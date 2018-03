Trump oduševljen što će kineski predsjednik moći vladati doživotno: "I mi bismo to trebali uvesti"

Foto: Getty images

AMERIČKI predsjednik Donald Trump pohvalio je jučer najavu Komunističke partije Kine da će promijeniti ustav i ukinuti ograničenje od dva mandata za kineskog predsjednika, što će omogućiti sadašnjem predsjedniku Xi Jingpingu da predsjedničku funkciju obavlja doživotno.



CNN je objavio audio snimku s jedne humanitarne večere na Floridi, na kojoj je Trump komentirao izmjenu ustava u Kini. "On je sada doživotno predsjednik, doživotno predsjednik. I on je odličan", čuje se Trump kako govori na snimci. "I pogledajte, on je to uspio učiniti. To je odlično. Možda bismo mi jednog dana trebali pokušati učiniti isto", dodao je Trump.





CNN je tražio reakciju Bijele kuće na komentare koje je Trump iznio, ali za sada nisu dobili odgovor.Demokratska zastupnica Ro Khanna na Twitteru je komentirala Trumpove izjave, zaključivši da se Goerge Washington vjerojatno okreće u grobu.Američki predsjednici su od 1932. godine mogli odslužiti jedan mandat u trajanju od četiri godine, nakon što je Franklin Roosevelt bio izabran rekordna četiri mandata za redom. 1951. godine uveden je amandman po kojem predsjednici mogu služiti maksimalno dva mandata od po četiri godine.