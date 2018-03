Tolušić: Činimo sve da što više novca dođe u Slavoniju

Foto:

MINISTAR poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je kako to ministarstvo čini sve što može kako bi što više novca iz Programa ruralnog razvoja došlo u Slavoniju i kako bi mladi ostali u njoj živjeti i raditi.



Sudjelujući na radionici o mjerama financiranja Programa ruralnog razvoja "Naše domaće, sada i ubuduće", Tolušić je kazao kako je od 2,4 milijarde eura iz Programa ruralnog razvoja do sada ugovoreno više od 30 posto sredstava, a ove se godine počinje pisati program za novo financijsko razdoblje.



"Ako se učinci ne vide danas, to prihvaćam, ali ih svi zajedno moramo vidjeti u idućih godinu ili dvije i to uz novih 500 milijuna eura u ovoj godini", istaknuo je Tolušić.



U Osječko-baranjsku županiju uloženo više od milijardu kuna



Pomoćnik ministra Krešimir Ivančić izvijestio je kako je raznim mjerama iz Programa ruralnog razvoja u Osječko-baranjsku županiju uloženo više od milijardu kuna, a samo zadnjim natječajem predviđa se otvaranje 221 novog radnog mjesta.



Na novinarski upit koje su najčešće primjedbe proizvođača kada su u pitanju prijave za sredstva iz Programa ruralnog razvoja, Tolušić je kazao kako se one prije svega odnose na komplicirane procedure, pri čemu su neke stvari pojednostavljene, ali još uvijek je otvorena velika mogućnost za poboljšanja.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Moj je cilj da u roku od 90 do 100 dana od završetka natječaja proizvođač dobije ugovor i da imamo barem dva natječaja godišnje iz svih mjera", rekao je Tolušić.Zamoljen za komentar primjedbi na prijedlog zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Tolušić je kazao kako mu se čini da dobar dio onih koji ga kritiziraju, prijedlog nisu ni pročitali, što je po njemu "loš način vođenja politike"."Tim zakonom stavljamo OPG u formalno-pravni okvir i izbjegavamo manipulacije kojih je do sada bilo, ali najlakše je ne pročitati zakon i prozivati, samo zato kako bi netko skupljao jeftine političke poene", ustvrdio je Tolušić.U sklopu radionice o mjerama financiranja Programa ruralnog razvoja "Naše domaće, sada i ubuduće", predstavljeni su proizvodi s oznakama kvalitete Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA): meso, mlijeko i jaja s hrvatskih farmi, med s hrvatskih pčelinjaka, brašno i kruh s hrvatskih polja te hrvatski autohtoni proizvodi zaštićeni u EU-u.