Trump Haiti nazvao vukojebinom, Hillary Clinton poručila da je neznalica i rasist

Foto: Getty Images/Twitter



HILLARY CLINTON poručila je danas putem Twittera Donalda Trumpa osobom koja ima "neuke i rasističke stavove" nakon što je nekoliko zemalja nazvao "vukojebinama".



Podsjetimo, Trump je u Ovalnom uredu primio nekoliko senatora, među kojima republikanca Lindseyja Grahama i demokrata Richarda Durbina, kako bi razgovarao o planu ograničenja obiteljskog okupljanja i pristupa lutriji za zelenu kartu. U zamjenu, sporazum bi omogućio da se izbjegne protjerivanje tisuća mladih koji često dolaze kao djeca u SAD.



"Zašto nam treba više Haićana"



"Zašto sve te osobe iz vukojebina od zemalja dolaze ovdje?" upitao je predsjednik Trump u razgovorima, piše Washington Post koji je citirao nekoliko izvora.



Po njima, Trump je aludirao na afričke zemlje kao i Haiti i Salvador, objasnivši da bi SAD trebao prihvaćati državljane iz Norveške čiju je premijerku susreo dan ranije.



"Zašto nam treba više Haićana?" upitao je predsjednik, prema dnevniku.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him.