Trump odlučio otpustiti i savjetnika za nacionalnu sigurnost

Foto: Hina

DONALD Trump donio je odluku da otpusti svojeg savjetnika za nacionalnu sigurnost H.R. McMastera, tvrdi u četvrtak navečer Washington Post, dodajući kako američki predsjednik predviđa otarasiti se i drugih visokih dužnosnika nakon spektakularnog otkaza državnom tajniku.

Glasine o mogućem otpuštanju generala H.R. McMastera već tjednima kruže američkim medijima. No, ovog puta Trump je odlučan da ga se riješi "i aktivno razgovara o potencijalnim zamjenama", tvrdi Washington Post pozivajući se na pet "izvora obaviještenih o tim planovima". CNN se također poziva na više izvora koji su potvrdili ovu informaciju.

President Trump is ready to replace national security adviser H.R. McMaster, sources say https://t.co/Yxh7ugJxvZ pic.twitter.com/PFDShGeWhl