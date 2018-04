Trump će ovih dana objaviti listu kineskih proizvoda na koje uvodi višu carinu, to će dodatno produbiti sukob

Foto: Hina/ EPA

VLADA Donalda Trumpa će ovog tjedna objaviti listu kineskih uvoznih proizvoda na koje će uvesti carine kako bi kaznila Peking zbog svoje politike prijenosa tehnologije, a očekuje se da će taj potez za dodatno podići napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.



Očekuje se da će se lista koja sadrži uvozne proizvode vrijedne između 50 i 60 milijardi dolara godišnje odnositi "većinom na visokotehnološke" proizvode te da će proći više od dva mjeseca prije nego što carine stupe na snagu, otkrili su dužnosnici vlade.



Ured američkog trgovinskog predstavnika (USTR) mora otkriti popis proizvoda do petka nakon Trumpovog proglasa potpisanog 22. ožujka.



Cilj tarifa je prisiliti kinesku vladu da promijeni svoju praksu za koju SAD tvrdi da rezultira "neekonomskim" prijenosom američkog intelektualnog vlasništva kineskim tvrtkama.



USTR tvrdi kako Kina sustavno zloupotrebljava američko intelektualno vlasništvo kroz uvjete o zajedničkim ulaganjima, nepravednim pravilima o licenciranju tehnologija, kupovinom američkih tehnoloških tvrtki državnim sredstvima ili izravnom krađom.



Kina odbacuje tvrdnje da njeni zakoni zahtijevaju prijenos tehnologije i prijeti da će se osvetiti za bilo kakvo američko uvođenje carina, a potencijalne žrtve te mjere mogla bi biti američka soja, zrakoplovi ili teški strojevi.

I Kina odgovorila višim carinama



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Peking je u nedjelju uveo dodatne carine, neke i do 25 posto, na 128 američkih proizvoda, uključujući zamrznutu svinjetinu, vino, neko voće i orašaste plodove. To je bio odgovor na američke carine na aluminij i čelik koje je Trump najavio prošlog mjeseca.Svijet strahuje da će između dviju država izbiti otvoreni trgovinski rat koji će zaustaviti svjetski gospodarski rast.Predstavnici američke industrije očekuju da će Trumpova vlada ciljati na proizvode kojima koristi Pekingov program "Made in China 2025" kojemu je cilj poboljšati državnu proizvodnju naprednijim proizvodima.Taj program navodi 10 strateških industrija u kojima uvozne želi zamijeniti kineskim proizvodima: naprednu informacijsku tehnologiju, robotiku, zrakoplovnu industriju, brodogradnju i pomorsko inženjerstvo, naprednu željezničku opremu, vozila na novu energiju, opremu za generiranje struje, agrikulturnu mašineriju, farmaciju i napredne materijale."Akvizicija strane tehnologije raznim putevima i dalje je glavni fokus tog programa jer Kina i dalje zaostaje u mnogim područjima koji su joj prioriteti za razvoj", napisao je USTR u izvještaju kojim opravdava tarife.Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer tvrdi kako je očuvanje američke tehnološke prednosti ključno za "budućnost američke ekonomije".