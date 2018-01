Trump će dodijeliti državljanstva za 1,8 milijun imigranata

Foto: Hina

AMERIČKI predsjednik Donald Trump spreman je potpisati plan koji će otvoriti put do dobivanja državljanstva za 1,8 milijun mladih imigranata, koji su ilegalno kao djeca pristigli u Sjedinjene Države, objavili su visoki dužnosnici Bijele kuće.



Bijela kuća predstavila je plan kao veliki ustupak koji ima za cilj privući dovoljno glasova demokrata. No plan uključuje i neke druge elemente, poput jačanja pogranične sigurnosti i odvraćanje novih migranata, koji idu na ruku republikanskim tvrdolinijašima.



Izgradnja zida



Trumpov plan, za koji se Bijela kuća nada da će biti prvo izglasan u američkom Senatu početkom veljače, ima za cilj uspostaviti fond od 25 milijardi dolara za izgradnju zida na granici s Meksikom i financirati bolju zaštitu na granici s Kanadom.



Trump, čija su tvrda stajališta o imigraciji bila ključni dio njegove predsjedničke kampanje 2016., najavio je u rujnu kako će okončati program DACA (Deffered Action for Childhood Arrivals), koji je uveo njegov demokratski prethodnik na mjestu predsjednika Barack Obama ako Kongres ne ponudi novi prijedlog zakona.



Zaštita u sklopu programa DACA odnosi se na oko 700.000 ljudi, no dužnosnici Bijele kuće procjenjuju da je barem još toliko ilegalnih imigranata koji su se kvalificirali za program, ali ga nisu potpisali.





Po njihovim riječima, 1,8 milijun ljudi moći će zatražiti državljanstvo u idućih 10 do 12 godina potvrđujući da imaju posao i da nisu počinili nikakvo kazneno djelo.Sporenje oko programa DACA, koji bi trebao isteći u ožujku, dio je oštrog sukoba između republikanaca i demokrata u Senatu posljednjih dana.Plan koji se najavljuje trebao bi zatražiti od Kongresa ograničavanje obiteljske potpore imigrantima te njezinu namjenu za žene i maloljetnu djecu, ali uskratu roditeljima, braći i sestrama te drugim članovima šire obitelji.Također se planira ukinuti dodjelu viza putem lutrije u nekim zemljama, kazali su dužnosnici.Ove bi mjere mogle smanjiti imigraciju za 50 posto, navodi čelnik proimigracijske skupine America's Voice Frank Sharry."Borit ćemo se protiv toga rukama i nogama", kazao je.