Trump preuzeo zasluge za mir dviju Koreja: "Veliki narod SAD-a treba biti ponosan"

NAKON što je završen susret vođa Sjeverne i Južne Koreje koji su objavili kako su dogovorili da će do kraja godine potpisati mirovni sporazum i prekinuti rat, na Twitteru se oglasio Donald Trump.

''Nakon žestoke godine lansiranja projektila i nuklearnih testova, održava se povijesni sastanak između Sjeverne i Južne Koreje. Dobre stvari se događaju, ali samo će vrijeme pokazati", poručio je Trump.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!

Potom je objavio još jedan tvit.



"Korejski rat će završiti! SAD i sav njegov veliki narod treba biti ponosan na ovo što se događa u Koreji", napisao je Trump i tako na neki način preuzeo zasluge za postizanje mira na Korejskom poluotoku.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!