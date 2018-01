Todorićevi menadžeri zarađivali su desetke tisuća kuna, a sad primaju manje od četiri

Foto: HINA, Goran Stanzl/PIXSELL



POSTANE li pravomoćno rješenje Županijskog suda u Zagrebu o blokadi imovine i novčanih sredstava Agrokorovim osumnjičenim menadžerima, oni koji su još zaposleni u tom koncernu, ali i oni koji su postali umirovljenici, primat će samo zaštićeni iznos svojih plaća ili mirovina od 3776 kuna.



Razgovarali smo s troje odvjetnika koji zastupaju bivše Todorićeve menadžere: Igorom Cišperom koji zastupa Ivana Crnjca, Dubravkom Krklec koju je angažirao Mislav Galić i Petrom Pavkovićem, odvjetnikom Damira Kuštraka.



Svi troje su nam potvrdili kako su podnijeli žalbu protiv rješenja Županijskog suda u Zagrebu koje je donio sudac istrage. Njime je blokirana imovina te novčana sredstva petnaest osumnjičenih u aferi Agrokor, kao i Ive Balent, kćeri Ivice Todorića koja nije obuhvaćena istragom.



Odvjetnik Pavković: Nije problem blokada imovine koliko blokada računa





"Nije toliko problem blokada imovine koliko blokada novčanih sredstava na bankovnim računima jer je to nužno za egzistenciju i pitanje je da li je to bilo nužno ograničiti u cijelosti. Ona može biti ograničena, ali u razumnoj mjeri, pitanje je od čega će ti ljudi živjeti - neki su zaposleni, neki u mirovini", komentirao je Pavković za Index.Naime, zbog blokade svih računa menadžeri će morati otvoriti zaštitni račun, što znači da će moći raspolagati samo zakonski propisanim zaštićenim iznosom od 3776 kuna, dok će im ostatak plaće biti blokiran."Ne mogu govoriti o konkretnom slučaju. Mogu samo načelno kazati da se kod privremene mjere blokiranja računa automatski otvara zaštićeni račun onima koji imaju redovna primanja u obliku plaća ili mirovina. Ostatak novca ostaje na računu i njime nema raspolaganja dok je mjera određena", kazala je odvjetnica Krklec koja zastupa Galića.Mjera je u skladu sa zakonom, komentirao je Cišper, odvjetnik Ivana Crnjca. "Bilo je i do sada blokada, ali ovakvu nisam imao. Pitanje je je li ovo opravdano, mi smo se žalili jer smatramo da nije", rekao je Cišper, napomenuvši da je njegov branjenik - nezaposlen.Kada je vladin povjerenik preuzeo Agrokor raskinuti su ugovori o radu s 32 zaposlenika, među kojima su bili Ivica, Ante i Ivan Todorić, Ivan Crnjac, Ljerka Puljić, Hrvoje Balent, Piruška Canjuga, Ivica Sertić i Tomislav Lučić. Dvojicu Todorićevih menadžera Ante Ramljak ipak je zadržao u Agrokoru: Mislava Galića kao šefa Jamnice i Damira Kuštraka kao savjetnika.Sudac istrage zaključio je temeljem dokaza DORH-a da gotovo svi osumnjičeni u slučaju Agrokor pokušavaju formalno otkloniti vlasništvo na svojoj imovini. Index je pisao kako je četvrti okrivljenik Damir Kuštrak nekretnine darovao supruzi i prenio ih drugim osobama dva dana nakon sastanka s potpredsjednicom vlade Martinom Dalić.Ne uspiju li odvjetnici u obaranju odluke o blokadama, nekad moćni menadžeri koji su mjesečno zarađivali desetke tisuća kuna morat će barem nakratko svladati vještinu preživljavanja uz samo 3776 kuna.