Trump najavio veliku odluku o Siriji u idućih dan ili dva

Screenshot: CNN

PREDSJEDNIK SAD-a Donald Trump snažno je osudio grozni kemijski napad u Siriji za vrijeme sastanka vlade u Bijeloj kući danas poslijepodne i najavio da će donijeti odluku o mogućoj američkoj reakciji u sljedećih 24-48 sati.

“Želio bih započeti s osudom gnusnog napada na nevine Sirijce sa zabranjenim kemijskim oružjem. To je bio grozni napad, bio je strašan, ne viđate takve stvari, koliko god su vijesti iz svijeta loše, jednostavno ne viđate takve prizore”, rekao je Trump, obraćajući se novinarima.

“Proučavamo tu situaciju vrlo podrobno, sastajemo se s našom vojskom i svima ostalima i donijet ćemo neke velike odluke u sljedećih 24-48 sati”, najavio je američki predsjednik, koji je prethodno već osudio kemijski napad u kojem je navodno ubijeno više od 70 ljudi i nazvao Asada životinjom te obećao da će on i Rusija i Iran, koje je nazvao odgovornima za podršku Asadu, “platiti veliku cijenu”.

“Vrlo smo zabrinuti, kad se ovakva stvar dogodi, radi se o humanosti. Govorimo o humanosti. I ne može se dozvoliti da se to događa”, dodao je Trump: “Proučit ćemo taj barbarski čin i istražiti što se događa. Pokušat ćemo uvesti ljude unutra jer, kako znate, to (Duma) je u okruženju, pa je vrlo teško uvesti ljude unutra, jer nije samo pogođeno, opkoljeno je. A ako su nevini, zašto ne dozvoljavaju ljudima da uđu unutra i dokažu. Jer kao što znate, (Sirijci) tvrde da nisu izveli napad. Stoga, ako je to Rusija, ako je Sirija, ako je Iran, ako su svi skupa, naći ćemo način i znat ćemo odgovore vrlo brzo.”