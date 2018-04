TRAGEDIJA U KANADI Mladi hokejaši stradali u teškom sudaru, 14 mrtvih

Foto: Humboldt Broncos



U SUDARU između kamiona i autobusa koji je prevozio hokejašku momčad u Kanadi poginulo je više ljudi.



Hokejaši su bili starosti između 16 i 21 godine.



14 mrtvih



Policija je potvrdila 14 smrtnih slučajeva nakon što su se kamion i autobus koji je prevozio hokejašku ekipu sudarili, javlja BBC.



Humboldt Broncosi su putovali preko Autoceste 35, sjeverno od Tisdalea u Saskatchewanu. Kanadska policija javlja kako je bilo 28 ljudi u autobusu, od kojih je 14 poginulo, uključujući i vozača. Ostalih 14 su odvezeni u bolnicu. Troje ih je u kritičnom stanju.



Premijer Justin Trudeau napisao je na Twitteru kako ne može ni zamisliti što sad prolaze njihovi roditelji.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08