Trump obećao fleksibilnost u trgovinskom ratu "pravim prijateljima SAD-a"

PREDSJEDNIK Donald Trump obećao je u četvrtak da će pokazati veliku fleksibilnost i suradnju prema "stvarnim prijateljima" SAD-a kada uvede carine na čelik i aluminij, no nije spomenuo koje su to zemlje i kakve im olakšice planira.

Trump bi nešto kasnije u četvrtak trebao potpisati odluku kojom uvodi carinu od 25 posto na uvezeni čelik i 10 posto na aluminij, no moguće je da će taj potez odgoditi za petak.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je u srijedu navečer da bi Trump mogao ponuditi Kanadi i Meksiku, susjednim državama koje su potpisnice Sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini (NAFTA), mogućnost da tih carina budu oslobođene još 30 dana.

Europska unija i Kina jasno su dale do znanja da su spremne na trgovinski rat, a jedan europski dužnosnik upozorio je da bi EU mogla uzvratiti mjerama na proizvode iz sektora koji je pod nadzorom Trumpove republikanske stranke.

Trump je na Twitteru napisao da ga u četvrtak poslijepodne očekuje sastanak u Bijeloj kući i ponovno je obrazložio svoju odluku.

Trump: Jeftin uvoz uništava američku industriju i radna mjesta

"Mi moramo štititi i graditi našu industriju čelika i aluminija, a istodobno pokazati veliku fleksibilnost i suradnju s onima koji su stvarni prijatelji i koji su prema nama pošteni u trgovini i jednako u vojnom sektoru", napisao je Trump.

