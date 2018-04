Trojica migranata bježali od policije kod Karlovca, skočili s mosta i teško se ozlijedili

Foto: HGSS



U NOĆI s ponedjeljka na utorak trojica ilegalnih migranata teško su se ozlijedili kad su skočili s mosta preko Mrežnice i svi su u bolnici, a prema nekim neslužbenim informacijama, skočili su bježeći pred policijom.



Dvojica su prevezena u karlovačku Opću bolnicu, a treći u ogulinsku.



Prema izjavi Josipa Granića iz karlovačkog HGSS-a do ozljeđivanja je došlo kada su migranti skočili s mosta na rijeci Mrežnici u Keićima kod Generalskog stola jer nisu vidjeli da nisu iznad rijeke, nego iznad tla, koje je na tome mjestu kamenito. Hitna pomoć došla je do mosta, međutim zbog strmine bez pomoći HGSS-a ozlijeđeni muškarci nisu mogli biti izneseni do sanitetskog vozila.



Ravnatelj karlovačke Opće bolnice Ervin Jančić rekao je Hini da je pacijent (rođen 1997.) smješten kod njih na odjelu intenzivne medicine s ozljedama opasnim za život, međutim, da je jutros stabilno. Jančić je rekao kako se nada da su izgledi za njegov oporavak dobri.



Drugi pacijent (rođen 2001.) priprema se za transport u Traumatološku bolnicu u Zagrebu zbog ozljede kralježnice.Bolnica zna identitete ozlijeđenih, ali se oni nisu htjeli izjasniti o državljanstvu, odnosno reći iz koje su zemlje krenuli na put prema zapadu.Treći ozlijeđeni je u ogulinskoj bolnici podvrgnut operativnom zahvatu i nalazi se na odjelu kirurgije.Karlovačka Policijska uprava nije dala informaciju o događaju, ali je glasnogovornica Andreja Lenard rekla da prikupljaju informacije i najavila priopćenje.