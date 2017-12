Trinaestogodišnji Iračanin moli pomoć za svoj rodni grad nakon okupacije ISIS-a

Foto: YouTube



TRINAESTOGODIŠNJI Iračanin Noeh Binoo posjetio je SAD, gdje je od američkih i UN-ovih dužnosnika zatražio pomoć za svoj rodni grad, prenosi portal VOA News.



Noeh je prije napada militanata Islamske države na njegov rodni grad Karemlash u sjevernom Iraku bio šampion u špekulanju, sa zavidnom kolekcijom od 6000 špekula. "Većina ih je sada zakopana u pepelu u mojoj spavaćoj sobi", otkriva Noeh.



Karemlash se nalazi 29 kilometara jugoistočno od Mosula. U gradu je do kolovoza 2014. godine, kada ga je okupirao ISIS, živjelo 10.000 kršćana. Opljačkano je i spaljeno desetak zgrada.



Noeh je s roditeljima i šestero braće i sestara uspio pobjeći iz grada. "Jako sam se bojao. Ubili su sve koji su ostali. Oni su ubojice i lopovi", progovara Noeh.



Mnogi se još nisu vratili



Taj pretežno kršćanski grad oslobođen je krajem 2016. godine uz pomoć američkih trupa.



Međutim, tek se 40 posto stanovništva vratilo svojim domovima. Ostali su smješteni u izbjegličkim logorima u sjevernom Iraku.



Noehova obitelj vratila se u kolovozu, nakon tri godine provedene u skloništu u kurdskom sjedištu Irbil.



"Veselio sam se povratku u Karemlash, no šokirao sam se kad sam vidio da su moja kuća, škola i crkva spaljene", kaže Noeh.



Noeh je posjetio SAD, gdje je od dužnosnika SAD-a i UN-a zatražio pomoć za svoju zajednicu. Noeh moli potporu međunarodne zajednice u rekonstrukciji porušenih domova.



"Rekao sam im da želimo nastaviti živjeti u miru", otkrio je Noeh nakon susreta s američkim podpredsjednikom Mikeom Penceom.



Noeh je Penceu poklonio nekoliko izobličenih špekula koje je pronašao na zgarištu svojeg doma.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Pence je nakon sastanka s Noehom na Tweeteru objavio da "pomoć stiže".Američka vlada izrazila je zabrinutost jer zajednice kršćana i ostalih progonjenih vjerskih manjina u Iraku od vlada i međunarodnih organizacija ne primaju adekvatnu pomoć.Pence je u listopadu poručio da SAD namjerava promijeniti svoju politiku humanitarne pomoći. Zaobići će UN i izravno financirati skupine koje se bave vjerskim manjinama na Bliskom istoku."Ovo je trenutak, sada je vrijeme i Amerika će poduprijeti te ljude", izjavio je Pence na skupu organizacije "In Defense of Christians", koja zagovara kršćanska prava.Kristin Wright iz kršćanske udruge Open Door USA izjavila je da se kršćani još uvijek ne osjećaju sigurnima u Iraku.Tvrdi da ih se zakida i marginalizira u procesu obnove nakon odlaska ISIS-a.Wrightina udruga je dovela Noeha u SAD kako bi postao lice žrtava ISIS-a."Žele dostojne životne uvjete i ulogu u budućnosti svojih država", izjavila je Wright.Noeh je Uredu glavnog tajnika UN-a uručio peticiju kojom je udruga Open Doors USA u 142 zemlje prikupila više od 800.000 potpisa u svrhu međunarodne zaštite i podrške progonjenim vjerskim manjinama na Bliskom istoku.Noeh je zadovoljan obećanima SAD-a i UN-a. Nada se da će kada odraste postati učitelj ili nogometaš, no za sada se jedino želi s prijateljima ponovo igrati špekulama."Zbog ISIS-a sam izgubio sve špekule, no sada ću ih osvojiti još više", kaže Noeh.