Todorić u prvom televizijskom intervjuu: Agrokor uopće nije bio u problemima

IVICA TODORIĆ je u Londonu dao intervju televiziji N1.

U razgovoru s njihovim reporterom, Domagojem Novokmetom, otkrio je, između ostalog, kako Agrokor uopće nije bio u problemima, kako smatra da bi Antonio Alvarez kao povjerenik odradio bolji posao, ali i kako se na sudu u Londonu nije branio jer ne želi raditi probleme svojoj državi.



Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.



Saslušanje je prošlo, Hrvatsku je zastupala odvjetnica Montgomery koja je vrlo žestoko krenula na vas i često upotrebljava pojmove neetično, nemoralno, nezakonito, kako to komentirate?



"Da, mogao bih ja puno toga komentirati. Prvo, nije bila tu samo Montgomery nego je bio i engleski tužitelj. Njihov dvoje su tamo bili i imali su još jednog odvjetnika koji je s njima radio. Montgomery je žena koja profesionalno obavlja svoj posao, ono što je tamo iznosila o tome nema pojma, ne razumije i mogu kazati, da ne ulazim u detalje i da ne gubimo vrijeme, ona je pobrkala termine. Stalno je ciljala 10. mjesec kad smo mi dobili zahtjev za pritvor i onda je to brkala s vremenom kad je Lex Agrokor izglasan. Nju se tamo vrlo jednostavno moglo demontirati, da tako kažem. Ali to je sad manje važno. Ona je čitala što je dobila, dobro oko toga nastupa, dobro to zna i mislim da je profesionalno odradila svoj posao. Da smo mi željeli pobijediti tu ekstradiciju i da smo se više i bolje angažirali, mi bismo to dobili. Vidjeli ste da je jedan element koji je u stvari bio najvažniji, je li to već optužnica ili nije optužnica, da je tu naš zastupnik pobijedio. Imali smo i drugu temu, a to je tema politike i je li to politički progon mene i na koji način."



Sutkinja je rekla da je to tanak argument.



"Pa kad se nismo branili."



Zašto niste?



"Vidite da ja do ovoga trenutka nisam ništa protiv svoje države poduzeo. Apsolutno ništa. Ono što je logično i na što imam pravo je da povedem investicionu tužbu, u Americi ili negdje drugdje, to bi bilo logično da napravim. Mogao sam na ovom suđenju ići na to da dokažem na koji se način Hrvatska država ponaša jer za to ima tisuće i tisuće dokaza."



Zašto niste?



"Nisam htio raditi štetu mojoj državi, blatiti moju državu. Zasad mislim da protiv mene nije država već pojedinci iz države, a vidjet će se iz kojih razloga, koji u ovom trenutku imaju opoziciju u vlasti."



"Proganja me trojac Plenković - Dalić - Božinović"

Samo Martina Dalić ili?



"Ni govora, nije samo Dalić, od prvog dana je vrlo aktivan premijer Plenković. Plenković svaki dan komentira Agrokor i brani postupke Dalić i ekipe, a gospodin Božinović je očito zajedno u tom društvu. To su ljudi koji su na vrlo visokim funkcijama i koji koriste državnu poziciju da štite ono što se danas radilo u Agrokoru, što se otimalo, što se progonilo ljude u Agrokoru..."



Mislite li da su ljudi u HDZ-u protiv vas?



"Mislim da HDZ... Ja i danas gledam to, ljudi ne razumiju što se dogodilo i što je činjenica. Oni su čuli, mediji su rekli oni su spasili, da to država nije napravila tko zna što bi se spasilo... Ali državi je podmetnuto. Dalićka i njezina grupa su provjerenu metodu upotrijebili u Agrokoru."



S koji motivom?



"To je sto posto motiv. Razmišljao sam je li to geopolitika ili interes velikih sila. Geopolitika je bila uključena, i američka i ruska ambasada. To nije bila politika njihovih ministarstva vanjskih poslova, očito je da je u pitanju velika para, da se tako zarađuje veliki novac."



"Nikad me nitko u 40 godina nije tužio"

Tko vam je htio uzeti novac?



"Mi sad imamo taj lešinarski fond Knighthead i to što on radi je potpuno legalno. Ne mogu reći da su oni došli i da rade nešto što se ne radi, ali to moraš raditi profesionalno. Trebaš raditi po zakonima biznisa i propisa. Oni su došli s jednom opravdanim ciljem, međutim počeli su se baviti poslom koji nije po pravilu službe i to je na velikim tržištima, poput američkog, nevjerojatno kažnjivo."



Tko ih je doveo?



"Tu nije više tajna. Knighthead je prije dvije, tri godine dolazio s ljudima oko Ramljaka, Škegre, Dalićke, to je sve jedna te ista ekipa. Alix partneri su isto tako dolazili, gdje su god bili u bilo kojem sadržaju, oni su krivično gonjeni i vode se procesi protiv njih. Mene nikad nitko u 40 godina nije tužio. Nikad nitko. Oni gdje god rade poslije tužbe. Koliko smo ih samo mi tužili?"



Spomenuli ste ministricu Martinu Dalić već nekoliko puta. Hoćete li ponuditi neke dokaze za ono za što prozivate na svom blogu?



"Jeste li svjesni da je Martina Dalić rekla da je pisala Lex Agrokor pred cijelom javnošću? Jeste li svjesni da je Lex Agrokor jedan kriminalni dokument, da je unaprijed planirao roll-up? Oni su par dana nakon što sam ja otišao htjeli pokrenuti roll-up, ali im je sugerirano da to ne rade jer Knighthead nije kupio sve bodove."



Zašto ste potpisali Lex Agrokor?



"Vi se sad vraćate s teme na temu. Ne smijemo pobjeći od toga, pitate me gdje su dokazi. Ako pogledate Lex Agrokor vidjet ćete s kolikom je namjerom ovo sve činjeno, vidjet ćete protuzakonite radnje. On je (Ramljak, op. a) imao pravo raditi što hoće i nitko ga ne može tužiti. I to je čak jedna banalna stvar u onome što oni rade, on je jedan dan potpisao ugovor Alex partnerima, kriminalcima koji su profesionalno njima govorili što raditi dalje, izučili ih, i onda istog trenutka su njegovoj firmi dali ugovor. Čak sam taj čin, to je sukob interesa, ali planiran je unaprijed, on je unaprijed bio zaštićen da može raditi te stvari."



"N1 me pratio 24 sata, zato sam potpisao Lex Agrokor"

Zašto ste potpisali lex Agrokor?



"Zato što je N1 televizija 24 sata prenosila slučaj Agrokor Ivice Todorića lopova i kriminalca, pratili ste slučaj, gore, dolje, lijevo, desno. Oni su se svaki dan pojavljivali i dovodili su da bi srušili mene i moje partnere."



Tko su oni?



"Dobavljači. Dalićka i Plenković, on ih je primao, nije ih primao Petrov ili ne znam tko. Počeli su zvati bankara. Mene nakon 10 dana medijskog rada počinju zvati vjerovnici i pitaju što se događa u Agrokoru da oni ne znaju. Dan po dan, nakon 30 dana, oni su se svi okrenuli protiv mene."



Došao je u međuvremenu i Alvarez, bi li bilo bolje da je on ostao?



"Kako ne bi bilo bolje? To je profesionalna, svjetski poznata firma i oni bi odradili dobar posao."



Jeste li pod pritiskom potpisali Lex Agrokor?



"Kako nije bio pritisak? Kolike su medijske kuće... Oni su se potpuno pogubili, i Plenković i Dalićka, više sa sobom ne vladaju, prestrašeni su, vidi se da se to urušava... Plenković prije tri dana kaže sad će se plaćati porez jer kao ja nisam plaćao porez. Rekli su mi da 6 milijardi nisam platio poreza, da sam 12 milijardi dao na neke otoke... Kad sam ja vidio da su banke otišle, kad su mi ljudi rekli da su gledali taj Lex... Da ja nisam potpisao mogla su potpisati dva moja suradnika, pa onda neki dobavljač. Da ja nisam potpisao to bi se dogodilo. Ja sam bio pod jednim strašnim pritiskom i da sam ja išao u sukobe ja bih napravio ogromnu štetu, Agrokoru, suradnicima, firmi, Hrvatskoj..."



"Agrokor uopće nije bio u problemima!"

Da niste potpisali Lex Agrokor, bi li Agrokor preživio 2017. godinu?



"Agrokor nije bio u problemima, nikakvim. Ja ne govorim više o mojim brojkama jer se meni ne vjeruje. Oni su napravili kriminalnu reviziju za 2015. i 2016. godinu i to će se dokazati. U tom dokumentu su kazali koliki je bio dug 31. 12. 2015. i 31. 12. 2016. Oni su iskazali. 2016. sam imao 2 posto više duga nego 2015., znači ništa. Isti sam dug imao kao godinu prije, a u međuvremenu sam reprogramirao sve svoje dugove. Nikakvog problema nije bilo s plaćanjima, dugovima... Gospođa Dalić se pogubila, vidi da je pri kraju. Ja nisam imao nikakvih likvidnih problema, obaveza, ništa, ali došao je neki N1 i veli da je Agrokor u problemima. Morate shvatiti da su se mjesec dana 24 sata prenosile laži."



Je li Zdravko Marić odobrio HBOR-ov kredit u trenutku kad je HBOR izrazito nepovoljno ocjenjivao kreditni rejting Agrokora?



"Ja mislim da je to notorna laž, ali ako je istina, onda ga treba uhapsiti. Mislim da je taj kredit dao u najboljoj vjeri i u pravom pravcu i pravim interesima. Jer je taj kredit nama trebao poslužiti za Belje. Danas bi bilo u Hrvatskoj tisuća tona više proizvodnje da me nisu maknuli, trebali su se graditi ogromni staklenici u Baranji, u Vukovaru..."



Gdje je taj novac sada završio?



"Gdje je sav novac završio. Oni nikakav novac ne trebaju. Oni nisu trebali nijednog eura. Morate razumjeti firmu, funkcioniranje firme, mi nikakvih problema ni obaveza neispunjenih nismo imali. Kada su mediji počeli mjesec dana uništavati, onda su banke rekle hop, onda su dobavljači rekli hop, e tad smo imali problema."



"Ja sam gradio dobavljače, oni su gradili mene"

Govorilo se i o manipulacijama mjenicama?



"Ma kojim mjenicama? Vidite koliko je to neznanje. Agrokor, imao sam 5 ljudi i 5 telefona, tako je počeo Agrokor na Trgu maršala Tita. Napravio sam najveću kompaniju od 200 milijuna ljudi, privatnu kompaniju. Dolazim sada, puštam to i dolazim na početak 2017., gradio sam je ne imajući veze s hrvatskom politikom. Vidio sam, kad si god dobio kredit u Zagrebačkoj banci onda galama i pogodovanja. Ja sam se izborio da dođem na svjetsko tržište i dobio sam kapital izvana i gradio sam Hrvatsku i djelomično regiju. To je jedini moj izvor, i moji dobavljači. Ja sam gradio njih, oni su gradili mene."



Jeste li ih ucjenjivali da pristanu na poslovanje s mjenicama?



"Sigurno da sam pitao koliko ti imaš prostora, koliko ja... Da su me pustili još godinu dana ja bih od tih kompanija s poteškoćama napravio čudo, otvarao sam im nova tržišta, radio s njima na razvoju novih proizvoda... Pazite sad drugu stvar, sad opet govorim istinu, 31. 12. 2016. i 31. 12. 2015. dug dobavljača je bio 2,5 posto veći, moj ukupni je bio 2 posto, što je to 2,5 posto. Apsolutno ništa. Oni sad stalno pričaju da su platili dug dobavljačima, 400 milijuna, lažu, u nulu lažu. Platili su granični dug. Lovu koju sam ja ostavio."



Ramljak kaže da ste mu ostavili 6 kuna.



"To su takve manipulacije, oni su se u svojim manipulacijama pogubili. Moramo se vratiti na pritiske i potpisivanje. Kada sam ja vidio što se događa, jesu li ovi ljudi ludi. Kaj taj Plenković razumije? Da mu daš jedan kiosk to bi otišlo u vražju mater. Oni ne razumiju, ne znaju, a kada sam vidio da ne znaju, ja sam rekao, čekaj, ja sam ozbiljna kompanija i trebao sam pokazati neki problem. Ja sam dao nalog da se prestane plaćati. Jedno sedam-osam dana prije nego se to dogodilo, ja sam htio da zastupnici vide, htio sam da netko sjedne s nama. Nitko sa mnom ni mojim ljudima nije htio razgovarati.



Htjeli ste ih uplašiti neplaćanjima?



Jasno. Htio sam ukazati što se događa. Kada sam rekao nema plaćanja, tri dana nitko nije trzao na to pa se onda pojavio Orbico i država, odmah nakon Orbica i onda su nas oni blokirali. Tada je došao na naplatu cijeli dug. Ono što smo mi 8 dana trebali plaćati oni su imali priljev novca od Agrokora i neka Dalićka veli koliko je svaki dan dobila novaca, a koliko je otišlo. Nikada u Agrokoru drugi dan nije bilo više od 6 kuna, a vrtjeli smo milijarde. Mi smo svaki dan čistili račune."



Jeste li se čuli s nekim od dobavljača nakon 10. travnja 2017.?



"Čuo sam se s nekim od njih, ali ne puno. Nisam se ni s kim htio čuti da ne napravim nekog vraga. Da ja sad nazovem i neka nešto bude problem, onda će reći da je Todorić zvao i sad... Nisam htio dati mogućnost. Ja sam zajedno rastao sa svojim dobavljačima."



"Guverner Vujčić je sve znao!"



Jedna od točki optužnica je prikriveno financiranje kroz mjenice koje nisu imale pokriće u robi.



"Pa neka tuže. Zadnje dvije, tri godine je sve pratio HNB i sve se s guvernerom dogovaralo. U nulu, u sve su bili upućeni i sve se dogovaralo. Dali su nam zadatak da u tri godine riješimo male banke, da sredimo i dođemo u granice kako bi nas mogle financirati. Sve smo izvršili u dvije godine."



A što je s drugom točkom optužnice, s 2 milijarde privatnih troškova na trošak IPO-a?



"Sve tamo ima u nulu prikazano. Mi nismo ništa skrivali, kako bismo našli da smo skrivali? Prije nego sam otišao provjerio sam i sve je plaćeno u nulu. Doveo sam i sa strane ljude koji su gledali i vidjeli, u nulu sve plaćeno. U Agrokoru nisu imali pravo da na Agrokor proknjiže nijedan moj trošak.



Kako su onda privatna putovanja završila proknjižena? DORH kaže da ima dokaze.



"Laž. Zar vi možete vjerovati našem tužiteljstvu? Martini Dalić i Anti Ramljaku? To su čiste montaže, pokazat će sud. To je sve u knjigama i oni su sada ono što sam ja platio, umjesto da su knjižili na moje troškove i pokrili moje troškove, oni su umanjivali moje troškove upravo toga IPO-a i ne znam čega.. Oni su Ramljak i kompanija, taj Wagner i njegovi ljudi."



"Ja sam stvarao ogromnu kompaniju, jer sam vidio da imam šansu da to napravim i stvarao sam jednu nevjerojatnu hrvatsku vrijednost. Europska banka je bila kod nas na financiranju 5 godina i kada je prošlo 8 oni su nas pritisnuli i htjeli su van. Rekao sam neka im Agrokor to isplati, ali su došli i rekli da imaju ograničenja i da ne mogu kupovati dionice. Onda su rekli najbolje da mi damo vama pa vi kupite pa ćemo poslije srediti, došli ugovori ja potpisao i poslao pare. Ja nisam u životu jednu dionicu prodao nekome."



Jesu li te dionice vaše ili Agrokorove?



"Nažalost su moje vlasništvo... Morate shvatiti da sam ja potpisao ugovor, uzeo sam novce da bih ih vratio, nisam ja to ukrao. To su moji ljudi, cijela firma znala JE zašto se to dogodilo. Agrokor bi to od mene otkupio ili... Ja sam dužan 700 milijuna eura, jer je Dalić napravila takav zakon, ciljano je radila lopovluk. Ja sam dužan, znate da imam Agrokor, da idem na burzu i na temelju toga vam da kredit. I sad netko dođe i zakonom ti uzme firmu, obezvrijedi ti dionice, ne možeš dobiti nikakve nove novce ni vratiti..."



"Božinović nije sklonio sve Dalićkine tragove"



Spominjete već nekoliko puta Martinu Dalić. Jeste li se s njom susretali i prije ovoga?



"Vrlo ću rado o gospođi Dalić, ali vratimo se. Ona je nama direktno govorila da bježimo, da bude strašno, da je to užasno. Zvala je okolo ljude, slala SMS poruke, sve to postoji, sve se zna, ali Božinović okolo ide, briše i sklanja, ali nije sve sklonio. Vidjet će on. To je čisti kriminal. Pod pritiscima, kada sam vidio što se događa, da su od mene napravili lopova... Što je bilo logičnije? Da sam išao u sukob s njima? To bi bio kraval, ne bih dao firmu, postavio bih nekoga drugoga i štetio bih i Agrokoru i zaposlenicima i državi Hrvatskoj, štetio bih svima", rekao je Todorić za N1.

"Ma za što da ja idem u zatvor?! Ništa nemam, ni ja ni djeca!"



Bojite li se odlaska u zatvor?



"Kaj bi se ja bojao? Za što da ja idem u zatvor? Koji istražni zatvor? Ovo je sramota. Neka pokažu što sam uzeo. Imam 25 posto objekta u kojem stanujemo, ne zato što sam to poklonio djeci koja rade 25 godina od jutra do sutra. Mogu li oni imati kakav stan? Oni su to zaradili, jedan dio prostora u kojem živimo, to je njihova imovina. Ni to ne bi imao, to je sve bilo Agrokorovo. U jednom trenutku je došla Hypobanka i rekla da imaju 150 milijuna kuna kredita i da imaju prijedlog da mi daju kredit za kuću, da on vrati novac Agrokoru, a Agrokor nama. Da bi oni radije financirali hipoteku. Da se to nije dogodilo i to bi bilo Agrokorovo. Ja ništa nemam, ništa, nigdje ništa, nijednog eura. Ali ne ja, ne moja djeca, šogor, ne moja šira obitelj ili šira obitelj. Nitko od njih. To je bila toliko fenomenalna firma, sve je bilo čisto. Na sve je plaćen porez. I sad vele da sam ja uzeo. Neka pokažu. Sad me traže u Kanadi, ali ne Hrvatska, da vi znate kolike moje pare okolo traže, kolike su oni sad agencije uzeli."



"Pod pritiskom sam potpisao Lex Agrokor, uništili bi Agrokor"

Vratimo se na politiku i Martinu Dalić.



"Ja sam pod pritiskom potpisao to da ne napravim štetu i da ne potopim sve, jer su oni to bili spremni to napraviti. To je bila čista ucjena, mjesec dana prije organizirana od politike, koja me je na kraju, od Petrova koji je otišao, jer im je smetao, ali on je to od srca radio. On me je prijavio, javno govorio. Ja sam pod pritiskom to potpisao. Uvjeravam vas, Agrokor je sve svoje dugove prebacio u budućnost. Imali smo isti dug, imali smo fenomenalno stanje, cash flow... Kada sam prolongirao, tržište za Agrokor je bilo dobro i nagovarali su me, a to mislim da je isto smišljeno, da uzmem sindicirani kredit od 300 milijuna eura i da vratim bondove. Ja sam rekao da sam dugo na tržištu i da se s tržištem nije za igrati. No, pritiskali su GP Morgan pa mi idemo krajem 2016. na tržište za 300 milijuna i upiše se u to perfektan sindikat, prvi put se Kinezi upisali, ali nikako da potpišemo. Zovem ja ove moje, a oni kažu stalno drugi tjedan, stalno netko odgađa i onda vele da bude odmah poslije Nove godine. 2. 1. meni Moody's skine rejting i taj sindikat odmah mora u nove pregovore, mi moramo izaći, ali dolazi u problem i burza, jer idemo na burzu, praktički smo na burzi. Garantiram, otvoreno govorim, kada gledate u tom periodu je bilo šest objava Moodysa. Zašto Moodys? U svom izvještaju AlixPartners kažu da imaju dobre odnose s Moody'som, znači da su oni, Dalićkini ljudi, Alexini ljudi, Knighteadovi ljudi, oni su zvali sve moje investitore van, radili atmosferu "odnio, pokrao, uzeo itd", i na bazi toga su čekali, nisu mi pustili sindikat i na bazi toga je meni Moody's spustio rejting. Sada Dalić i Plenković pričaju što je bio problem, za Dalićku je jedino bio problem rejting. Koji rejting? To je onda bila polazna osnova da se u Agrokoru počelo nešto događati."



"Zdravko Marić je fenomenalan, da bar imamo više takvih"

U sudnici se često spominjao i Zdravko Marić i to kontekstu politike i Agrokora.



"Prvo i prvo, Dalić je jedna potpuno otvorena tema kroz cijeli ovaj proces od godine dana i mi nismo ovo pripremali, nismo znali niti me interesiralo. Ja sam svoj cilj ovdje u Engleskoj ostvario, zaštitio sam svoja ljudska prava, a s obzirom na to da sam zaštitio ljudska prava ja sam dobio jedno vrijeme u jednom procesu da ostanem u Engleskoj. Ovdje ne mislim ostati, vratit ću se.



Vratit ćete se?



Nego što ću nego se vratiti. Ali ja sam ovdje ostao na miru, nisam imao dovoljno činjenica da vidim uopće što se dogodilo. Kad je Dalićka priznala da je ona pisala Lex Agrokor vi mene pitate imam li dokaze, Lex Agrokor je protuustavan, protuzakonit, nezakonit, kriminalan, unutra su radili kriminalna djela i stoga sve ovo proizlazi. To je dokaz."



A Zdravko Marić?



"On je jedan fenomenalan čovjek, ja to osobno mislim. On je jedna osoba kakvu Hrvatska treba i da barem ima takvih ljudi više kao što je Zdravko Marić. Jadan čovjek, ni kriv ni dužan, a očito je i kriv i dužan uletio u sve to. On je kako je bio s HDZ-ovom vladom izgubio posao tamo, stalno se penjao, htio je otići u privatnu kompaniju, imao je nekoliko ponuda, između ostalog i kod nas. Radio je svoj posao vrlo uredno i korektno, više analitički. Kada se Karamarko vratio onda je počeo raditi pritiske na njega, došao je k meni, je li bi išao lijevo desno, ne bi išao. Nije bio sklon da ide, ali se na kraju odlučio."



Je li Vam pomagao kao ministar?



"Hvala Bogu sada je već puno ministara prošlo, i SDP-ovih i HDZ-ovih, pa nek' jedan kaže. Zašto bi meni on pomagao? Ja sam mogao vani dobiti financiranja izvana kakva sam god htio, u tom periodu smo imali 300 milijuna nakon što smo milijardu i pol reprogramirali."



S mnogim ministrima ste bili prijatelji.



"Ako ćemo baš onako pošteno, mislim da za 90 posto njih ni ime im ne znam. Kod premijera Mateše nikad nisam bio."



Tada ste se družili s pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Je li politika bila presudna da Agrokor ovako naraste?



"Kako? Što su oni meni? Ja sam platio oko 200 milijuna maraka sve te dionice koje smo kupovali u to prvo vrijeme. Šteta je da sam jedan euro platio. Trebao sam sve dati u investicije. Ja sam ovako napravio ogromnu industriju, zamislite da to nisam davao koliku bi vrijednost napravio. Oni su meni prodali dvije firme, ne Tuđman, on je ništa. PIK Vrbovec i Belje. Prodali su mi Belje pod uvjetom da platim nekakav iznosi i da moram investirati 250 milijuna kuna, a ja sam investirao 3 milijarde."



"S Đinđićem sam dogovarao kupnju Frikoma!"

Jeste li gledali film "Gazda"?



"Nisam, stvarno nisam. To je neki mladi dečko koji je htio raditi film, doći sa mnom u kontakt. Ja poštujem ljude, o njemu nisam znao ništa, ali sam imao neku informaciju što hoće. Ja sam smatrao da je Agrokor ozbiljan europski projekt, kvalitetan izvan svega, i regionalni. Kada sam kandidirao za kupnju prve industrije u Srbiji, došao sam kod nadležnog ministra i on se nasmijao i rekao mi jeste vi ludi, pa kako bih ja vama, Hrvatu, ovdje omogućio da ovdje investira u ovakvim okolnostima. Nakon četiri mjeseca me nazvao neki ministar iz Srbije veli mi da sam bio kod njega i da sam htio investirati i pita me bih li došao na razgovor s premijerom Đinđićem. Ja sam rekao da bih, dobio sam termin. Dođem kod gospodina Đinđića, bio je i taj ministar, 45 minuta smo razgovarali. Rekao sam da sam se kandidirao za kupnju dionica Frikoma i rekao sam premijeru da razumijem da to njima nije politički jednostavno i pitao ga dozvoljava li mi da dam ponudu pa ako ne bude dobra ja neću nijedne riječi reći. On se okrenuo prema ministru i rekao mu da ako Todorić da najbolju ponudu upakiraj mu to i ima da kupi. Trebalo je u takvim uvjetima stvarati regionalnu industriju."



"Jeftine koncesije za vodu? Pa vani ništa ne plaćaju!"

Kažete da je Agrokor rastao mimo politike, ali upravo u tom filmu "Gazda" je prilično plastično pobrojano koliko su za Jamnicu važni vrlo povoljni koncesijski uvjeti za vodu.



"Da, vratimo se na tog dečka koji je radio film. Ja sam smatrao da je Agrokor prevelik europski projekt da bi se to napravilo na loš način. Da mi je došao RTL ili neka veća kuća i rekla mi ćemo raditi, ja bih na to pristao. Nisam mogao pristati da Agrokor dam, možda se on razvijao, ali da se uči na jednom velikom Agrokoru. On je to napravio kako je napravio, ja to nisam htio gledati, niti sam se htio opterećivati. Da vam velim za koncesiju. Vani uopće nema koncesije. Ja bio okolo, ja okolo hodam. Čovjek Romerquellea, gdje sam bio prije 20 godina, njegove su bile njive. Jedan švicarski veliki investitor je to kupio i ništa. Čujte, ja trebam s Romerquelleom konkurirati, a on nema ništa. Mi imamo u Mađarskoj, gotovo ništa ne plaćamo. Imamo Jamnicu u Mađarskoj, ne znam znate li to. Mi imamo Fonyódi, to je kao nekad Radenska u bivšoj Jugoslaviji. Ja u Fonyódi nisam dalje ulagao kao u Jamnici jer su blizu izvori, ali možda i ona bude u budućnosti neka značajna voda."



"Tata je bio HNS, Tuđman nam je to zamjerio"

Jeste li bili miljenik politike 90-ih godina?



"Ne. Moj otac je imao problema 70-ih godina, isto je izgradio čuda. 1990. je mene otac pitao što ćemo, rekao sam mu da ostanemo u biznisu, da ne idemo u politiku, idemo kroz biznis pomagati Hrvatskoj. Rekao mi je da je red da se javim i da kažem da stojim iza promjena, iza višestranačja. Moj otac je išao u HNS, bio je kandidat tamo negdje oko Kutine. To nama gospodin Tuđman nije uzeo za dobro i on je do kraja svog života bio veliki državnik, o tome se ne treba govoriti, ali nam to nije uzeo za dobro i nismo nikada imali neki politički status kod njega. Ili si bio s njim ili nisi bio s njim, nije bilo kod njega... On je cijenio ono što smo mi radili, bili smo u nekoliko kontakata s njim, razmišljao je da me stavi na neku od ozbiljnijih funkcija, da ne velim najozbiljniju, ali ja se nisam nikada politikom bavio, ni bio... Išao sam par puta da vidim, na početku, da vidim kako hodaju okolo, bilo je perfektno, ali samo dobro iskustvo."

"Dug koji Agrokor ima je smijurija!"

U pozornosti javnosti je pitanje jamstava koja su izdavana u vaše vrijeme i pitanje tretiranja tih jamstava sada. Jeste li dugoročno potencijalno upropastili svoje tvrtke opterećujući ih tolikim jamstvima?



"Vi ste mene toliko ozbiljnih stvari pitali da bismo mogli ostati ovdje da ne velim danima. To je toliko veliko i ozbiljno. Moramo se vratiti na dug da bismo se vratili na mjenice. Dug koji Agrokor ima, to je smijurija, kako ću ja to nekome objasniti? Dalićka i Ramljak se na to smiju, narodu govore dužan je 50, 70 milijardi, tko zna što govore. Narod ni ne razumije što je 70 milijardi, možda bi više razumjeli da kažu dužan je 270 milijuna. Ali udaraju li ga, udaraju. Smiju se i cerekaju. Gdje je bio problem duga? Agrokor je imao jedan dug i trošak duga i pitanje možete li vi sa svojim profitima taj trošak servisirati i ostaje li vam što. Agrokor je na kraju dogurao da smo bili tu negdje da smo mogli pokrivati svoj trošak. Nisam htio ići ranije, htio sam posložiti firme i ne rasprodavati ih za džaba, moj trud i mojih zaposlenika i mog menadžmenta i mojih investitora za džaba. Gledao sam da to posložim i da to naplatim na najbolji mogući način. Odredio sam da krenem na IPO prije 5, 6 godina, ne znam, 2005. ili 2006. ili 2010. ne znam više, ali odredio sam da idem na IPO i rekao OK, 'ajmo napraviti nekoliko grupa biznisa i idemo s njima na IPO. Dogovorili smo se da idemo sa "foodom" (prehrambene tvrtke), znači ja moram food srediti na nulu, da ima ozbiljne vrijednosti, da im dignem EBIT(DA) i da na burzi uzmem što više novaca ali to sve treba biti realno.



"Napravio sam grešku s vražjim Mercatorom!"

"Posvetio sam se "foodu" prije 5, 6 godina, ne znam sad točno ali nisam završio "retail" (prodajni lanci). Onda sam se borio oko toga vražjeg Mercatora, napravio sam grešku. U Hrvatskoj sam napravio odličan retail Konzum i u njega napravio ogromne novce, onda sam krenuo u Bosni i u Srbiji. U Srbiji sam potrošio negdje 400 milijuna eura, u Sloveniji 200 milijuna eura, a u biti sam bio drugi ili treći, mučio sam se, nisu mi rezultati bili dobri. Ili sam to trebao prodati ili to sve objediniti. Krenuo sam na Mercator i to je bilo dosta realno, ali ja sam se mučio 3 godine da bih ga dobio. Morate shvatiti da je Agrokor potrošio ogromne novce da kupimo Mercator, borio sam se njim u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni, rušio sam mu promet, cijene, borio sam se. Radio je druge gluposti, da bi bio jači od mene kupovao je u Bosni dućane, pa u Srbiji. To je bila borba na smrt, frcali su milijuni. Na kraju sam ja uspio i napravio sam čudo s tim uspjehom. To se sve paralelno događalo, kada sam trebao izaći na burzu u tom sam trenutku počeo kupovati Mercator, pa sam prekinuo s burzom, krenuo u Mercator i sad kad sam uzeo Mercator paralelno sam ga sređivao i izlazio na burzu. Mi smo bili na burzi, u 5., 6. mjesecu 2017. bi bili na burzi. 3.12.2016. je Bošnjak Vlado rekao mojim ljudima "veselite se, veselite, nećete dugo". On je tada radio u financijama. Došao je tamo, postavili ga ovi, slao je dokumente i pisao protiv mene. Onda mi je došao jedan suradnik i rekao da je ovo ozbiljno, da se nije za zafrkavati. Ja sam to ignorirao, bio sam siguran u sve. Pa kako bi mene moja država napala, što ja radim za državu, sirotinja radim 24 sata, stvaram čuda i ne za Hrvatsku, trebalo je ići sa Srbijom, s Bosnom, Slovenijom. Oni mene ipak nagovaraju da maknem taj ugovor za IPO, da se stvarno neki vrag ne dogodi, lako ga mi vratimo i popeglamo. Mi smo razvrgnuli ugovor zbog toga što nismo išli na IPO, mi smo poslije toga i dalje primali ljude i završavali posao ali ovi koji su mene napadali su se povezali s vlasti koja je došla u Hrvatskoj i onda je mene vlast napala i mediji i napravili su to što su napravili.



"Kršili smo čitav niz propisa kod jamstava!"

Što je s jamstvima?



"Dugovi Agrokora, nama su same banke nudile da otpišu 30 posto dugova, ali ja to nisam htio. Pripremio sam za IPO "food", sredio sam i poljoprivredu, i trebao mi je još godinu ili dvije da sredim retail. Da sam uspio srediti "retail" dobio bih triput veće pare."



Vi ste potpisali jamstva, a nakon toga ste izjavili da su bezvrijedna. Jeste li time priznali da ste se ogriješili o zakon?



"Ma kakvi.. Mi smo ispočetka dali jedno jamstvo, nekoj banci, ne znam više kojoj. Kada dajete jamstvo imate pravnike u svojoj firmi, u svojoj državi i u inozemstvu. Uzeli smo tu u Londonu najbolju odvjetničku kuću koja je za nas radila te poslove. U Hrvatskoj je radila, isto kao i moji odvjetnici. Isto tako ima i banka, pa su tih 6 institucija dogovorile na koji način treba biti garancija. Kada su meni došli rekao sam da treba sve učiniti da zadovoljimo, nama garancije nisu bile u pitanju, vraćali smo sve godinama, uzimali i vraćali. Rekao sam da ne smijemo nikoga opteretiti, da ne smije nitko stradati, sve treba biti u skladu sa zakonom i ne smije biti teret. Kada se izdala prva garancija, sve su banke nakon toga nadovezivale na iste te garancije. Ispalo je da za te garancije po našem zakonu treba biti i odluka skupština, da je nama netko to rekao mi bi imali odluke skupština. To su krivi odvjetnici, ne ja, od kud ću ja to znati? Mi nismo dali to. Drugo, trebala je biti protučinidba. Mi to nismo dali. Mi smo kršili čitav niz propisa, pravnici koji su radili ugovore su krivi."



Što bi sada trebalo napraviti s tim jamstvima?



"Za mene to uopće nisu bila jamstva, ja sam imao dug koji sam uvijek servisirao. Ali kada je došao izvanredni povjerenik trebao je istog trena osporiti jamstva i gotovo."



Hoće li direktori sada potpisati ta jamstva koja od njih traži Peruško?



"Sada vi dolazite na novi teren zakona i što se u Agrokoru radi. To je toliko protuzakonitih, kriminalnih radnji da to čovjek ne može pobrojati ni shvatiti. Najvažnije je prvo lex Agrokor, kad krenete od njega to su nevjerojatne stvari koje se unutra rade. Kad bi vidjeli stvarnu bilancu za 2015. i 2016. onda bi vidjeli što su oni napravili. Kada su uzeli firmu, oni vele da sam ja još vlasnik, oni moraju raditi u interesu vlasnika i profesionalno. Mi smo mogli sve srediti u 7 dana, oni ne bi ništa mogli napraviti što su napravili. Mi imamo unutarnje obaveze međusobno, mi smo mogli dokapitalizirati jedan drugi firmu i ne bi bilo unutarnjih obaveza, nula. Oni su sve to stavili nama u 50 posto u otpise, smanjili kapital i oteli ti firmu."



"Primili su me u Banske dvore kao u mafijaškim filmovima, gledali smo televiziju, jeli čokoladice"

Što će biti s nagodbom? Premijer je zadovoljan najavio da je definiran nacrt.



"Komentirao bih sadašnje stanje gospođe Dalić i gospodina Plenkovića, a vezano uz nagodbu. Imate situaciju gdje je Dalić napravila toliko nezakonitih radnji do sada da su se i ona i Plenković pogubili, oni su nekontrolirani i svašta pričaju. Ja sam došao na sud i dao sam nakon toga izjave i Dalić je rekla da sam ja došao k njoj i tražio 300 milijuna eura. Laže! Ona sve laže, 90 posto. Ja mislim da ona kaže istinu da bi se razboljela za tri minute. SMS-ovi i laž su njezin život. S njom sam bio prvi put na pritisak Petrova da se nađemo, nazvao sam Plenkovića, i to sam rekao Božinoviću da se hoće sa mnom naći, rekao sam da ću se naći s njima dvojicom, ali neću zaobilaziti premijera. Ja sam zvao u 11, a u 14 su se kod mene stvorili Dalić i Marić. Ona je bila bezobrazna žena na tom sastanku, ja je poznajem otprije, otresita, već je ona kao da nas je likvidirala. Rekla je možda će biti sastanka s premijerom, a možda i neće. Ja rekoh, ženo Božja nit ja hoću k njemu, nego me ovaj pritišće. Ja se za nekih 7 do 10 dana nakon toga nađem s njima po noći k'o u mafijaškim filmovima u Banskim dvorima. S nekim specijalnim autom smo se morali navesti u dvorište, pa kasnije nismo mogli izaći van zbog novinara, pa dok novinari ne odu smo gledali televiziju i jeli čokoladice. Priča bez priče, tamo je jedino Petrov, koji je meni odrešito rekao, ja sam si mislio došao je čovjek, ne razumije ništa, pripovijeda, što ću se ja sad s njim. A ova Dalićka ovo ono, nitko ne govori da sam ja u problemima, da mi hoće uzeti firmu, samo petljaju nešto. Tad sam je drugi put vidio, 26.2. Nakon tog sastanka mi se najavi 3.3. Zdravko Marić da dolazi po nalogu premijera, da nastavljamo, trebam li nešto. Kažem mu da kaže premijeru hvala na čokoladicama i na vremenu koje smo gore izgubili, ja ništa ne trebam i točka. Pazite, 3.3. ja ništa ne trebam."



"Dalić mi je 16. 3. rekla: Ti ćeš se maknuti! Rek'o sam joj: Van!"

Nepunih mjesec dana kasnije potpisali ste lex Agrokor.



"Pa kako ne budem kad me N1 napadao 24 sata 30 dana. Bio sam pod strašnim pritiskom. Ali kada sam ja nju tražio 300 milijuna? Pa ja bih rekao Marić da sutra idem kod premijera i tražim 300 milijuna. Kada bi to stvarno bilo znači da bi trebalo 300 milijuna, a ne milijarda koliko je Knighthead organizirao. Ona se pogubila, ona uopće ne zna što pripovijeda, žena Božja. Onda 16.3. dođe, ona je došla jednom 18.2. prvi put s Marićem kad je bila priprema, onda smo 26. bili na tom sastanku, pa je 3.3. meni došao Marić i onda 16.3. ona dođe meni u moju sobu. Veli mi, Todoriću ti ćeš registrirati jednu kompaniju i prebacit ćeš dionice na tu kompaniju, bit će nova skupština, a ti se mičeš. Ja je gledam, ej, luda žena, ne znam koji je "Bog došel". Ja s tim nemam problema, imam ja, sad da ne kažem, neku dokumentaciju, treba je još malo pustiti neka priča. Ja velim, ja to mogu napraviti, registrirati, ali da ti i tvoji mlatimudani upravljate i to uništite pa da ja budem odgovoran - taj film ne budeš gledala i van! To sam je vidio 16.3., pazite ona meni dođe, može li biti veća prijetnja, potpredsjednik Vlade dođe i veli da svoju firmu prenesem nekom drugome. Treći sastanak, zadnji, opet tajni sastanak kod Plenkovića, kad sam ja vidio stvarno da je vrag odnio šalu i da bude nekakav zakon. Ja sam stvarno imao ovog Alvareza i sve druge sam u međuvremenu pozvao, došli su, imali smo pregovore, išli smo u stand still s bankama, najveće su ga i potpisale. Došao sam k njemu, rekao mu da imamo stand still i sve, pustite me da to odradim, pustite me, nazovite da se to podrži, da se ne uvlačite, da ne uništimo nešto. Tad sam ja razgovarao, nije bilo Petrova ni Marića, samo Božinović, ona i Plenković i rekli su mi sve OK u nedjelju navečer, a u ponedjeljak su me trebali zvati. U ponedjeljak navečer još nisu zvali, oni su pod svaku cijenu htjeli oteti firmu i na kraju sam ja to moramo potpisati. Da nisam potpisao, mislim da bih napravio ogromnu štetu, a i ovako je šteta za mene osobno i za moje suradnike", rekao je Todorić.

"Nema šanse da se dogodi nagodba!"

Što s nagodbom?



"Ova protuzakonitost i protuustavnost, bezakonje koje se dogodilo u Hrvatskoj jednostavno ne postoji. Oni da bi proveli nagodbu trebaju dalje ići u kriminal, tu nema govora. Ne može on danas reći da je nagodba gotova, da ga pitati oni su se već nagodili i sve je gotovo. Ako je nagodba gotova onda su gotove i mjenice, ne postoje. Da postoje mjenice onda bi netko trebao dati 4 milijarde, ili koliko su mjenice. Kako ćeš ti nešto nepostojeće knjižiti?"



Postoje kao obaveze mnogih dobavljača.



"Kojih? Ne, to je sve zatvoreno, nula. Sve su mjenice zatvorene, u nulu."



Mislite li da će nagodba biti postignuta na takav kakav način? Ako bude, što će ostati nakon nje?



"Kad bi se nagodba dogodila to bi bila katastrofa za Hrvatsku, praktički uništenje ogromnih kapitala i industrije. Ja sam siguran da se to neće dogoditi, nema šanse. Ovo kaj oni pričaju to su samo priče. Sve je čisto i jasno. Ako njihova nagodba ostane onda Knighthead dobiva milijardu eura, znači dug Agrokora plus milijardu eura. Ako bi se u međuvremenu dogodilo da Ustavni sud ukine lex Agrokor onda on više ne postoji, postoji samo dug od 500 milijuna koji su oni stvarno dali, oni plus investitori. Ali Knighthead treba ići utužiti, mislim da se mogu dobiti ogromni novci, mislim da ispod milijarde ne bi nikako dobili jer je on na povlaštene informacije odradio taj posao. Imamo dokaze. To znači da umjesto da Hrvatska da milijardu, Hrvatska dobiva milijardu, uzmimo možda da je 500 manje, znači milijarda i pol eura bi bilo više novaca u Agrokoru ako bi se maknuo Knighthead. Čak to ne treba donijeti ni Ustavni sud, utužen je Knighthead i privremena mjera je tražena na naše državno odvjetništvo za roll up. Kad bi se to dogodilo Agrokor bi sa duga koji sad ima, 6 i pol milijardi, imao ispod 5 milijardi."



No, u stvarnosti je situacija takva da veliki financijski vjerovnici gotovo sami imaju dovoljno glasova da mogu sami progurati nagodbu?



"To je kriminal, znate kako je postavljeno privremeno vjerovničko vijeće. Mi ćemo obavijestiti cijelu javnost o činjenicama u ova dva, tri mjeseca. Ako imate činjenicu da možete utužiti Knighthead, jer je ovdje radio protuzakonito, i to zajedno s nekim ljudima, možda i iz Vlade. Možete dobiti silne novce za to. Tko ima pravo smanjiti dug hrvatskoj firmi za tri milijarde."



Što se događa ako se progura nagodba? A što ako istekne vrijeme važenja Lexa a nagodba ne bude postignuta?



"Ako se nagodba postigne onda bi se stvarno utvrdilo da je velike novce netko isto iz Hrvatske popalio. Ako se do 10. srpnja ne potpiše onda ništa, da danas Ustavni sud donese odluku mi nastavljamo s istim vjerovnicima ugovor koji smo dogovorili, s manje duga od Knightheada, dobivamo lovu unutra i ostaje Agrokor, ostaje industrija. Svrha nagodbe je da se zaštiti Knighthead i roll up ugovor, da se na nijedan način ne može doći do dokumentacije i da se vidi kriminal. Sad neka premijer ima hrabrosti pa neka pokaže."



"Guverner Vujčić mora progovoriti!"

Tko vas je izdao, a tko je još na vašoj strani?



"Mogu reći da me gotovo nitko nije izdao, nisam se iznenadio ponašanjima, neki si ljudi dozvoljavaju neke stvari. Naš guverner dolazi i priča o nekim stvarima, on sebe uvijek godinu unaprijed proba zaštiti od događaja koji bi se mogli dogoditi, kaže ako se u Agrokoru restrukturiranje ne provede kako treba moglo bi biti posljedica. To vam je prvi znak što će se s Agrokorom dogoditi, ako se napravi nagodba nema restrukturiranja i nema Agrokora. Pa će vidjeti što će mu se dogoditi. On ima pravo izaći pred narod i priča svašta, a tko je odgovaran da smo mi na dnu Europe? Pa tko je u jednoj državi odgovoran za razvoj ekonomije društva i ostalog, pa je li to i guverner? U Americi je guverner jedan od glavnih ljudi koji pokreće Ameriku. Činjenica je da imamo takvog premijera i takvu nesposobnu Vladu, ali s druge strane ne može ni guverner stajati pa to promatrati i reći tako je rekao premijer, on je kriv nisam ja. Mi smo tu pobrkali lončiće. Ljudima koji ne razumiju.. Ja sam među 200 milijuna ljudi napravio najveću firmu, vi mislite da je to jednostavno, da to ne bi napravili ljudi da znaju i umiju. Kad gledate naše proizvode, pogledajte njihovu konkurentnost, ne kupuje netko moje proizvode ili pije moju vodu zato što ja imam nekakve veze s nekim u Bruxellesu ili ne znam gdje."



"Nisam opterećen da vratim Agrokor, znam biznis, zaradit ću za sebe!"

Mislite li da ćete vratiti vlasništvo nad Agrokorom?



"Ja nisam s tim opterećen za razliku svih ovih na drugi način. Ja imam tu čovjeka od kojeg sam iznajmio stan, kaže za mene da sam mentor, pomažem mu u biznisu. Dođite u policijsku stanicu gdje se moram javiti, čekaju me sa sendvičima i kavom. Ja volim ljude i ljudi vole mene, ja ću za sebe i svoje zaraditi, ali je šteta. Pitali ste me za Zdravka Marića, takve ljude Hrvatska treba, ljude koji mogu stvarati nove proizvode, industrije, koji mogu konkurirati, koji razumiju, bez takvih ljudi nećemo ii naprijed. Na dnu smo jer imamo ovakvu vlast, ako to tako ostane... Mi trebamo lidera, a ne neke tamo mućkaroše koji su se sada upetljali u Agrokor. Neka pokažu hrabrost pa neka maknu Knighthead, ali znači da nešto ipak iza toga ima", zaključio je Todorić u televizijskom intervjuu za N1.