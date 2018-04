Trgovački sud Agrokoru produljio rok za nagodbu, Peruško ima još tri mjeseca

Ilustracija: Index (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

TRGOVAČKI sud u Zagrebu produljio je rok za nagodbu u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom za daljnja tri mjeseca, odnosno do 10. srpnja ove godine.



Sutkinja zagrebačkog Trgovačkog suda Nevenka Siladi Rstić je u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom na zahtjev izvanrednog povjerenika, danas donesenim zaključkom rok za namirenje vjerovnika nagodbom produljila za daljnja tri mjeseca računajući od 10. travnja, odnosno do 10. srpnja ove godine.



Prema obrazloženju, zahtjev za produljenje roka za nagodbu izvanredni povjerenik Fabris Peruško je danas, 6. travnja, podnio sudu "navodeći da su se vjerovnici sporazumjeli o bitnim sastojcima nagodbe, a dodatno vrijeme je potrebno radi usuglašavanja i dovršetka teksta nagodbe".



Kažu da su nova saznanja o situaciji u Agrokoru važno utjecala na rad povjerenika



U obrazloženju se također podsjeća da Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku za nagodbu, među ostalim za njenu pripremu i izradu, kao i prihvaćanje ili neprihvaćanje nagodbe od strane vjerovnika na ročištu, sklapanje te potvrdu ili uskratu potvrde nagodbi, određuje rok od 12 mjeseci računajući od otvaranja postupka izvanredne uprave (10. travnja 2017. godine), ali i daje mogućnost da sud, na prijedlog izvanrednog povjerenika, taj rok produlji za danja tri mjeseca.



Prema obrazloženju, na trajanje postupka izvanredne uprave utjecalo je naročito saznanje izvanrednog povjerenika da osim društava navedenih u prijedlogu bivše uprave dužnika, postoji još povezanih i ovisnih društava dužnika na koje se odnosi Zakon, nakon čega je sud morao dopunjavati rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave i na ta društva te vjerovnicima tih društava dati ista prava za prijavu novčanih tražbina i obavijesti o razlučnim i izlučnim pravima. To je, uz činjenicu međusobno isprepletenih odnosa glavnih dužnika te jamaca i sudužnika vjerovnika unutar istog postupka izvanredne uprave, utjecalo na rok za dostavu sudu tablica izvanrednog povjerenika.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon toga, tek je po isteku daljnjih zakonskih rokova određenih za osporavanje tražbina vjerovnika međusobno moglo uslijediti rješenje suda o utvrđenim i osporenim tražbinama te upućivanju vjerovnika na parnice (radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine ili radi utvrđenja osnovanosti osporavanja) nakon čega je ostvaren uvjet da izvanredni povjerenik sudu predloži osnivanje vjerovničkog vijeća i pozove vjerovnike utvrđenih tražbina da izaberu članove vjerovničkog vijeća. Taj je poziv objavljen u Narodnim novinama (broj 10/18 dana 31. siječnja 2018. godine).

Ako neka skupina vjerovnika ne bude imenovala člana vjerovničkog vijeća u roku koji je određen Zakonom, takvog člana imenuje sud na prijedlog izvanrednog povjerenika u naknadnom roku od 8 dana od isteka 90 dana od objave poziva u Narodnim novinama to sve pod uvjetom pravomoćnog rješenja od 26. siječnja 2018. godine, kojim je sud na prijedlog izvanrednog povjerenika utvrdio broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanje vjerovnika u skupine, podsjeća se obrazloženju zaključka kojim je Trgovački sud u Zagrebu produljio rok za nagodbu u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom.



Ramljak je najavljivao da će tražiti produljenje roka



Inače, još je bivši izvanredni povjerenik Ante Ramljak najavljivao da će zatražiti produljenje roka za nagodbu.



Ramljaka, koji je podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika, krajem veljače naslijedio je Fabris Peruško koji je, kao i njegova zamjenica Irena Weber, od samog početka isticao da nastavljaju poduzimati sve korake kako bi se nagodba što prije postigla.



Izvanredna uprava nastavlja poduzimati sve potrebne korake i mjere kako bi plan nagodbe bio predložen, a vjerovnici izglasali nagodbu prije krajnjeg zakonskog roka - 10. srpnja 2018. godine. Cilj kompanije je da do 10. travnja budu dogovorene odredbe i uvjeti plana nagodbe, istaknuli su iz Agrokora i početkom ožujka u priopćenju nakon sastanka izvanredne uprave s Privremenim vjerovničkim vijećem.



Ovih dana, kako se bliži 10. travnja odnosno godinu dana od otvaranja postupka izvanredne uprave u Agrokoru, intenzivni su razgovori svih uključenih u taj proces, a prema pisanju nekih medija dobavljači i financijski vjerovnici navodno su usuglasili stavove o otvorenim pitanjima, pri čemu su najspornija do sada bila pitanja graničnog duga i plasmana proizvoda domaćih dobavljača kroz Konzum.