Travanj obilježile rekordne temperature, Vakula otkrio kakvo će biti ljeto

Foto: Index/123rf



DRUGI dio travnja obilježile su natprosječno visoke temperature za ovaj dio godine. Meteorolog Zoran Vakula piše kako je temperatura posljednjih dana u Zagrebu, ali i u većini Hrvatske, visoka kao malo kad u povijesti mjerenja ovog dijela travnja. Ponegdje ima čak i ljetne vrijednosti.



No to ne znači da će se i sljedeći mjeseci nastaviti u takvom ozračju, piše Vakula za HRT.



Iznadprosječni travanj ne znači nužno i pakleno ljeto



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Velika odstupanja od prosječne temperature povremeno su moguća, pa i vrlo vjerojatna, ali je mala vjerojatnost da srednja temperatura zraka cijelog mjeseca - i svibnja i lipnja - u većini Hrvatske jako odstupa od prosjeka, kao što će to gotovo sigurno biti u ovom mjesecu - diljem Hrvatske jednom od najtoplijih travanja u povijesti mjerenja.No već za srpanj, kolovoz i rujan za ljubitelje znatnije iznadprosječnosti stanje će se vjerojatno poboljšati. Hoće li to biti dovoljno za još jednu ljetnu "ekstremno toplo" ocjenu klimatologa DHMZ-a teško je trenutačno pouzdano prognozirati. Vjerojatnost postoji, ali nije odviše velika. Dapače! Najmanja je u usporedbi s prošlim godinama. No, naravno, ne smije se sasvim isključiti. To je još uvijek prognoza, i još dugoročna, u kojoj su promjene moguće.A ako se i ne promijeni, taj vjerojatni izostanak velikog odstupanja od prosječne sezonske temperature ne znači da neće biti razdoblja, možda čak i višetjednih, s vrućim i nekima teško podnošljivim danima, pa i toplinskih valova koji mogu djelovati na zdravlje - sve je to ljeti uobičajeno za Hrvatsku i okolicu - ali kad će se na kraju sve analizirati - zbrojiti, oduzeti, podijeliti - srednja temperatura ovogodišnjega ljeta vjerojatno neće biti visoka kao u većini prošlih godina, piše Vakula.