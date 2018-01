Trump obećao stroži zakon protiv pobačaja: "Uvijek ću se boriti za pravo na život"

Foto: FAH



AMERIČKI predsjednik Donald Trump kritizirao je danas američke zakone o pobačaju u svom obraćanju aktivistima za zabranu pobačaja na godišnjem Mimohodu za život, rekavši da su među najliberalnijima na svijetu i obećavši da će njegova administracija uvijek braniti "pravo na život".



"Kao što svi znate, (presuda) Roe vs. Wade rezultirala je jednim od najtolerantnijih zakona o pobačaju u svijetu", kazao je on obraćajući se aktivistima putem videoveze iz Bijele kuće, kritizirajući odluku Vrhovnog suda iz 1973. kojom je potvrđeno pravo žene na pobačaj u većini stadija trudnoće.



Trump je rekao da su Sjedinjene Države "jedna od samo sedam zemalja koje dopuštaju izborni pobačaj u kasnom stadiju trudnoće", spomenuvši Kinu i Sjevernu Koreju. "To je pogrešno. To se mora promijeniti".





Druge zemlje koje dopuštaju izborni pobačaj nakon 20 tjedana trudnoće su Kanada, Nizozemska, Singapur i Vijetnam, navodi Institut Charlotte Lozier koji se bori protiv pobačaja.

Izbor pogodnih sudaca



Trump je naveo neke mjere protiv pobačaja koje je poduzela njegova administracija, uključujući današnju objavu ministarstva zdravstva o povlačenju smjernica Obamine administracije kojima je bila svrha obeshrabriti pokušaje saveznih država da uskrate sredstva organizacijama koje pružaju usluge obavljanja pobačaja.



Presuda Roe vs. Wade legalizirala je pobačaj diljem zemlje. U 45 godina otkako je ta odluka donesena 22. siječnja 1973., aktivisti protiv pobačaja svake godine organiziraju Mimohod za život u znak prosvjeda u vrijeme oko obljetnice presude.



"Zbog vas su rođeni deseci tisuća Amerikanaca i dostigli su svoj puni, Bogom dani potencijal", rekao je Trump aktivistima, među kojima su bile brojne skupine učenika rimokatoličkih škola.



Trump je obećao da će imenovati još saveznih sudaca koji se protive pobačaju u nadi da će ta sudska odluka možda biti ukinuta.