Todorić tvrdi da mreža ljudi pokušava preuzeti Agrokor, kaže da će ih kazneno prijaviti



NA SVOJEM blogu opet se oglasio Ivica Todorić. U podužoj objavi ispričao je kako se, prema njemu, nekoliko skupina ljudi povezalo u mrežu aktivnosti oko Agrokora i sve to kako bi ga preuzeli na kriminalan način.



Kako je Todorić prikazao skupine i njihovo preuzimanje Agrokora pročitajte u njegovoj objavi koju prenosimo u cijelosti.



"Okosnica skupine proizilazi iz CAIB-a"



"Ovom prezentacijom prikazat ću kako se nekoliko skupina različitih ljudi povezalo (u mrežu) oko aktivnosti za preuzimanje Agrokora i to, kako se na koncu vidi, na kriminalan način. Okosnica skupine za preuzimanje proizlazi iz CAIB-a, investicijske banke koja je u kasnim 90-ima i ranim 2000-im godinama bila iznimno aktivna u brojim transakcijama u Hrvatskoj i regiji.



Od ljudi iz CAIB-a koji su radili u Agrokoru 2016. god. dolazi Vlado Bošnjak, koji je također radio u CAIB-u. Nakon usvajanja Lexa u Saboru i postavljanja Ante Ramljaka za izvanrednog povjerenika, u Agrokor dolaze i drugi ljudi iz bivšeg CAIB-a: sam Ante Ramljak, Branimir Bricelj, Irena Weber, Daniel Nevidal (Interkapital) i Draga Cukjati. Svi ti ljudi bili su prvo angažirani na različitim zadacima u projektu rušenja Agrokora krajem 2016. god. i početkom 2017. godine. Za savjetnika u Agrokor isto tako dolazi bivši glavni direktor CAIB-a Beč 1998-2001, Wilhelm Hemetsberger.



Wilhelm Hemetsberger je sa skupinom ljudi jedan od glavnih kreatora rušenja Agrokora. On, zajedno sa Ramljakom i ekipom, je već nekoliko godina angažiran oko Agrokora i "hrvatska Vlada radi ono što on kaže“. Činjenica je da je on angažirao Knighthead i AlixPartners kako bi preuzeli Agrokor", napisao je Todorić.



Tri skupine, odnosno "Trio"



Todorić je u svojem blogu izdvojio tri skupine koje su se prema njemu povezale s raznim drugim akterima koji su sudjelovali na preuzimanju Agrokora.



"U nastavku ću prikazati različite skupine i njihovu povezanost i djelovanje. Moći će vidjeti i pozicioniranost ljudi iz CAIB-a u njima.



Skupina fondova, financijskih institucija, financijskih savjetnika i drugih iz inozemstva (u daljnjem tekstu ,,Skupina I“) već se zadnjih nekoliko godina konstantno interesiraju i prate Agrokor i njegovu financijsku poziciju, a sve u svrhu preuzimanja radi vlastite koristi. Veći angažman oko toga ima Knighthead, CVC fond, AlixPartners , Wilhelm Hemetsberger, Klaus Requat, itd. Dio tih skupina se uspio povezati sa politikom, na taj način ce oni zajedno projekt rušenja Agrokora uklopiti u državnu strategiju.



Skupina I u Hrvatskoj se povezala sa (u daljnjem tekstu „Skupina II“) financijskim savjetnicima, odvjetničkim uredima, poduzećima, a u međusobnim sinergijama i s mnogim drugima. A to su: financijski savjetnici - Altera savjetovanje (Marko Delić i Branimir Bricelj), Texo management (Ante Ramljak i Tomislav Matić), Interkapital (Daniel Nevidal) i drugi; odvjetničkim uredima Šavorić i partneri, Bogdanović i Dolički, poduzeća Kraš. Neki članovi Skupine u protekle dvije do tri godine već su u Hrvatskoj zajedno djelovali u timu s hrvatskim savjetnicima na nekoliko projekata, npr. Hrvatske autoceste (Altera i Alix), TLM (Ramljak i Knighthead).



Skupina I i Skupina II su se povezale s nekim vrlo važnim ljudima u Agrokoru (u daljnjem tekstu "Skupina III"), iz Odjela za financije i strategiju, i to: Vladimir Bošnjak, Luka Cvitan i drugi. Skupina ih koristi kako bi značajno utjecala na cash flow poziciju Agrokora, njegovo ukupno zaduženje i cijenu kapitala (između ostalog to čine tako što usporavaju transakcije sakupljanja kapitala, negativno utječu na napore za prodaju određene imovine itd...). Upozoravaju određene grupe na stanja i na slabe točke u Agrokoru, što stvara pritisak i negativno utječe na uspješno upravljanje cijelim koncernom. Također, kontinuirano šire i podržavaju negativne glasine o kompaniji na tržištu.



Skupine I, II i III (u daljnjem tekstu: „Trio“) u 2016. godini kreću s intenzivnijim praćenjem Agrokora, kontaktiraju redom Agrokorove investitore, dezinformiraju, stvaraju nepovjerenje prema Agrokoru. Aktivni su za vrijeme refinanciranja duga koji se dogodio u studenom 2016. godine, kada su vjerovali da Agrokor neće uspjeti te da će im se otvoriti put za rušenje i preuzimanje Agrokora.



Nakon što je (suprotno njihovim očekivanjima) Agrokor uspješno obavio refinanciranje, a znaju da je Agrokor praktički pred vratima IPO-a, kreću u akcije svjesni da više nikad neće imati ovakvu priliku za realizaciju svojih ciljeva. Povećavaju timove i okupljaju saveznike. Svaki sudionik dobiva svoj specifični zadatak i počinju koordinirano djelovati", tvrdi Todorić.



Optužuje Petrova, Dalić i Ramljaka



Optužio je Petrova, Dalić i Ramljaka da su skupa sa članovima Trija srušili njega i Agrokor.



"Trio uvlači i geopolitiku, koju koriste za djelovanje prema vlasti. Stranka MOST i njezin čelnik g. Božo Petrov, kojima je rušenje Agrokora jedna od središnjih točaka njihove političke platforme, također se odlično uklapa u njihov projekt. Trio maksimalno koristi MOST, pogotovo što drže kompletan represivni aparat u svojim rukama (policija/pravosuđe).



Trio je povukao svoje adute i paralelno sa ostalim događanjima izradio plan »Kako spasiti Hrvatsku od Agrokora" kao temelj svih ostalih aktivnosti.



Čelnik MOSTA Božo Petrov, ali i članovi HDZ-a, primarno prva potpredsjednica Vlade Martina Dalić, njezin partner Ante Ramljak sa skupinama o kojima sam već govorio počinju koordinirano djelovati na rušenju Ivice Todorića i Agrokora. Iz drugog plana, ali ne i manje važni, njima se priključuju Marica Vidaković - Kraš, Emil Tedeschi - Atlantic i Borislav Škegro. Mrežu koju opisujem kroz nova saznanja sam nadopunjava s novim saznanjima. Kakvu ulogu igra ministar Božinović? Tko ima najveći rejting kod Amerikanaca? Božinović je doveo Martinu Dalić u Vladu te kazao da je već u prvom mjesecu bio u War room-u oko Agrokora u Vladi. Kada su vidjeli da se oko njih steže obruč, preuzeo je represivni aparat. Sigurno je jedno; samo Božinović, Plenković i Dalić koordiniraju danas sa svim aktivnostima. Povremeno uključujući Jandrokovića za pokriće. Manipuliraju HDZ-om, Vladom i Saborom.



Nadležnima u vlasti (vjerojatno u dogovoru s njima) skupine daju katastrofične scenarije za Agrokor, a sami nemaju vlastite. Umjesto da od hrvatskog poduzetnika, koji zapošljava 60.000 ljudi, zatraže prezentaciju kompletne dokumentacije o stanju u Agrokoru: viziju, strategije, modele, budžete i drugo (samo kako se danas može vidjeti izuzimaju određene podatke kojima žele opravdati svoje buduće aktivnosti) potpuno se priklanjaju rušiteljima Agrokora i s njima otpočinju protuustavne i protuzakonite aktivnosti protiv mene i samog Koncerna.



HDZ na poticaj Plenkovića donosi odluku i kreću, kako se sada vidi, u nacionalizaciju Agrokora", dodao je Todorić.



"Medijski linč Ivice Todorića"



Tvrdi i da su HDZ i Trio započeli linč njega i Agrokora te optužuje HDZ za prijetnje njegovoj obitelji.



"Od toga trenutka, Država preuzima glavnu ulogu u Projektu likvidacije Agrokora. Kako je Trio stožerni akter od početka Projekta, sada dobiva istu poziciju u pisanju Lex Agrokora, što će se pokazati ogromnim sukobom interesa, koji u konačnici dovodi i do kriminala. Zakon od najvećeg društvenog i političkog značaja (umjesto da prolazi redovnu proceduru kroz stručne državne službe) pišu Tomislav Matić i Ante Ramljak, privatne osobe, partneri minorne konzultantske tvrtke Texo Management s direktnim financijskim interesima u projektu rušenja Agrokora! U tome im podršku pruža odvjetnik Boris Šavorić, koji istovremeno zastupa VTB, banku koja u tom trenutku provodi due diligence u Agrokoru i pregovara o novom kreditu. U pisanju Zakona, ovlasti povjerenika namjerno su dizajnirane kao neograničene uz nikakvu odgovornost prema vjerovnicima, kako bi se Ramljaku omogućilo olakšano provođenje kriminalnih radnji. Sve se to radi pod direktnim političkim pokroviteljstvom i uz nalog Martine Dalić. Ovakav konflikt interesa nije samo protuzakonit, nego je nezamisliv i nezapamćen u povijesti demokracije.



HDZ i Trio započinju strahovit medijski i politički linč Ivice Todorića i Agrokora. Premijer Plenković i potpredsjednica Dalić počinju intenzivno komunicirati s bankama, dobavljačima i partnerima Agrokora i sastajati se s njima. Istovremeno, pripremaju zastupnike u saboru za glasanje o Lexu, koji uskoro izglasan, u povijesno kratkom roku. Lex Agrokor pritom je tako formuliran da se osigura da bude aktiviran čak i ako se vlasnik tome protivi. Nadalje, politički i medijski linč koji se proveo stvaranjem nepovjerenja prema meni osobno, doveo je do situacije objektivne ucjene prema meni kao vlasniku da potpišem aktivaciju Lexa. No, ni to nije dovoljno, nego HDZ ide još korak dalje - vlasnik i njegova obitelj primaju prijetnje od najviših državnih dužnosnika i pritiske radi potpisivanja Lexa, koji uključuju sugestije za hitan bijeg iz zemlje zajedno s djecom.Vlada donosi odluku da se za izvanrednog povjerenika u Agrokoru imenuje Antu Ramljaka, što je nevjerojatan sukob interesa s obzirom da je on ujedno i koautor Zakona (po vlastitom priznanju!). Isti dovodi u Agrokor desetke ljudi iz CAIB-a, odvjetničkih i savjetničkih kompanija iz Trija. Time je zločinačka organizacija, koja je to pripremala dugo vremena, konačno došla u poziciju da postigne svoje kriminalne ciljeve i krenula u realizaciju ostvarivanja nepripadajuće imovinske koristi na teret Agrokora, vlasnika, i svih ostalih vjerovnika. Sve to uz zdušnu podršku vrha hrvatske vlasti.Nakon svega nekoliko dana, Ramljak iznosi tezu da Agrokora više neće biti i da treba nestati. Kako je samo u nekoliko dana mogao doći do tog zaključka o kompaniji koja zapošljava 60 000 Ijudi, posluje u 5 zemalja i ima stotine društava u svojem sastavu?Ramljak s članovima Trija sklapa ekstremno visoke financijske aranžmane, koji su u potpunom neskladu s dosadašnjim prihodima tih ljudi i kompanija, te na taj način izvlače novac", napisao je Todorić.Kaže da Plenković i Dalić šire lažne informacije o stanju u Agrokoru."Njihova središnja točka - Knighthead, kad vidi da su već na sigurnom putu i da su okupili sve relevantne partnere s kojima će doći do realizacije svoga plana (posebno je važan geopolitički aspekt podrške i važnog dijela Vlasti RH), kupuju 49% Agrokorovih bondova u nominalnoj vrijednosti oko 490 milijuna EUR, koje plaćaju otprilike 150 milijuna EUR. Odvjetnici angažirani za tu transakciju su društvo Hogan Lovells te njihov lokalni predstavnik Tin Dolički.Na taj način Knighthead postaje jedan od važnijih vjerovnika Agrokora i kasnije ulazi u prvi sastav vjerovničkog vijeća. Tin DoIički postaje prvi predstavnik Knightheada u vjerovničkom vijeću. U međuvremenu velik dio skupine instaliraju se kao savjetnici i partneri u Agrokoru. Tu dolazi do najvećih mogućih protupravnih radnji i sukoba interesa. Dolički se povlači iz vjerovničkog vijeća i postaje glavni pravni savjetnik Ante Ramljaka i Agrokora. Taj isti Dolički, sada kao Agrokorov savjetnik (!!) sudjeluje u kreiranju „roll-up“ model financiranja (i daje mišljenje o njegovoj zakonitosti), s ciljem omogućavanja Knightheadu da stvori enormne profite. Na taj se način Agrokor uvlači u skupo novo financiranje koje stvara ogromnu financijsku štetu. Dolički nakon toga piše ugovore o kreditu roll-up i sudjeluje u pregovorima s Knightheadom oko tog aranžmana (a par tjedana prije radi kao predstavnik istog tog fonda). Knighthead na ovoj operaciji zarađuje desetke milijuna EUR u samo nekoliko tjedana!Danas, pet mjeseci nakon preuzimanja upravljanja, svakodnevno svjedočimo potpunoj uključenosti premijera i potpredsjednice Vlade u upravljačke procese i zbivanja oko Agrokora. Na gotovo dnevnoj bazi komentiraju i sitne detalje iz poslovanja, a istovremeno kontinuirano šire lažne informacije o stanju u Agrokoru i o okolnostima donošenja Lexa. Otvoreno i bez zadrške brane kriminalne radnje izvanredne Uprave.Istovremeno, provodi se sustavna devastacija Agrokora:Domaće i međunarodne sudske tužbeBlokada imovineGubitak kontrole nad kompanijama u regijiDramatičan gubitak prihoda u odnosu na 2015. god. i 2016. god. – 20%Značajan gubitak sinergija- katastrofaKljučna strateška imovina Agrokora opterećena je zalogom od milijardu EUR za roll-up nekom trustu u Honk KonguSve ovo dovodi do značajnog pada vrijednosti kompanije, a radi svega gore navedenoga POTPUNO JE BLOKIRANA MOGUĆNOST FINANCIJSKOG I POSLOVNOG RESTRUKTURIRANJA I U KONAČNICI SKLAPANJA NAGODBE", piše Todorić.Na kraju svoje objave poručio je kako će sljedeći tjedan podnijeti kaznene prijave za zločinačko udruživanje."Paradoks je da projekt Skupine ima zdušnu podršku vrha hrvatske vlasti, a on je u potpunoj suprotnosti s interesima Republike Hrvatske:1. Za RH Projekt proizvodi značajne gospodarske i milijardske financijske štete (može se kvantificirati)2. Uništava industriju i njezinu tržišnu poziciju u EU (može se kvantificirati)3. Hrvatska i regija gube sinergijske učinke u EU, što će konkurentnost ekonomije povući dramatično nazad (može se kvantificirati) A4. RH, koja je uvučena u projekt, nalazi se u poziciji visokog političkog i društvenog rizika.Institucije koje bi trebale štititi interese Republike Hrvatske ne razumiju što se u stvari krije iza aktivnosti Skupine i njezinih saveznika i koliko enormne štete se proizvode za Državu. Nažalost, te institucije koriste kao glavni izvor informiranja članove Skupine, kako se sada vidi,koji su kriminal i osmislili.U konačnici, Zakon u koji je pristupio Agrokor je ustavno i zakonski neodrživ, a operativno i neprovediv. Zbog svega što sam naveo u ovoj analizi, a zbog kriminala koji proistječe iz djelovanja Skupina opisanih u tekstu, protiv odgovornih pojedinaca i tvrtki već ću sljedećeg tjedna podnijeti kaznene prijave za zločinačko udruživanje", zaključio je Todorić.