Tolušić: Pročitao sam Istanbulsku konvenciju

POTPREDSJEDNIK HDZ-a i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je u ponedjeljak u Osijeku da je pročitao Istanbulsku konvenciju te da je to trebao napraviti svatko koga je to zanimalo.



Tijekom današnje radionice "Naše domaće, sada i ubuduće" o mjerama financiranja Programa ruralnog razvoja novinari su Tolušića zamolili da komentira poruku predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića članovima stranke da, prije rasprave i odlučivanja o Istanbulskoj na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, pročitaju taj dokument te ga upitali je li pročitao Konvenciju.





Što se tiče Istanbulske konvencije svatko koga je to zanimalo trebao je to davno pročitati. Ja sam je naravno pročitao prije puno vremena, odgovorio je Tolušić.Predsjedništvo i Nacionalno vijeća HDZ-a popodne će održati sjednice, a raspravljat će se i o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatijoj kao Istanbulska konvencija, za koju je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavio da će se za dva tjedna naći na Vladinoj sjednici, nakon čega će biti upućena u Hrvatski sabor na ratifikaciju.Ta je odluka dovela do prijepora među pojedinim članovima stranke, a Plenković je u subotu na proslavi 28. obljetnice osnivanja HDZ-a Velike Gorice pozvao stranačko članstvo da o Istanbulskoj konvenciji ne donose zaključke samo na temelju debate u kojoj ona dobiva ideološku konotaciju, nego da pročitaju tekst Konvencije čija je bit, kazao je, zaštita žena od nasilja, te je poručio kako na raspravi stranke o tome u ponedjeljak očekuje jedinstven stav.