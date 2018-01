Transplantacija na Rebru u tijeku, po srce za 4-godišnju djevojčicu vlada poslala avion u Beč

Foto: Borna Filić/Pixsell

DANAS je zrakoplovom Vlade Republike Hrvatske iz Beča do Zračne luke Franjo Tuđman izvršen hitan medicinski let u svrhu transplantacije srca četverogodišnjoj djevojčici, izvijestila je vlada.



Liječnički tim sa srcem je Vladinim zrakoplovom stigao u Zagreb te je vozilom namijenjenim za potrebe transplantacije, uz osiguranu policijsku pratnju, srce prevezeno do KBC-a Zagreb (Rebro), gdje je transplantacija u tijeku, dodali su.

