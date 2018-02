Trump na Twitteru: "U Moskvi pucaju od smijeha, Ameriko, probudi se"

Foto: Hina, Twitter



AMERIČKI predsjednik Donald Trump rekao je da je Moskva "uspjela iznad svih svojih najluđih očekivanja" ako joj je cilj bio posijati neslogu, nered i kaos u Sjedinjenim Državama.

"U Moskvi pucaju od smijeha. Ameriko, probudi se!" napisao je Trump u rano jutro u novom nizu tweetova.



"Ako je Rusiji bio cilj posijati neslogu, nered i kaos u Sjedinjenim Državama, uz sva saslušanja povjerenstava, istrage i mržnju među strankama, ona je uspjela iznad svih svojih najluđih očekivanja", napisao je Trump.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!