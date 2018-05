Tolušić traži da se zbog afričke svinjske kuge ne uvoze svinje iz Mađarske

Foto: 123rf

MINISTAR poljoprivrede Tomislav Tolušić u četvrtak je apelirao da se zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj ne uvoze žive svinje iz te zemlje jer bi pojedinci svojim nepromišljenim potezom mogli uništiti kompletnu svinjogojsku proizvodnju u Hrvatskoj.



Afrička svinjska kuga je virusna bolest svinja koja nije opasna za ljude niti za druge životinje, obično se na svinje prenosi kontaktom sa zaraženom divljom svinjom, a pred nešto manje od mjesec dana pojavila se kod divljih svinja na sjeveru Mađarske, na granici sa Slovačkom.



"Ne možemo zabraniti uvoz niti to želimo. Kontroliramo strogo ulazak živih svinja i mesa iz Mađarske, ali nažalost uvijek ima i naših pojedinaca koji koriste priliku jeftinijih živih svinja, koje onda uvoze u Hrvatsku. Ne kažem da može doći do problema, ali uvijek postoji šansa. Ja apeliram na sve one koji to rade da uzmu u obzir da svojim nepromišljenim potezom mogu zapravo uništiti kompletnu svinjogojsku proizvodnju u Hrvatskoj", izjavio je Tolušić nakon sastanka s europskim povjerenikom za zdravlje i sigurnost hrane Vytenisom Andriukaitisom, koji boravi u dvodnevnom radnom posjetu Hrvatskoj.



Tolušić je upozorio i kako se u slučaju zaraze svinja afričkom svinjskom kugom mora eutanazirati cijela populacija koja je zaražena, što može dovesti do velikih poteškoća kod naših svinjogojaca.



Ministarstvo poljoprivrede je krajem travnja izvijestilo o pojačanim biosigurnosnim mjerama u Hrvatskoj zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, primjerice pojačanoj kontroli Veterinarske inspekcije o držanju svinja u zatvorenim prostorima kako bi se spriječio kontakt s divljim svinjama. Također, pozvali su sve uzgajivače svinja na strogo pridržavanje pravila o označavanju, premještanju i prometu životinja te obveznu dezinfekciju vozila kojima prevoze žive životinje, kao i da su svako uginuće svinje i pojavu znakova bolesti dužni odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.



Na pitanje novinara o zajedničkoj akciji Interpola i Europola za suzbijanje prijevara povezanih s hranom, u kojoj je u četiri mjeseca zaplijenjeno gotovo 3620 tona i više od 9,7 milijuna litara prehrambenih proizvoda, Tolušić je kazao da je u tu akciju bila uključena hrvatska carina, a ne inspekcije ministarstava poljoprivrede i zdravlja. No, podsjetio je da inspekcije Ministarstva poljoprivrede na godišnjoj razini naprave oko 50 tisuća analiza odnosno uzoraka.Tolušić je danas s povjerenikom Europske komisije Andriukaitisom sudjelovao i na dijalogu s građanima, a u raspravi su dotaknute brojne teme koje se tiču zdravlja i sigurnosti hrane, primjerice cijepljenja i prevencije bolesti te sustava e-zdravlja.Andriukaitis je izjavio da prijevare u području hrane predstavljaju vrlo velik izazov, no pritom i upozorio da te aktivnosti ne treba nužno dovoditi u vezu sa zdravstvenom ispravnošću i sigurnošću hrane. "Primjerice, možete pomiješati nekoliko vrsta maslinovog ulja i tu je riječ o prijevari, jer sadržaj ne odgovara navedenom brendu, no ono je sigurno za konzumaciju", pojasnio je.Predviđen je i njihov službeni sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, a na kojem će biti riječi o temama poput bolesti kvrgave kože, zajedničkoj poljoprivrednoj politici te o pojedinim temama iz djelokruga povjerenikovog rada.