Tri mjeseca nakon smrti 6-godišnje izbjeglice Madine hrvatska policija protjerala njezinu obitelj?

Foto: Twitter/Caritas/Guardian

TRI mjeseca nakon užasne smrti protjerane šestogodišnje djevojčice Madine, za koju u Hrvatskoj još uvijek nitko nije odgovarao, njezina obitelj navodno je opet bila izložena nelegalnom i okrutnom tretmanu hrvatske države. Prošlog tjedna 17-godišnja djevojka poslala je udruzi Are You Syrious? uznemirujući poziv upomoć. Obavijestila ih je da se njezina obitelj zajedno s još jednom izbjegličkom obitelji nalazi u neposrednoj blizini sela Strošinci, na granici sa Srbijom.

Izvijestila je da su gladni i promrzli te da žele zatražiti azil u našoj zemlji. U skupini koja je brojala 19 osoba bilo je 11 djece, među kojima i dvije male bebe. Molili su udrugu da u njihovo ime kontaktira policiju i obavijesti ih o njihovoj namjeri da zatraže azil u RH.

Policajci se smijali izbjeglicama i protjerali ih iz Hrvatske?

Kad ih je udruga pitala za imena, shvatila je da se radi o obitelji male Madine, što je u kasnijem razgovoru potvrđeno. O njihovoj lokaciji, identitetu i stanju obavijestili su nadležnu policijsku postaju, UNHCR, Hrvatski pravni centar, pučku pravobraniteljicu i pravobraniteljicu za djecu. Iako se Madinina obitelj bojala susreta s policijom zbog straha od ponovnog protjerivanja, shvativši da je to jedini način da zatraže azil u RH, sami su prišli policijskim službenicima u ophodnji i rekli da žele zatražiti azil.

Prema iskazu obitelji, umjesto odgovaranja na molbu da se pozove liječničku pomoć za djecu, uslijedili su podsmijeh na spomen javljanja nadležnim institucijama, pretraživanje te detaljan pregled sadržaja njihovih mobilnih telefona, uz kasnije protjerivanje iz zemlje. Protjerivanje se odvilo na sličan način kao i u noći u kojoj je pod naletom vlaka poginula Madina - obje obitelji natjerane su da se s malom djecom vrate u Srbiju.

Zaštitnici izbjeglica traže hitne odgovore

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Udruga Are You Syrious? od Ministarstva unutarnjih poslova i načelnika granične policije Zorana Ničena traži hitne odgovore na pitanje što se dogodilo obiteljima koje su u noći na 8. ožujka bezuspješno pokušale tražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj.

Index je poslao upit MUP-u, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Možemo potvrditi da je policija zaprimila informacije od udruge Are You Syrious koje su se odnosile na slučaj iz priopćenja udruge. Na temelju do sada prikupljenih informacija policijski službenici nisu postupali prema osobama koje se navode. Policijski službenici Postaje granične policije Bajakovo i Policijske postaje Vrbanja pretraživali teren na području Strošinaca koristeći raspoloživu tehniku u cilju pronalaska navedenih osoba, a o mjerama traganja su obaviještene i susjedne policijske postaje, ali te osobe nisu pronađene. Vezano uz navode "ponovnog protjerivanja obitelji", Ministarstvo unutarnjih poslova u nekoliko je navrata izvijestilo javnost da policija nikad nije postupala prema navedenoj obitelji i da hrvatska policija ni na koji način nije utjecala na nesretan događaj pogibije djevojčice Madine. O svemu je upoznata i udrugu Are You Syrious", odgovorili su nam iz MUP-a.

Podsjetimo, krajem prošle godine šestogodišnja djevojčica Madina iz Afganistana smrtno je stradala u naletu vlaka. Ona je sa svojom majkom i obitelji bila u grupi migranata koji su s područja srpske općine Šid pokušavali ući na teritorij Hrvatske, krećući se uz željezničku prugu.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je službeno očitovanje o nesreći, u kojem su demantirali tvrdnje da je grupa izbjeglica prešla hrvatsku granicu i potom bila protjerana natrag u Srbiju.

Međutim, priča je dobila još jedan zaokret. AYS je objavio snimku u kojoj navodni očevidac nesreće, također izbjeglica, izravno opovrgava verziju događaja koju je naša policija iznijela. Prema njegovom svjedočanstvu, hrvatska policija tjerala je grupu izbjeglica koji su prethodno prešli granicu natrag preko granice i obližnje željezničke pruge. U tom trenutku naletio je vlak i udario djevojčicu iz grupe.