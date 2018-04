Todoriću blokirana 64 milijuna eura u 4 države, financira ga žena

Foto: Pixsell/Vantagenews.com

OSNIVAČU Agrokora Ivici Todoriću blokirana su 64,4 milijuna eura u četiri države, doznaje se od njegove obrane, a boravak u Londonu financira se novcem dobivenim od prodaje roditeljske kuće Todorićeve supruge.



Todoriću su blokirana 64,4 milijuna eura u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Kanadi.



Prodana obiteljska kuća



Njegova supruga prodala je obiteljsku kuću za 250.000 eura i taj je novac donijela u Britaniju i uredno ga prijavila. Iz toga iznosa plaćena je Todorićeva jamčevina i plaćaju se troškovi života u Londonu, doznaje se od Todorićeve obrane.



Osnivač Agrokora Ivica Todorić ostat će na slobodi uz strože mjere opreza do pravomoćnosti odluke o izručenju Hrvatskoj, objavila je sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot.



Mjere opreza su nešto postrožene u odnosu na one kojima je Todorić bio podvrgnut do danas. Umjesto dvaput tjedno Todorić će se u nadležnu londonsku policijsku postaju morati javljati svaki dan, a nakon 21 sat ne smije napuštati kuću.





Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot odobrila je ranije izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj jer nije pronašla dokaze da ga se politički progoni. Osnivač Agrokora ima sedam dana za žalbu."Naređujem izručenje gospodina Ivice Todorića Hrvatskoj. On sada ima rok od sedam dana u kojem može uložiti žalbu", rekla je sutkinja na kraju presude koja je napisana na 17 stranica.Arbuthnot je prethodno odbacila većinu argumenta Todorićeve obrane protiv izručenja."Nisam našla dokaze o političkoj motivaciji progona. Nije bilo bliske uključenosti političara u Agrokor. Jedan političar je bio viši financijski nadzornik, a jedan je podnio tužbu protiv optuženika i tvrtke. Prihvaćam da afera Agrokor ima političku dimenziju, budući da on predstavlja 15 posto hrvatskog BDP-a, ali progon, koji se temelji na otkrivenim dokazima, nije pod političkim pritiskom", stoji u obrazloženju presude.Sutkinja je odbacila argument svjedoka obrane, ekonomskog stručnjaka koji se bavio tranzicijskim zemljama Williama Johna Bartletta, koji je tvrdio da je hrvatska vlada trebala spriječiti prekomjerno širenje Agrokora."Agrokor je neovisno poduzeće, koje je pokrenuo optuženik, i on je donosio odluke", navodi sutkinja.