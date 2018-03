Trump hvali svoje prijateljstvo s novim prvim čovjekom Saudijske Arabije, sporne teme izbjegavao

Foto: Hina/ EPA

DONALD Trump je u Bijeloj kući hvalio svoje "veliko prijateljstvo" s mladim saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom ben Salmanom, ne spomenuvši nijednom riječju pred kamerama Jemen i Katar, oko kojih postoji neslaganje sa sunitskom monarhijom.



"Veze najvjerojatnije nikad nisu bile tako dobre, dobro se razumijemo", rekao je 71-godišnji američki predsjednik primajući 32-godišnjeg novog prvog čovjeka najvećeg svjetskog izvoznika nafte.



Pokazivajući novinarima u Ovalnom uredu velike panoe s podatcima i fotografijama vojne opreme koju su Sjedinjene Države prodale Saudijskoj Arabiji, dugo je govorio o utjecaju te trgovine na američko gospodarstvo.



"Saudijska Arabija je veoma bogata zemlja i nadam se da ćete dio tog bogatstva dati SAD-u u obliku radnih mjesta i kupnje najbolje vojne opreme koja postoji u svijetu", dodao je.



Saudijski prijestolonasljednik, poznat po inicijalima MBS, počinje u Washingtonu svoj gotovo trotjedni obilazak po Americi, od njezina istoka do zapada.





U dugom intervjuu za CBS objavljenom uoči njegova dolaska, iznio je idiličnu sliku monarhije u kojoj se provode temeljite reforme, kojoj je stalo do ravnopravnosti između muškaraca i žena, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava.Jedina aluzija na prošle napetosti sa Saudijskom Arabijom bila je Trumpova primjedba da "SAD ima nultu toleranciju na financiranje terorizma. To nećemo dopustiti. I gotovo", upozorio je.Petnaest od 19 sudionika napada 11. rujna bili su Saudijci.Nakon Washingtona, MBS će posjetiti Boston i New York, gdje će se sastati s financijašima i s UN-ovim glavnim tajnikom Antoniom Guterresom.Od 30. ožujka će boraviti na američkoj zapadnoj obali, u Los Angelesu i u San Franciscu, gdje će posjetiti velike kompanije poput Googlea, Applea te kompanije industrije zabave i vojne poput Lockheed Martina. Posjetit će i Seattle, sjedište Amazona i, najposlije, 7. travnja Houston, gdje se sastaje s predstavnicima naftne industrije.Rijad napose želi ubrzati svoj civilni nuklearni program i u idućih 20 godina izgraditi 16 reaktora za oko 80 milijardi dolara.