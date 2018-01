Trump održao govor o stanju nacije, kaže da Amerika mora obnoviti nuklearni arsenal

Foto: Hina, Video: YouTube (The New York Times)



PREDSJEDNIK SAD-a Donald Trump u govoru o stanju nacije u utorak navečer, nakon godine obilježene oštrim političkim sukobima oko njegovih politika, pozvao je republikance i demokrate da rade na postizanju kompromisa i istaknuo postignuća njegove administracije u gospodarstvu.



"Večeras nas sve pozivam da stavimo razlike na stranu, nastojimo naći zajednički jezik", rekao je Trump u Predstavničkom domu Kongresa SAD-a u njegovu prvom govoru o stanju nacije.

"Nikada nije bilo bolje vrijeme za početi živjeti američki san"

No tijekom govora u kojem je Trump pozivao na jedinstvo dviju stranaka bila je vidljiva podjela između dvije strane. Republikanci su bučno pozdravljali i pljeskali njegovim rečenicama, dok su demokrati uglavnom sjedili u tišini.



Trump je u govoru koji je trajao oko 80 minuta istaknuo zasluge njegova predsjedništva za rast gospodarstva i burze, ustvrdivši da su proveli najveće rezove poreza i reforme u američkoj povijesti.



Od izbora smo stvorili 2,4 milijuna radnih mjesta, nakon godina stagnacija konačno vidimo rast plaća, ustvrdio je.



Nezaposlenost je na najnižoj razini u posljednjih 45 godina, a nezaposlenost Amerikanaca afričkog porijekla najniža je u povijesti, istaknuo je Trump i dodao da je na to "posebno ponosan".



"Ovo je naš novi američki trenutak. Nikada nije bilo bolje vrijeme za početi živjeti američki san", rekao je Trump.



Glede vanjske politike Trump je ustvrdio da se obnavlja ugled i moć SAD-a.

Govorio o otpadničkim režimima, Kini i Rusiji



U borbi koalicijskih snaga protiv Islamske države u Irak i Sirija su gotovo potpuno oslobođeni, rekao je i najavio da će se nastaviti angažman SAD-a u Afganistanu te da se više neće javno najavljivati planovi ili rokovi povlačenja.



Podsjetio je da su u UN-u deseci zemalja glasali protiv suverenog prava SAD-a da prizna Jeruzalem za izraelsku prijestolnicu i nastavio rekavši da od Kongresa želi odluku kojom će se osigurati da američka financijska pomoć inozemstvu "uvijek služi američkim interesima i ide samo prijateljima, a ne neprijateljima Amerike".



Otpadnički režimi, terorističke skupine i rivali, uključujući Kinu i Rusiju, "ugrožavaju naše interese, naše gospodarstvo i naše vrijednosti", rekao je Trump.



U govoru američki predsjednik nije spominjao pitanje i istrage možebitnog ruskog uplitanja u američke izbore.

"Izopačeni karakter sjevernokorejskog režima"





Nazvavši sjevernokorejskim "izopačenim", Trump je Amerikancima poručio da bi nastojanje Pjongjanga da dođe do nuklearnih raketa moglo "vrlo brzo zaprijetiti našoj domovini" i obećao nastavak kampanje održavanja pritiska kako se to ne bi dogodilo."Trebamo samo pogledati izopačeni karakter sjevernokorejskog režima kako bismo shvatili prirodu nuklearne prijetnje koju on može predstavljati po Ameriku i naše saveznike".Trump je rekao da SAD treba "modernizirati i obnoviti nuklearni arsenal, nadajući se da ga nikada nećemo morati upotrijebiti". Nuklearni kapaciteti SAD-a moraju biti "tako moćni da odvrate od bilo kakvog čina agresije""Možda će jednog dan doći čaroban trenutak kada će se zemlje svijeta udružiti kako bi eliminirale nuklearna oružja. Na žalost, još nismo do toga došli", rekao je Trump.U govoru o stanju nacije Trump rekao je da od Kongresa traži da osigura da SAD i dalje ima mogućnost da zatvara teroriste "gdje god da ih uhvatimo", te da je povukao neispunjeni nalog njegova prethodnika Baracka Obame za zatvaranje zatvora Guantanamo. Trenutno je u tom zatvoru u američkoj bazi na Kubi 41 zatvorenik.

Ponovno zatražio zid na granici s Meksikom



Trump je u govoru istaknuo kako su njegov prioritet kao predsjednika američki građani.



"Sjedinjene Države su suosjećajna nacija. Ponosni smo što činimo više od bilo koje druge države kako bismo pomogli potrebitima, onima koji se pate i siromašnima u svijetu. No kao predsjedniku SAD-a najveću odanost, najveće suosjećanje i moju stalnu brigu imaju američka djeca, američki radnici koji se muče i zaboravljene američke zajednice", rekao je Trump.



Trump je rekao da je predložio "pošten kompromis" za reformu imigracije u nadu da će dobiti potporu demokrata za usvajanje zakona u Kongresu.



On je rekao da bi mogao postojati "put prema državljanstvu" za do 1,8 milijuna osoba koje su ilegalno dovedene u SAD kao djeca, i ponovno zatražio "zid na južnoj granici", koji je bio jedno od ključnih obećanja njegove kampanje.

Pozvao na kompromise



Pozvao je i da se dodjela viza za ulazak u SAD lutrijom zamijeni sustavom "temeljenim na zaslugama" te zaustavi imigracije putem obiteljskih veza osim u slučaju supružnika i maloljetne djece.



Trump je rekao da bi želio da se postigne kompromis oko plana obnove starih cesta, mostova i druge infrastrukture, te da se zakonom u Kongresu u tu svrhu generira 1,5 bilijuna dolara iz sredstava saveznih, lokalnih i državnih vlasti, kao i doprinosima iz privatnog sektora.



Trump je također rekao zastupnicima da želi da podruže "pravo na pokušaj", odnosno mogućnost da terminalno bolesni probaju eksperimentalne terapije koje savezne vlasti još nisu odobrile a liječnici koji ih pružaju dobiju imunitet. Zakonski prijedlog u tom smislu senat SAD-a je već odobrio u kolovozu s 94 glasa za i jednim protiv.