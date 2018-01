Trump preuzeo zasluge za komunikaciju dviju Koreja: "To su budale, ali razgovori su dobra stvar"

Foto: FAH

AMERIČKI predsjednik Donald Trump ocijenio je u četvrtak da su razgovori Južne i Sjeverne Koreje "dobra stvar" i da su oni rezultat njegova odlučnog stajališta prema Pjongjangu.

"Vjeruje li itko da bi se sa svim tim promašenim 'stručnjacima' koji daju svoja mišljenja razgovori Sjeverne i Južne Koreje dogodili da nisam bio odlučan, snažan i spreman upotrijebiti svu našu 'moć' protiv Sjevera?" upitao se u objavi na Twitteru tijekom jutra. "To su budale, ali razgovori su dobra stvar!" dodao je.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!