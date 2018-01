Trump obećao Irancima: Dobit ćete potporu Amerike "kad bude pravo vrijeme"

Foto: Hina, Twitter

AMERIČKI predsjednik Donald Trump danas je rekao da će SAD dati potporu Irancima koji prosvjeduju protiv režima "kada dođe pravo vrijeme".

U zadnjem u seriji tvitova o protuvladinim prosvjedima u Iranu koji traju gotovo tjedan dana, Trump je odao počast iranskom narodu.

"Veliko poštovanje narodu Irana koji se bori protiv korumpirane vlade. Dobit ćete veliku potporu SAD-a kad za to dođe pravo vrijeme", napisao je Trump na Twitteru.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!