim gube u potpunosti vrijednost svojih dionica“ izjava je izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka zbog koje je većini malih dioničara pao mrak na oči. I gostujući u emisiji RTL Direkt u listopadu Ramljak je rekao još jednu „spasonosnu“ izjavu - 'Morat ćemo otpisati 70 posto dugova, a nagodba će uspjeti 100 posto'", podsjeća osnivač i bivši predsjednik Uprave Agrokora pod istragom.



"Za puno blaže prijestupe od ovoga, a ne za ovakvo neviđeno javno istupanje Ramljaka, epilog može biti samo sudska osuda", ističe Todorić navodeći da je takvih primjera napretek."Tako je Sean Stewart, koji je radio u JPMorgan Chase & Co, a osudila ga je američka sutkinja Taylor nazvavši u presudi odavanje informacija „nečuvenim“. No, Hrvatska je zemlja u kojoj su požari „atraktivni i interesantni“, a za Ramljaka i njegove kriminalne radnje premijer kaže „ ne vjerujem da je to nešto tako dramatično“.

Drugi primjer američkog biznismena Gupte, bivšeg partnera u McKinseyu, koji je također zbog trgovanja povlaštenim informacijama i manipulaciju tržištem kapitala osuđen je na kaznu zatvora. Trgovanje povlaštenim informacijama sankcionira se u svim zemljama svijeta jer je to izravna prijetnja stabilnosti svakoga gospodarstva. U Hrvatskoj to nije tako, u Hrvatskoj se samo donese Lex Plenković i interesne grupe javno čine što ih je volja. No, ne zadugo", poručuje Todorić.