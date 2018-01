Trump potvrdio nuklearni sporazum s Iranom i poručio kako to radi posljednji put

Foto: Hina

AMERIČKI predsjednik Donald Trump rekao je kako će posljednji put potvrditi nuklearni sporazum s Iranom, i najavio kako će SAD istupiti iz njega ako ne dođe do promjena, objavljeno je iz Bijele kuće.



Ova Trumpova odluka odgađa sankcije usmjerene prema Iranu na period od 120 dana, javlja BBC.

Trump želi promjene u sporazumu



Iz Bijele kuće žele da države potpisnice sporazuma iz zemalja Europske unije trajno ograniče proizvodnju obogaćenog urana, što je prema trenutnoj verziji sporazuma zabranjeno do 2025. godine.



Trump je rekao i kako želi da se raspravi pitanje iranskog balističkog programa.



"Ovo je posljednji put da će on odobriti sporazum, a da nije došlo do dogovora", izjavio je viši službenik Bijele kuće za BBC.



Trump je ranije uputio brojne kritike sporazumu koji je pomogao u okončanju dugogodišnje krize.

Sam Trump nije bio zadovoljan što će se još jednom odreći sankcija nad tom bliskoistočnom državom koju smatra sve većom prijetnjom, a s kojom je sporazum postignut u vrijeme predsjedništva Baracka Obame.

Uvedene sakcije protiv 14 iranskih pojedinaca i entiteta





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

I dok je američki čelnik odobrio neuvođenje sankcija, ministarstvo financija je uvelo nove, ciljane sankcije protiv 14 iranskih pojedinaca i entiteta.Odluka bi trebala biti objavljena u priopćenju Bijele kuće dan nakon što se Trump sastao s državnim tajnikom Rexom Tillersonom, savjetnikom za nacionalnu sigurnost H.R. McMasterom i ostalim akterima uključenima u to pitanje.Trump privatno smatra kako SAD zbog tog sporazuma izgleda slabo, otkriva visoki dužnosnik, no argument za ostanak pri dogovoru je kako bi se dalo vremena za postroživanje uvjeta za pregovore.Ukoliko bi se SAD povukle iz sporazuma, time bi se završilo ograničenje iranskog nuklearnog programa. Osim Washingtona, sporazum su potpisale Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija, Njemačka i Europska unija, a te preostale države vjerojatno se ne bi pridružile SAD-u u napuštanju dogovora. Iran tvrdi da će ga poništiti ako Washington istupi iz njega.Velika Britanija, Francuska i Njemačka su u četvrtak pozvale Trumpa da i dalje poštuje taj sporazum.

Oglasio se iranski ministar

Iranski ministar vanjskih poslova rekao je u petak kako najnovija odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o nuklearnom sporazumu između Irana i velikih sila potkopava čvrsti multilateralni sporazum te da se o njemu ne može ponovno pregovarati.



"Trumpova politika i današnja objava se svode na očajničke pokušaje da se potkopa čvrsti multilateralni sporazum, zlonamjerno kršeći njegove paragrafe 26, 28 i 29. O JCPOA-u (nuklearnom sporazumu) se ne može ponovno pregovarati: bolje bi bilo da umjesto ponavljanja zamorne retorike SAD dovede sebe do njegova punog poštivanja, baš kao Iran", napisao je Mohammad Javad Zarif na svom Twitter računu.