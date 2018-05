Trump nahvalio kineskog predsjednika na sastanku u Pekingu

Foto: FAH

AMERIČKI predsjednik Donald Trump u četvrtak je hvalio svoj odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom nakon što su dva najveća svjetska gospodarstva započela trgovinske pregovore u Pekingu.



Malo je vjerojatno da će se tijekom dva dana pregovora postići sporazum koji će temeljno promijeniti kinesku ekonomsku politiku, no paket kratkotrajnih kineskih mjera mogao bi odgoditi odluku Washingtona da uvede tarife na 50 milijarda dolara vrijedan kineski izvoz.



Očekuje se da će širok raspon tema razgovora koje vode američki ministar financija Steven Mnuchin i kineski zamjenik premijera Liu He biti usredotočen na američke zamjerke oko kineskih trgovinskih praksi, od optužbi o obaveznom prijenosu tehnologija do državnih subvencija za tehnološki razvoj.



"Oduševljen sam što sam ovdje. Hvala vam", odgovorio je Mnuchin Reutersu u svom hotelu nakon što je upitan očekuje li napredak, ne dodavši ništa više.



Trump je u trenutku njegovog dolaska na svom Twitter profilu napisao: "Naš izvrstan financijski tim je u Kini kako bi pokušao ispregovarati pravedna pravila igre u trgovini! Veselim se biti uz predsjednika Xija u ne toliko dalekoj budućnosti. Uvijek ćemo imati dobar (odličan) odnos!"



Ne zna se kad će se dvoje čelnika susresti sljedeći put, no obojica će vrlo vjerojatno ove godine sudjelovati na istim multilateralnim summitima poput susreta G20 ili Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC).



Trump je tijekom svoje izborne kampanje 2016. ponavljao kako će uvesti tarife od 45 posto na kineske proizvode kako bi stvorio pravednije uvjete za američke radnike. U to je vrijeme Kinu optuživao i da manipulira vrijednošću svoje valute kako bi dobila prednost pri izvozu, no njegova je administracija do danas odbacila tu tvrdnju.



Američko veleposlanstvo u Pekingu objavilo je kako američko izaslanstvo planira susrete s kineskim službenicima oba dana, uz američkog veleposlanika Terryja Brandstada, prije no što napusti zemlju u petak navečer.



Izaslanstvo se kasno u četvrtak vratilo u hotel, odbivši novinarska pitanja, no na ono o tome kako napreduju pregovori neidentificirani američki dužnosnik rekao je "dobro".



U Washingtonu je Američko-kinesko poslovno vijeće (USCBC) koje predstavlja američke tvrtke koje djeluju u Kini objavilo kako je zadovoljno što dvije vlade razgovaraju, te je pozvalo na postizanje dogovora o obaveznom prijenosu tehnologija i poboljšanju kineskih zakona o intelektualnom vlasništvu.



"USCBC vjeruje kako je malo moguće da ti problemi budu riješeni na ovom susretu, no nadamo se da će dvije strane moći postaviti temelje za nastavak pregovora koji će dovesti do rješenja kojim će se izbjeći carine i druge sankcije koje koče trgovinu", priopćilo je to tijelo.





Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying je na brifingu u Pekingu rekla kako rezultat pregovora mora biti "koristan za obje strane".Kineska državna novinska agencija Xinhua je u komentaru koji je u četvrtak prenesen u mnogim kineskim medijima napisala da u slučaju neuspjeha pregovora i izbijanja trgovinskog rata Kina neće popustiti i da će snažno uzvratiti."Kina će neizbježno bilježiti gubitke, no kineska politička prednost su centralizirano i jedinstveno vodstvo i podrška velikog unutarnjeg tržišta", napisala je agencija.Državne novine China Daily naglasile su kako će se Kina "suprotstaviti američkom zlostavljanju ako to bude potrebno"."SAD želi veći pristup kineskom tržištu, no ne bi trebao koristiti trgovinske akcije kojima poput udarnog ovna želi natjerati Kinu da otvori svoja vrata. Ona je već u procesu njihovog otvaranja", piše novine.Kina očekuje da će Washington recipročno otvoriti svoje tržište kineskim investicijama i konkurenciji, dodaje taj medij.Prvi krug carina kojima Washington prijeti Pekingu velikim dijelom pogađaju tehnološke proizvode iz programa Made in China 2025. kojima Kina želi poboljšati svoju industriju naprednijim proizvodima.Taj program navodi deset strateških industrija u kojima uvozne želi zamijeniti kineskim proizvodima: naprednu informacijsku tehnologiju, robotiku, zrakoplovnu industriju, brodogradnju i pomorsko inženjerstvo, naprednu željezničku opremu, vozila na novu energiju, opremu za generiranje struje, poljoprivredne strojeve, farmaciju i napredne materijale.Američke carine mogle bi stupiti na snagu u lipnju, nakon isteka roka od 60 dana za savjetovanje od istrage američke vlade o tom pitanju.Američki trgovinski stručnjaci očekuju da Peking Trumpovom timu ponudi paket izmjena mjera koji će uključivati već ranije najavljene poteze poput smanjenja carina na automobile ili snažnije kupovine američkih proizvoda.Trump je zahtijevao da se američki trgovinski deficit s Kinom godišnje smanjuje za 100 milijarda. Deficit sada iznosi 375 milijarda dolara.