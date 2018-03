Trump o sastanku o trgovini s kanadskim premijerom: "Nisam imao pojma o čemu pričam"

Screenshot: YouTube

AMERIČKI predsjednik Donald Trump priznao je da nije znao o čemu govori kada je tijekom sastanka s kanadskim premijerom ustvrdio da između država postoji trgovinski deficit, javlja Washington Post.

Na audio snimkama koje je Washington Post dobio na uvid, Trump je u srijedu na skupu u Missouriju opisao sastanak i razgovor o trgovini s kanadskim premijerom Justinom Trudeauom.

"Nisam imao pojma. Samo sam rekao da je u krivu"

"Dobar tip, rekao je: 'Donalde, nemamo trgovinskog manjka.' Bio je vrlo ponosan, a ja sam rekao: 'U krivu si, Justine, imamo.' A nisam ni znao. Nisam imao pojma. Samo sam rekao da je u krivu. Znate zašto? Jer smo mi tako glupi, a mislio sam da su oni pametni."

"Rekao sam 'U krivu si, Justine'. On je rekao 'Ne, nemamo trgovinskog deficita'. Ja sam rekao 'U tom slučaju se ne slažem s tobom.' Poslao sam naše ljude, njegovog čovjeka i svog čovjeka, da provjere, pa su izašli. Rekao sam 'Provjerite, jer ja to ne mogu vjerovati'", rekao je Trump.

"Nema manjka, ali to ne uključuje energiju i drvo"

Također je rekao kako je na kraju priznao da je bio u krivu, ali ne prema svim računicama: "Pa, zapravo ste u pravu. Nema manjka, ali to ne uključuje energiju i drvo. A kada to uključite, mi gubimo 17 milijardi dolara godišnje. To je nevjerojatno."

Prema podacima američke vladine agencije za trgovinu, SAD zapravo ima trgovinski višak s Kanadom. Međutim, postoje brojne metode za izračunavanje ovih podataka i prema nekim procjenama postoji relativno malen trgovinski deficit od između 1 i 2 posto, objavio je Bloomberg.